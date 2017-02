Luna în creștere

Începutul lui februarie găsește Luna proaspăt intrată în zodia Berbecului, în conjuncție cu Marte (în domiciliu) și cu Venus aflată în ultimele grade ale zodiei Peștilor. De aici trasează o cuadratură la Saturn din Săgetător. Acest aspect, influențat și de prezența lui Uranus în Berbec, poate fi privit, din perspectivă psihică, ca o revoltă a eului împotriva Supraeului, a autorității parentale constrângătoare, abuzive, limitative. Poate fi o explicație pentru, să spunem, numărul mare de protestatari din aceste zile din întreaga țară. La nivel individual s-au pus în mișcare energii psihice care caută să elibereze tensiunile ivite din conflictul eu-Supraeu, adică dintre dorința de autonomie și tendința care constrânge.

Tensiunea poate deveni mai intensă pe 2 februarie când Luna este în conjuncție cu Uranus, în opoziție cu Jupiter, în relație armonioasă cu Saturn, dar tensionată cu Pluton și Mercur din Capricorn. Stările de furie pot fi intensificate și au la bază dorințe și nevoi îndelung frustrate. Este o încercare de evadare din „închisoarea” unor reguli impuse din exterior, reguli care limitează libertatea de exprimare a propriului Sine.

Până pe 5 februarie tranzitează zodia Taurului și formează, în general, aspecte armonioase cu celelalte planete. Este o scurtă perioadă în care se pot căuta, conștient sau instinctiv, resurse interne pentru consolidarea unui anumit tip de atitudine față de lumea exterioară și lumea interioară, față de regulile impuse sau auto-impuse. Există posibilitatea unei regenerări și a concentrării imensului rezervor de energie internă spre construcție și re-construcție.

În data de 5 februarie, Luna din Gemeni formează un Careu în T cu Axa Nodurilor lunare și trasează un sextil la Marte aflat în Berbec. Este o zi în care putem reflecta cum, la nivel individual, putem ieși din starea de letargie mentală și emoțională, și cum putem trece la acțiune. Nu este simplu, dar nici greu. Depinde enorm de capacitatea noastră de a fi flexibili mintal, de capacitatea de a discerne și de a acționa.

În următoarea zi, Luna formează o Piramidă pe semne de aer cu Soarele aflat în Vărsător și cu Jupiter retrograd din Balanță. Aspectul oferă perspectiva de a redescoperi optimismul, de a putea analiza și aspectele bune, dar și cele rele dintr-o anumită situație. Este o zi optimă pentru relaționare și schimb de idei. Dar și pentru formularea unor idealuri spre care să tindem, fiecare la nivel individual, dar și în grupul din care facem parte, personal sau profesional.

Între 7 și 9 februarie Luna se află în domiciliu de unde formează preponderent aspecte armonioase cu restul planetelor. Este o zi în care emoțiile pot avea două tipuri de manifestare: fie calmă, fie agitată, plină de neliniști, dublată de un puternic sentiment de nesiguranță. Pot fi prezente nostalgia, dorul, împăcarea cu sine și cu ceilalți. Indiferent de emoțiile și sentimentele pe care le trăiți, este util să le elaborați. Și nu în ultimul rând, datorită prezenței Lunii Negre în Scorpion, să fim atenți la vise, la mesajele lor ascunse. Activitatea onirică este mai intensă, mai bogată și poate avea un efect eliberator atunci când sunt înțelese mesajele transmise de inconștient.

Luna Plină în Leu – 11 februarie 2017

Aspectul exact se formează la ora 2:33 (ora României), pe Axa Cunoașterii, cu Soarele în Vărsător și în casa a III-a, iar Luna în Leu și în casa a IX-a. Opoziția Soare-Lună formează aspecte armonioase cu opoziția Jupiter retrograd (Balanță) – Uranus (Berbec). Este o zi în care vanitatea și dragostea autentică de sine și de ceilalți se află pe poziții contrare. Care va câștiga? Depinde de gradul de dezvoltare personală, de educație pentru viață, nu doar cea academică, de înțelegere a unor principii nu doar venite de la Dumnezeu și reinterpretate individual, ci și cele venite de la viața socială a umanității după mii de ani de existență în comunitate.

Aspectul pozitiv pe care îl face cu Uranus din Berbec și din casa a V-a a Leului, și cu Jupiter retrograd din Balanță și din casa a XI-a a Vărsătorului poate avea mai multe interpretări. Dar două mi se par esențiale. Pe de o parte ar putea avea loc o inflație a eului, adică mintea conștientă este cotropită de emoții, de acele aspecte inconștiente insuficient elaborate, dar suficient de puternice încât să perturbe testarea realității. O a doua interpretare, pozitivă, poate să fie legată de capacitatea eului să găsească și să-și lărgească câmpul de percepție a realității, de a-și dezvolta autonomia, de a trăi față de sine și față de lume sentimente autentice de iubire.

Imaginea de sine se poate modifica, apropiindu-se de o imagine obiectivă, atunci când se apelează și se raportează la principii sănătoase. Acest lucru este sugerat de Ascendentul Lunii Pline, care se află în Săgetător. Este utilă o analiză SWOT, pe care fiecare dintre noi să o aplice propriei persoane.

Luna în descreștere

În data de 12 februarie Luna se află în Fecioară și formează o conjuncție cu Nodul Nord. Preocupările principale pot fi legate de sănătate, de organizarea muncii, de relațiile colegiale sau cu superiorii, de problemele administrative. În plan psihic, poate fi vorba de nevoia unei purificări mentale și sufletești, a unei vindecări emoționale profunde. Poate fi o zi bună pentru hotărâri concrete în domeniile de viață legate de sănătate și muncă. Unii dintre noi pot lua hotărârea de a schimba macazul în ceea ce privește modul de organizare a propriei vieți.

