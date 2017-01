Lunația care dă trendul

Prima lună a lui 2017 urmează tendința descrisă de harta Lunii Noi din 29 decembrie 2016 [1], din care aflăm că în ianuarie e de dorit să evaluăm cu mai multă rapiditate informațiile care apar și situația în care ne găsim. Ar putea fi necesar să ne reorganizăm activitatea, iar timpul avut la dispoziție să fie prea scurt. De asemenea, ar fi bine să ne reconsiderăm așteptările vizavi de cei care sunt importanți în desfășurarea activității noastre – cei care stabilesc regulile, care ne finanțează, ne conduc sau cei care ne sunt mentori, pe care îi admirăm, al căror model îl urmăm.

Împreună cu Mercur, surprins în mers retrograd, și Pluton, Luminătorii din Capricorn, Jupiter din Balanță și Uranus din Berbec sunt cei care ocupă locații strategice în harta lunației, formând astfel un Careu în T, o configurație tensionată, plasată pe unghiurile 1 – 10 – 4. Astfel, tendința de a contesta și doborî ceea ce strălucește sau ceea ce ne servește drept reper și model, hrănindu-ne aspirațiile, este mare. Motivele ar putea fi întemeiate – Jupiter și Soarele reprezintă aici interesele unor sectoare ascunse, problematice ale hărții (12 și 8) [2], ale căror afaceri devin acum evidente prin poziționarea celor doi în unghiuri. Dar, la fel de bine ar putea dobândi acum o poziție de putere ceea ce a stat în umbră, ceea ce a fost neglijat, desconsiderat, batjocorit sau ceea ce este străin, datorită atenției pe care o capătă.

În acest peisaj a cărui strălucire riscă să pălească din pricina mizeriilor care ies la lumină, e de dorit să ne privim atent în oglindă, în căutarea paiului (sau bârnei?) din propriii noștri ochi; să ne recunoaștem erorile, eșecurile, slăbiciunile și să căutăm contextul potrivit în care să le mărturisim și… să le valorificăm. Recunoașterea greșelilor sau a vulnerabilităților noastre poate servi la motivarea și îndrumarea constructivă a unor semeni care se confruntă cu probleme similare, iar unele defecte personale pot constitui atuuri în anumite domenii de activitate spre care ar fi interesant să ne orientăm acum.

Sunt vizați de această lunație în principal nativii semnelor cardinale – Capricorn, Balanță, Berbec, Rac – și cei care au repere importante ale hărții în aceste zodii.

Cu aceste idei în minte, să trecem în revistă principalele faze ale Lunii în ianuarie:

Luna în creștere: 1 – 10 ianuarie

Luna parcurge zodiile de la Vărsător la Gemeni. Este o perioadă propice pentru a îmbunătăți și dezvolta proiecte. Până în 8 ianuarie e de dorit ca eforturile noastre să vizeze chestiuni mai vechi, care sunt deja pe rol și care necesită doar o actualizare sau o completare. După această dată, când Mercur revine la mersul său direct, putem avea mai mult succes în a aborda noi activități.

Din acest interval, mai echilibrate par a fi zilele de 1, 7 și 8 ianuarie, când Luna tranzitează zodii fixe (Vărsătorul și Taurul) și evită, astfel, să formeze configurații tensionate cu celelalte planete.

Luna plină: 11 și 12 ianuarie

În 11 ianuarie, Luna calcă pragul zodiei Rac și începe astfel să formeze opoziția cu Soarele, pe care o împlinește abia în următoarea zi, la prânz (12.01.2017, ora 13:34, București). Luminătorii, ajunși la gradul 23 al zodiilor Rac și Capricorn, poartă amprenta cuadraturii formate cu Jupiter (23 Balanță) și a celei cu Uranus (21 Berbec). Din ecuație nu lipsesc Pluton (18 Capricorn) și nici planetele din Pești (Venus, Neptun, Marte).

