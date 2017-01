În ultimii ani, parcursul planetei Saturn prin zodiac a marcat profund întreaga societate, a dat direcţia principală a dezvoltării societăţii şi a derulării evenimentelor. În cele ce urmează vă prezentăm o sinteză, câteva detalii de netăgăduit.

În perioada 2012-2014 Saturn se plimba prin semnul Scorpionului. Ştiind că Saturn este “procurorul” zodiacului iar Scorpionul este semnul secretelor ascunse, a dezvăluirilor răsunătoare şi a adevărurilor mai puţin comode, iată că am avut de a face cu o perioadă numită de unii “anii dosariadei”. Nu ar avea rost să amintim aici tot ce s-a întâmplat atunci…

După ce a intrat în semnul Săgetătorului, la începutul anului 2015, a oferit predispoziţii pentru manifestarea altui fenomen: invazia musulmană, ţinând cont că religia, spiritualitatea clasică, este patronată tocmai de semnul Săgetătorului. A mai avut o scurtă perioadă de revenire în Scorpion, nedezicându-se în privinţa dosariadei, dar cu mai puţină forţă. Apoi a continuat mai departe periplul prin Săgetător, semn pe care-l tranzitează aproape întregul an 2017. Deci problema religioasă predispusă de Saturn în Săgetător continuă să fie de actualitate, chiar dacă pe moment nu se mai vorbeşte despre ea atât de mult, apărând alte probleme stringente.

Abia la finalul lunii decembrie 2017, mai precis din 20 a lunii, Saturn va trece în Capricorn, schimbând “tema de fond” a evenimentelor mondiale. Pe plan global, este dificil de anticipat felul în care se va manifesta Saturn în Capricorn, ar fi posibil să constatăm că oligarhia va prospera ca urmare a șederii lui Saturn în domiciliul său nocturn, că piața ar putea fi monopolizată de multinaționale, expansiunea lor punând în pericol existența companiilor mici și mijlocii. Există așadar posibilitatea ca Noua Ordine Mondială să devină o crudă realitate. Dar despre asta, discutăm anul viitor…

Dacă Saturn parcurge un semn în aproximativ doi ani şi jumătate, Jupiter, care se mişcă ceva mai repede, tranzitează un semn în aproximativ un an, deci oferă şi el predispoziţii specifice clar vizibile în analiza unei perioade de un an.

Jupiter se află în semnul Balanţei până în 10 octombrie 2017 şi cel mai important aspect, după părerea noastră, este cel de opoziţie cu Uranus din Berbec.

Dacă ne gândim că Jupiter, numit şi Marele benefic, în Balanţă ar putea simboliza binele comun, iar Uranus în Berbec binele individual, opoziţia fiind un aspect al cărui nume reflectă exact influenţa oferită, am putea spune că la nivel individual binele comun este sacrificat în numele unui individualism mai degrabă copilăresc. Aşa încât ne-am putea aştepta ca relaţiile de cuplu care n-au reuşit să funcţioneze ca o echipă bine sudată să se confrunte cu probleme ce privesc respectul reciproc şi respectarea individualităţii fiecăruia.

La nivel global ne putem aştepta la desprinderea din Uniunea europeană a unor state care pun mai presus binele individual, cultura proprie, decât binele comun, deci se vor opune uniformizării dorite de arhitecţii Uniunii europene. Nu este exclus ca exemplul Marii Britanii să fie urmat şi de alte ţări.

Considerând că Jupiter este “judecătorul zodiacului”, începând din octombrie trecerea planetei Jupiter în Scorpion ar putea să ne apară ca o sabie cu două tăişuri: pe de o parte să le ofere judecătorilor forţa de a săpa mai adânc în trecutul demnitarilor, deci să declanşeze o nouă dosariadă dar cu alt specific, iar pe de altă parte să scoată la iveală infracțiuni nebănuite comise de aceștia între 2012 și 2015, mai exact cât Saturn a tranzitat acest semn. Evident, ar fi un scenariu sumbru ce ne-ar putea fi oferit, scoţând în evidenţă o justiţie coruptă şi aservită unor interese de grup sau chiar individuale.

Din punctul de vedere al zodiacului chinezesc, începând din 28 ianuarie şi până în 15 februarie 2018 ne vom afla în anul Cocoşului de Foc. Este drept că este un semn al curajului, aventurii, a scuccesului, demn, ordonat, dar şi lăudăros, polemic. Doar să ne imaginăm concret un cocoş (animalul) plimbându-se ţanţoş şi dându-şi mai multă importanţă decât are în realitate şi deja avem o imagine a câtorva caracteristici ale anului 2017. Pe de altă parte are semnificaţia izgonirii spiritelor rele, ceea ce ne duce cu gândul la proaspăta alegere a lui Donald Trump, cu promisiunile răsunătoare în ceea ce priveşte lupta cu sistemul. Oare va reuşi, sau vor rămâne doar promisiuni răsunătoare?

Numerologic, anul 2017 are valoarea 1, ceea ce înseamnă un nou început. Dacă într-un ciclu de 9 ani anul 2016 a reprezentat sfârşitul ciclului, în care multe probleme nerezolvate până atunci au căzut peste noi ca o avalanşă, ideea unui nou început, a unui ciclu de 9 ani ne-ar putea da speranţe. Dar oare putem şti ce fel de nou început va fi? Ce surprize ne-ar putea oferi? Nu avem decât să sperăm în mai bine şi să vedem partea plină a paharului. În fond, gândurile noastre determină lumea în care trăim.

Să aveţi un an 2017 extraordinar! Astrele să vă fie favorabile! 🙂

Firicel Ciarnău

Senior editor