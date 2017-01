(sau, desigur, semne bune anul are)

Am întrebat cărțile ce ne spun ele despre anul 2017, care tocmai ce va să vină. Ele au fost cooperante și au spus următoarele:

*

Pentru luna ianuarie avem arcana minoră VI de Cupe.

Luna ianuarie va fi așadar o perioadă în care este foarte probabil să reapară persoane din trecutul nostru, cu care avem, ceea ce americanii numesc unfinished business. Lucruri neterminate. Putem fi tentați să continuăm niște legături de unde le-am lăsat cu ceva timp în urmă, dar, se poate de asemenea, să ne dăm seama că nu vom mai fi iar ce am fost (și, cu atât mai puțin, mai mult decât atât ;)). Ce este totuși de dorit să facem: mea culpa și apoi să iertăm. Pentru că iertăm, suntem iertați, nu iertăm, mai avem de așteptat până la grația divină.

Sfatul lunii ianuarie: evaluare, înțelegere, emaptie, iertare, tras linie și mers cu fruntea sus și cu inima ușoară mai departe.

*

Pentru luna februarie avem arcana minoră VII de Monede.

Dacă în ianuarie am contabilizat chestiuni mai degrabă emoționale/ afective/ sentimentale, luna februarie este una în care ne interesează mai degrabă lucrurile de ordin material/ financiar. Proiectele de acest gen sunt în curs, ceea ce este de dorit să facem în acestă lună, este să muncim susținut și să avem răbdare.

Sfatul lunii februarie: perseverență și răbdare. Graba, în acestă lună, nu va face decît să strice treaba.

*

Pentru luna martie avem arcana majoră XV Diavolul.

Primele două luni au fost ceva mai lejere. Luna martie se anunță însă una absolut furtunoasă. Atenție la dependențe de tot felul: de droguri, de alcool, de cel de lângă noi, de relații toxice, de obsesii. În luna martie nu prea știm ce înseamnă libertate, pentru că vom avea senzația acută și extrem de neplăcută că suntem legați. Suntem în tenebre. În infern.

Sfatul lunii martie: conștientizare, luciditate și acceptare. Iese el, Soarele, și pe strada noastră.

*

Pentru luna aprilie avem arcana majoră XVII Steaua.

Dacă în luna martie am urmat sfatul de mai sus, dacă dependența nu ne-a învins, dacă am văzut clar lanțurile și am decis să ni le scoatem, atunci luna aprilie poate fi una în care avem aripi. Încă nu a apărut însuși Soarele, ci doar noaptea plină de stele. Putem fi sentimentali, putem fi artiști, putem defini idealurile noastre și să mergem hotărât în direcția lor. De fapt, nu să mergem, să zburăm chiar!

Sfatul lunii aprilie: aripi deschise și zbor lin.

*

Pentru luna mai avem Asul de Cupe.

Luna se anunță propice începuturilor așa cum ni le dorim. Începuturilor după sufletul nostru. Luna mai poate aduce atât înfiripare de idile, cât și primii pași în direcția unor acțiuni de suflet, a unor proiecte artistice, de exemplu.

Sfatul lunii mai: curaj în abordarea noilor situații, mai ales a celor de natură sentimentală.

*

Pentru luna iunie avem arcana majoră XIX Soarele.

Da, în sfârșit a ieșit și Soarele pe strada noastră. Este o lună în care nu ne e teamă să ne expunem așa cum suntem, iar actul de a ne asuma pe noi înșine vine cu o bucurie de nedescris. Nu numai că nu ne este frică de bau-bau :P, dar nu ne mai este frică de nimic.

Sfatul lunii iunie: ăștia suntem, cu ăștia defilăm și o facem cu surle și trâmbițe!

*

Pentru luna iulie avem cartea de curte Cavalerul de Bâte.

Vara ne îndeamnă la acțiune. Avem elan, avem energie și, dacă avem nevoie de cineva care să ne ajute în proiectele noastre, șansele sunt foarte mari ca acea persoană să apară în această lună. Nu va fi o persoană care să rămână lângă noi pentru o perioadă foarte mare de timp, ci va fi, mai degrabă, omul potrivit, la locul potrivit (sau în acțiunea potrivită).

Sfatul lunii iulie: acceptarea persoanelor care se oferă să ne dea o mână de ajutor.

*

Pentru luna august avem arcana minoră V de Cupe.

Poate pentru că totuși am avut așteptări mai mari decât era cazul, poate pentru că vara e pe sfârșite și ne cuprinde deja nostalgia, cert este că luna august aduce dezamăgiri mai ales în relațiile sentimentale. Nu sunt lucruri peste care chiar să nu se poată trece, nu sunt legături iremediabil distruse, dar, ceea ce simțim și experimentăm acut în această lună poate fi mai ales dezamăgirea și singurătatea.

Sfatul lunii august: să nu ne pierdem speranța! Lucrurile sunt doar undeva la jumătate de drum, în niciun caz sfârșite.

*

Pentru luna septembrie avem arcana minoră III de Monede.

Nu ne mai interesează atât de mult legăturile noastre sentimentale. Avem din nou nevoia de a munci susținut. Suntem conștienți că mai e mult până departe, dar suntem plini de dăruire și de perseverență. Cu trudă și migală, vom ajunge unde ne dorim (mai ales din punct de vedere material).

Sfatul lunii septembrie: seriozitate, implicare, claritate și consecvență.

*

Pentru luna octombrie avem arcana minoră IV de Cupe.

Este o lună în care se va potrivi zicala: cine s-a fript cu ciorbă, suflă și-n iaurt. Putem fi extrem de circumspecți și să ezităm îndelung în a primi propunerea care ni se face. Cum spunea într-un catren Omar Khayyam:

Să-ți faci puțini prieteni, din tine nu ieși!

Căci prea des falsitatea credința ne-o înfrînge.

Când ți se-ntinde-o mână, înainte de o strânge,

Gândește-te că poate te va lovi-ntr-o zi.

Sfatul lunii octombrie: poate că poetul era puțin prea pesimist.

*

Pentru luna noiembrie avem arcana minoră V de Săbii.

O lună ambiguă, în care atmosfera generală poate fi una de gâlceavă. Purtăm bătălii în special în plan ideatico-filosofic, dar bătăliile ne lasă cu un gust amar. Conflicte de opinii, dispute, lucruri divergente. Rezultatele sunt indecise și par să fie tocmai perfect integrate în decorul bacovian de toamnă murdară și tristă.

Sfatul lunii noiembrie: există bătălii pe care nu trebuie să le purtăm. Nu de teamă că am fi învinși, ci pentru că am deveni ridicoli, câștigându-le!

*

Pentru luna decembrie avem arcana majoră fără număr Nebunul.

Nebunul poate să ne vorbească despre lipsa de reguli/ constrângeri, despre libertate interioară, despre autenticitate, dar și despre iresponsabilitate sau fuga de realitate. Depinde în ce stadiu al evoluției ne aflăm. Putem fi surpinși de faptul că, în acestă lună, vom începe (poate brusc) ceva la care nu ne-am fi gândit niciodată.

Sfatul lunii decembrie: să îndrăznim!

*

La mulți și inspirați ani!

Cristina Podoreanu