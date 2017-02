În fiecare zi, în noi și în afara noastră, se dă o luptă mai mult sau mai puțin subtilă între nou și vechi, între trecut și prezent sau ceea ce ar putea fi un viitor pe care îl dorim diferit. La nivel social sau la nivel individual, acest conflict nu pare să se încheie vreodată, reprezentând cel mai probabil mecanismul necesar care ne împinge spre evoluție, spre dezvoltare. Dar, aflat în dezechilibru, acest mecanism poate să ne conducă spre haos și pierzanie.

E adevărat, unele persoane sau unele structuri sunt înțepenite în timp, în convenții depășite de ritmul în care ceilalți zboară spre inovație și aer curat desprinzându-se de trecut. Dar oare ne desprindem vreodată de trecut cu adevărat? Sau poate că e necesară istoria personală, socială, istoria națiilor de pe planetă pentru a ne servi drept punct de sprijin, drept izvor de înțelepciune, drept avertisment, drept coloană vertebrală a umanității în general.

Până la urmă, ca oameni, reprezentăm o combinație de gene ce au aparținut altora (deci, trecutului), dar, totuși, suntem unici și cu totul altceva decât înaintașii noștri deschizând drumuri noi spre viitor. Simbolic, dar și practic, ar trebui să preluăm ce e mai bun din trecut pentru a clădi ceva nou. Poate fi vorba despre lucruri fizice cum ar fi, spre exemplu, recondiționarea unei biciclete căreia să-i punem motor, dar poate fi vorba și despre principii de viață, coduri legislative, sisteme sociale etc.

Careul în T în semne Cardinale și frământările sociale

Sunt sigură că și începătorii într-ale astrologiei au recunoscut, ascunse în spatele rândurilor mele introductive, două ”personaje” extrem de active în dinamica vremurilor agitate pe care le trăim: Saturn și Uranus. Careul în T care activează semnele Cardinale (Pluton în Capricorn ca apex, în careu cu Jupiter în Balanță și Uranus în Berbec, aflate în opoziție) degajă o energie extrem de puternică, încurajat sau dinamitat, până pe 10 martie de prezența lui Marte în Berbec. Unde e Saturn în această ecuație? În Săgetător, ca dispozitor al lui Pluton și sub dispoziția lui Jupiter, cele două planete aflându-se în aspect tensionat. În plus, Saturn este, pe semne, în trigon cu Uranus și în sextil cu Jupiter (și în recepție mutuală mixtă cu aceasta), aspecte ce vor ajunge și la grad în decursul acestui an.

În acest context, avem un Donald Trump care, cu o conjuncție natală separantă, între Soare și Uranus în Gemeni și în casa X, s-a apucat de desființat ce au făcut înaintașii săi, dar fără să aibă un fundament pe care să sprijine schimbările. N-are acel vestit punct de sprijin al lui Arhimede, pe care, în astrologie, eu una îl văd întruchipat de Saturn. Astfel, semnând directivele legate de imigranții musulmani (dar nu numai acestea), Trump a stârnit haos, proteste și contestații.

La noi, pare să fie vorba despre o încercare de revenire la vechi metehne totalitariste și la șmecherii care nu ne-au adus vreodată ceva bun, la ”tehnici de lucru” care nu aparțin unui trecut chiar atât de îndepărtat încât să fie dat uitării. Astfel, înclin să cred că Saturn în Săgetător, prins cumva indirect în tensiunile Careului în T a scos la lumină tot ce mai este tributar unui sistem defectuos, atât la nivel individual, cât și la nivel socio-politic. Și, în ciuda vâlvătăii stârnite, e un lucru bun. Pentru că realitatea ni s-a revelat și nouă, poporului, dar și guvernanților. Pluton se găsește în semnul puterii executive, avându-l ca dispozitor pe Saturn în semnul ordinii sociale, Săgetător. Sub semnul vechilor ordini, puterea executivă a vorbit.

