Poate că este puțin surprinzătoare alegerea de astăzi, dar mi-am propus să scot la suprafață o altă imagine a lui Nessus decât cea cu care suntem obișnuiți. Știți deja, poate, că majoritatea centaurilor se bucură de o proastă reputație în mitologie, cu excepția lui Chiron, însă sunt de părere că ar fi frumos să le dăm o șansă.

Detalii tehnice

Asteroidul a fost descoperit pe 26 aprilie 1993 când i-a fost atribuită o serie provizorie de identificare (1993HA2) și a fost anunțat oficial pe 13 mai 1993. Nessus a fost descoperit relativ recent și, pentru foarte mult timp, nici astrologia, nici astronomia nu l-au avut în obiectiv.

Interesant este faptul că propunerea numelui a venit din partea astrologilor Dieter Koch, Zane Stein, Robert von Heeren și a fost acceptată de către astronomii de la Observatorul Cambridge în data de 22 aprilie 1997, ora 22.10 UT.

Nessus este interesant din mai multe motive, printre care aș menționa perioada orbitală de 122, 42 ani. Asta înseamnă că rămâne într-un semn zodiacal mai mult de 10 ani, fapt care face ca influența sa astrologica să fie confundată cu cea a planetelor transsaturniene care au un tranzit foarte îndelungat. Apoi, Nessus are o orbită neregulată și gravitează între Saturn și Pluton. Acum, se află în preajma lui Neptun, în Pești.

Asteroid Nessus (7066) a fost descoperit la doua grade de piciorul stelei fixe Khambalia, în Constelația Fecioarei. Fiind o stea de natură marțiano – mercuriană, aceasta îi conferă asteroidului un caracter irascibil.

Mit

Nessus era fiul lui Ixion și a lui Nephele. Se consideră că numele său vine de la nek sau neiq și înseamnă criminal, ucigător. Cam descurajant, e drept!

Nessus avea sarcina să ajute călătorii să traverseze râul Evenos. Într-o zi, însă, s-au prezentat Hercule și soția lui, Deinaira. Legenda spune că Nessus l-a transportat mai întâi pe Hercule, apoi pe soția acestuia. Nessus se îndrăgostește de ea și plănuiește să o răpească! Alte variante ale mitului spun că a încercat direct să o abuzeze, însă Hercule a fost prompt și a lansat o săgeată otrăvitoare, ucigându-l.

Sunt și povestiri care susțin că Nessus, cu firea lui răzbunătoare și înșelătoare, i-ar fi șoptit Deinairei la ureche nișe povețe despre cum să își asigure dragostea eternă a soțului. În ciuda faptului că acesta a încercat să profite de ea, Deinaira l-a ascultat! Ea a murdărit o vestă cu sângele lui Nessus în ideea că, dacă o va îmbrăca și soțul ei, acesta îi va rămâne devotat pe veci.

Câțiva ani mai târziu, întorcăndu-se de la o luptă, Hercule a adus-o cu el pe fiica defunctului rege Escalia. Înainte de a ajunge însă acasă, acesta ar fi trimis să i se aducă o haină nouă și curată cu care să se prezinte. Atunci, Deinaira, cuprinsă de gelozie, i-a trimis vesta cu pricina. Imediat ce Hercule s-a îmbrăcat cu ea a fost cuprins de dureri pentru că sângele lui Nessus fusese contaminat de otrava ce exista pe săgeata cu care a fost ucis. Hercule a ceut să fie incinerat, iar Deinaira, din remușcare, a ales să se spânzure.

Rezonanţa astrologică

Cuvintele cheie asociate cu personajul Nessus ar fi: agresiv, bătăuş, violator, mincinos, oportunist etc.

Poziția asteroidului în momentul descoperirii, în Scorpion, invită să luăm în calcul o calitate a lui Nessus puțin scoasă în evidență. Vă amintiți cum a reuşit să o facă pe Deinaira să îl asculte pentru a-și asigura devotamentul soţului? Puțin nepotrivit sfatul acesta din partea unuia care tocmai o răpise cu gânduri necurate, nu-i așa? Aici este cheia pe care v-o propun către studiu.

Nessus are abilitatea de a se transforma într-o persoană “de încredere”, care profită fară scrupule de slăbiciunile identificate lejer la cei pe care i-a iubit, la cei cu care intră în contact sau de care se simte atras. Nessus nu doar identifică obsesii ascunse. Deinaira i le confirmă, acceptă sfaturile acestuia ca și cum el ar fi pentru ea un confident! El ştie ce emoții bântuie sufletul unei persoane și cum să profite de ele. Astfel, Nessus a reușit să ajungă la acea obsesie ce o bântuia pe Deinaira: gelozia și teama că soțul ei nu îi este devotat. Nessus a fructificat total aceste emoții pregătindu-și răzbunarea.

Recomand să se urmărească Nessus în tema natală și în studiul economico-social, acolo unde se pot configura teme precum: nereușită, lipsă de șansă, suspiciune, defavorizare, dezavantaj, diverse autosabotări.

Prin faptul că tranzitează foarte mult timp un semn zodiacal, influența sa poate fi puțin mai dificil de evidențiat, mai ales că Asteroid Nessus își poate modifica influența în funcție de transsaturnienele printre care gravitează de obicei (Uranus, Neptun și Pluton). Este şi un excentric, şi un intuitiv, dar şi un demolator. Datorită tranzitului greoi, pentru generații întregi ar putea reprezenta o lacună, o neadaptare, o imposibilitate de a regla situațiile foarte ușor, și, dacă nu este susținut/atenuat de alte elemente din astrogramă, neputința de a schimba conjuncturile poate să devină frustrantă, că o luptă perpetuă.

În sinastrie, aș încuraja observarea impactului lui Nessus asupra planetelor personale ale partenerului. În poveștile în care partenerul ajunge ușor la “ce ne doare mai tare” și ştie să folosească această slăbiciune în avantaje personale, Nessus joacă un rol, cu siguranță.

Nessus nu este slăbiciunea pe care o avem sau vulnerabilitatea care stă acolo, chiunuindu-ne. El reprezintă instrumentul cu care avem șansa să călcăm pe o rană sau să cerem plată cu aceeași monedă. Nu e însă o soluție să îl accesezi pe Nessus, să recurgi la vendete personale, oricât ar fi de “hrănitor”pe moment. Dar e întotdeauna un avantaj să îl cunoști și să știi că este o posibilă “chemare” către șantaj, spre exemplu.

Există și autori care îl văd pe Nessus în strânsă legătură cu sexualitatea, răzbunarea, gelozia, moartea și abuzul de putere . Mie îmi place să îl consider o versiune masculină a lui Lunii Negre. În cazul ambelor simboluri astrale, conștientizarea este cheia!

A fost o provocare să îl analizez pe Nessus, dar l-am ales acum, în prag de 2017, pentru că el tranzitează Peștii, la gradul 3 și, încă din prima săptămână a anului, va fi însoțit de Venus. În plus, va păstra un permanent trigon cu Luna Neagră din Scorpion.

Cred că este o șansa deosebită să vedem cât de ușor putem să ajungem la slăbiciunile celor pe care îi iubim/dorim/apreciem. Rămâne doar să ne observăm și să alegem atitudinea cu care să le tratam. Putem înțelege dintr-o dată că avem șansa fie să vindecăm, fie să prelungim suferința!

Otilia Mazilu