În principiu, acesta ar fi momentul în care gândurile, vorbele și faptele noastre, din preajma Lunii Noi, dau roade. Poate n-ar strica să ne amintim ce intenție ne-am setat în noaptea de Anul Nou. O fi prea devreme pentru ca dorințele să ni se împlinească? Probabil că da, din moment ce doar zodiile cardinale și mutabile sunt active, dar cel puțin vom putea vedea acum primele semne ale schimbării.

Dacă ne știm spontani și ușor adaptabili, atunci e un moment potrivit să prezentăm public rezultatele muncii noastre, să ne postăm cu încredere sub lumina reflectoarelor. Dar dacă ne știm a fi niște maniaci ai controlului, mai bine o lăsăm pe altă dată… Trebuie să ne așteptăm și la surprize, la lucruri care o iau razna și care nu depind de noi, dată fiind implicarea lui Uranus în ecuația lunației.

Continuând povestea Lunii din 29 decembrie, am spune că percepția noastră despre modelul pe care l-am urmat până acum se întregește. Cunoscându-i și lipsurile, putem hotărî dacă acesta rămâne etalonul nostru, dacă acea persoană sau entitate continuă să reprezinte ideea noastră de bunătate, frumusețe, înțelepciune, prosperitate, succes, ș.a., sau nu. Tentația de a adopta imediat modelul opus este mare și ar fi de dorit să-i rezistăm. Mai bine-l cercetăm de pe o poziție obiectivă, neutră, înainte de a-l urca pe piedestal. Între timp, poate am reușit să găsim o cale prin care să ne valorificăm imperfecțiunile, prin care să devenim propriul nostru model de schimbare în bine. Dacă nu, să continuăm s-o facem, pentru că vremea e propice schimbărilor.

Luna în scădere: 13 – 27 ianuarie

Luna parcurge zodiile de la Leu la Capricorn. Perioada este potrivită pentru a face curățenie în situația noastră de viață, pentru a ne descotorosi de ceea ce nu mai avem nevoie sau nu mai dorim să posedăm. Din acest interval, zilele de 13, 14, 20, 21 și 25 ianuarie par a fi mai echilibrate, Luna fiind în relații armonioase cu majoritatea planetelor.

Luna Nouă: 28 ianuarie

În 28 ianuarie, Luna intră în Vărsător și formează conjuncția cu Soarele la gradul 9 al zodiei (28.01.2017, ora 2:07, București). Cu Ascendentul hărții într-un alt semn fix, în Scorpion, luminătorii se plasează în cel de-al 4-lea unghi important al hărții. Cei doi sunt susținuți de Jupiter, Saturn și Uranus, și nicio planetă nu le stă împotrivă…

Astfel, ultimele zile ale lui ianuarie și următoarea lună, februarie, se anunță armonioase, favorabile implementării schimbărilor pe care le dorim, dar mai ales finalizării unor proiecte sau măcar a unor etape importante. Putem resimți o doză de nesiguranță, o lipsă de claritate sau putem fi ușor de distras (Marte, stăpânul Ascendentului este în ultimul grad din Pești), dar aceasta se va risipi curând, lăsându-ne mai curajoși în a ne asuma riscuri și mai puternic focalizați pe ceea ce dorim să obținem.

Sunt vizați de această lunație în principal nativii semnelor fixe – Vărsător, Scorpion, Taur, Leu – și cei care au repere importante ale hărții în aceste zodii.

[1] 29.12.2016, ora 8:53, București. Autoarea folosește sistemul de case pe semne întregi, Whole. Despre aceeași hartă, văzută însă prin prisma sistemului de case Placidus, a scris câteva cuvinte și Andreea Talmazan, în articolul precedent – http://www.astrotext.ro/2016/12/luna-in-decembrie-2016/

[2] Sunt deci stăpânii caselor 12 respectiv 8 din harta lunației.

Diana Spinean