Capricornul este asociat casei X care semnifică puterea, guvernul, prim-ministrul, dar și executarea/exercitarea unei hotărâri asupra altora. Pluton este asociat totalitarismului și dictaturii. Legea, justiția, morala, etica (Jupiter în Balanță) se găsesc în conflict cu acesta, dar ”confruntarea” celor două planete poate scoate la iveală și ipocrizia socială, dar și pe aceea individuală (Balanța), ezitarea de a face lucrurile tranșant și la vreme. Mie mi se pare că arată foarte bine cum, sub pretextul rezolvării unor probleme ce țin de binele general sau de binele anumitor categorii sociale (ex. problema locurilor din închisori) , se caută și se găsesc oportunități de rezolvare a unor interese personale. Nimic nou, de altfel, în România post revoluționară.

În același timp, acest careu poate arăta și conflictul instituțional sesizat de Consiliul Superior al Magistraturii. Uranus în opoziție cu Jupiter și în careu cu Pluton pare să joace rolul factorului supriză. Personal, sunt convinsă că Legiuitorul nu s-a așteptat la proteste susținute, cu atât mai puțin seara târziu, cum nici poporul protestatar nu s-a așteptat la adoptarea de legi în toiul nopții. Și, cum Marte, dispozitorul lui Uranus, este deja în semnul său de domiciliu, Berbec, parcă se explică sentimentul urgenței, impulsivitatea, dar și mobilizarea imediată, atât într-o tabără, cât și în cealaltă.

Uranus e ”salvat” de Marte

În ”Atrage zeii de partea ta”, Caroline W. Casey îl citează pe Rick Tarnas care consideră că planeta Uranus ar fi trebuit să se numească Prometeu. Acest titan a furat focul de la zei și l-a dăruit oamenilor. Pedeapsa primită a fost înlănțuirea pe un munte, unde un vultur îi mânca ficatul. Prometeu putea prevedea viitorul, astfel că a văzut atât pedeapsa, cât și momentul eliberării sale de către Hercule, în astrologie asociat lui Marte. Casey este astfel de părere că o puternică alianță cu Marte ”este un criteriu important dacă aspirăm să fim artiști de succes ai schimbării sociale. Puterea alianței noastre cu Marte determină cât timp trebuie să petrecem înlănțuiți pe stâncă”.

Marte este acum în Berbec, puternic, dinamic, și se îndreaptă direct spre Uranus. Depinde de noi să știm cum să-l utilizăm ca și ”coechipier”, în mod constructiv și nu distructiv, folosind cu înțelepciune (Jupiter) exemplele pe care ni le oferă trecutul. Timpul (Saturn) ne va arăta, ca întotdeauna, unde izbândim și unde greșim. Înțelept cel ce îi poate înțelege mesajul! Războiul dintre vechi și nou nu are decât învinși și niciun învingător. Victoria o obținem atunci când trecutul devine punctul de sprijin pentru ceva nou. E parte din noi, din istoria noastă, din genele noastre, dar nu poate determina 100% cine alegem să fim în viitor. Nu avem voie să uităm cine suntem, privind spre trecut, și nu avem voie să uităm ceea ce putem fi, manifestându-ne autentic libertatea de a alege pentru viitor.

Precizări de final

1. Ascultând declarațiile jurnaliștilor, analiștilor politici, specialiștilor în drept, multe dintre acestea au făcut trimitere la decembrie 1989. Privind spre tranzitele de atunci, am remarcat pe 16 decembrie 1989 opoziția aplicantă Jupiter în Rac – Uranus în Capricorn (deci tot semne Cardinale implicate). Saturn se găsea și el în Capricorn în conjuncție separantă cu Neptun. Pluton se găsea în propriul domiciliu, în Scorpion, în sextil aplicant cu Saturn. Marte și el tot în Scorpion, domiciliul său nocturn.

În ”formula” de atunci, Jupiter era în mers aparent retrograd. Acum, se pregătește să intre în mers aparent retrograd din 6 februarie până în 9 iunie 2017. De aceea, am putea considera că lecțiile noastre în materie de democrație, legislație, relații cu foruri externe, internaționale, ordine socială abia încep, iar subiectul este departe de a fi epuizat.

2. În orice țară cu adevărat democratică fiecare este liber să creadă ce vrea, în ce vrea, să fie liberal, conservator, socialist, social-democrat sau comunist. Și nu poate fi judecat pentru opiniile și convingerile sale atât timp cât acestea nu generează fapte, acte de natură să aducă atingere binelui general, societății, statului de drept, ordinii sociale.

Ada Cocoș

Redactor-șef