Între 14 și 16 februarie Luna tranzitează zodia Balanței, formând o conjuncție cu Jupiter, trasând opoziții la Venus, Marte și Uranus, dar și un trigon la Soarele din Vărsător. Instinctiv căutăm relațiile cu ceilalți, relații care pot fi armonioase sau tensionate. Important este să încercăm să vedem care este miza care se joacă în cele tensionate, dar și ce calități suntem invitați să dezvoltăm în noi de cei cu care suntem în relații armonioase. De aceștia din urmă ne leagă același mod de a vedea viața, aceleași idealuri și nu în ultimul rând dragostea și respectul reciproc. Și când mă refer la respect, nu mă gândesc doar la reușitele profesionale ale unei persoane, ci mai ales la libertatea și încrederea interioară de care dă dovadă.

Între 16 și 18 februarie Luna parcurge zodia Scorpionului de unde formează în general relații armonioase cu celelalte planete. Specificul acestor zile îl reprezintă nevoia de metamorfoză interioară. Sunt zile în care am putea spune că suntem într-o relație mai bună cu inconștientul nostru și am putea recunoaște cu mai multă ușurință, prin modurile sale de comunicare (vise, acte ratate, relațiile cu ceilalți) modurile noastre de gândire, atitudinile și modurile adaptative disfuncționale pe care le rulăm zi de zi.

Între 19 și 21 ianuarie Luna se află în tranzit prin zodia Săgetătorului, formând la început un Careu în T cu Axa Nodurilor Lunare, iar spre final o conjuncție cu Saturn și relații armonioase cu Jupiter retrograd (Balanță) și Uranus (Berbec). În această scurtă perioadă am putea analiza care ne sunt valorile, principiile și reperele. Am putea deveni conștienți de inflexibilitatea mentală. Am putea reevalua valorile la care ne raportăm.

Aici simt nevoia să scriu o părere personală, care poate fi catalogată subiectivă. Este important să realizăm că modelele noastre în viață trebuie să fie oameni integri, care își cunosc valoarea și care manifestă prin cuvinte și fapte iubirea de sine și de ceilalți. Nu este suficient să ai diplome, dacă ai trecut prin școală ca gâsca prin apă. Nu este suficient să fii cunoscut, recunoscut și vizibil. Este nevoie de implicare în viața cetății.

În zilele de 22 și 23 februarie Luna parcurge zodia Capricornului, unde formează o conjuncție cu Pluton și un Careu în T cu opoziția Jupiter-Uranus/Marte. Pot fi zile tensionate, mai ales că Luna se află în exil în timp ce energiile plutoniene continuă să lucreze la nivelul inconștientului individual și de grup, determinând mișcări pulsionale. Sunt zile în care sunt posibile reacții violente, verbale sau fizice. Dar, la fel de bine, sunt zile în care procesul alchimic, de transformare a structurii interioare, să se amplifice.

În următoarele două zile, 24 și 25 februarie, lucrurile se mai limpezesc dar nu neapărat se mai și liniștesc. Energiile deblocate la nivel interior își pot schimba polaritatea și pot fi utilizate pentru crearea unor proiecte, organizarea unor acțiuni care să ducă la schimbări la nivel de grup și societate.

Luna Nouă în Pești – 26 februarie 2017

Aspectul exact se formează la ora 16:58, ora României, în casa a VII-a a momentului. Luna Nouă este în conjuncție la orb cu Mercur, Nodul Sud și cu Neptun și trasează un sextil la Iunona din Capricorn.

Acest moment astrologic vizează relațiile, în special cele de căsătorie. Cei aflați deja într-o relație de cuplu de lungă durată posibil să treacă printr-o perioadă de redefinire a vieții lor în comun. Este o perioadă bună de vorbit despre visuri comune, despre aspirații, de lămurire a unor stări tensionate, de renunțare conștientă la proiecții, după ce, în prealabil, au fost identificate. Cei care nu au legalizat relația, se pot hotărî să o facă.

Cei care nu se află în relații, pot trăi o perioadă de reconsiderare a propriei atitudini față de ideea de viață de cuplu. Poate ceea ce îi ține în loc, sunt fantasmele legate de posibili parteneri, anxietăți persecutorii sau de pierdere (a libertății în mod special), așteptările nerealiste. Cu cât mai repede devin conștienți de aceste mecanisme interioare, cu atât pot câștiga libertatea interioară de a avea încredere atât în sine cât și într-un posibil partener.

În orice situație este nevoie de comunicare. Cea mai eficientă, având în vedere că Mercur este în exil, pare să fie cea în simboluri, pilde, povești.

Ascendentul în Leu, cu Nodul Nord în Fecioară în proximitate, sugerează necesitatea implicării concrete în adaptarea imaginii de sine. Este nevoie să apelăm la energiile constructive și hotărâte ale Fecioarei, la capacitatea de mobilizare și determinare.

Luna în creștere

În următoarele două zile, până la finalul lui februarie, Luna parcurge zodia Peștilor, iar pe 28 februarie se află în Berbec/ Sunt două zile cu ceva mai mult optimism și mai multă dorință de acțiune. Chiar dacă este posibil să mai fie prezente stări de furie, acestea își vor găsi destul de repede o cale de descărcare și, în funcție de gradul de maturitate psihică, poate chiar în direcții constructive.

Andreea Talmazan