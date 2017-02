În calitate de limbaj complex şi avansat al lumii în care trăim, astrologia se poate aplica în orice domeniu. Ea poate oferi, prin urmare, şi informaţii care duc la diagnosticarea unor boli, la descifrarea evoluţiei unei afecţiuni acute sau cronice, la perioadele cele mai probabile în care o persoană se poate îmbolnăvi, dar şi la tratamentele cele mai potrivite pentru o anumită boală. Astrologia s-a dovedit astfel a fi un apanaj deloc de neglijat al medicilor, până în perioada renascentistă, fiind de altfel obligatoriu pentru un medic, în acele vremuri, să cunoască astrologie medicală.

Pentru ca ne găsim în perioada Vărsătorului, este firesc să discutăm despre ceea ne spun el şi stăpânul lui modern, Uranus, despre sănătatea noastră.

Zodia

Vărsătorul este asociat gambelor şi, în această calitate, guvernează fluierele şi pulpele picioarelor, inclusiv circulaţia la nivelul acestora. Afecţiunile pe care le semnifică într-o hartă astrologică (atunci când se găseşte în anumite condiţii) sunt: varice, răni sau fracturi la tibie sau peroneu, fracturi ale călcâiului, flebite etc.

Uranus guvernează electricitatea cerebrală şi influxul nervos; măduva spinării, protejată de coloana vertebrală; ritmul cardiac. De cele mai multe ori, Uranus se asociază cu Mercur în semnificarea afecţiunilor ce ţin de sistemul nervos. De altfel, Uranus este octava superioară a lui Mercur şi este inevitabil să fie legat strâns de acesta, şi în astrologia medicală.

Astfel, Vărsătorul pe de o parte şi Uranus pe cealaltă pot arăta: epilepsii, paralizii, catalepsie, tulburări de ritm cardiac, probleme ale măduvei spinării. Uranus, fiind asociat cu evenimentele fulgerătoare, poate predispune, în cazul aspectelor prea dinamice şi a neatenţiei posesorului său, la accidente, electrocutări şi, menţionează literatura clasică, lovirea de către traznet, deşi dacă adaptăm informaţia la vremurile noastre, acest eveniment este foarte puţin probabil.

Soarele în această zodie nu semnifică, automat, toate afecţiunile de mai sus; pentru ca Soarele să semnifice afecţiuni, el trebuie să se găsească în anumite condiţii (detriment, dinamic aspectat etc).

Ascendentul

Într-o astrogramă, semnele în care se află cuspida casei a XII-a şi Ascendentul, împreună cu semnele în case se află cuspida casei a VII-a si Descendentul ne dau informaţii despre sensibilităţile organice moştenite ale persoanei în cauză, mai degrabă decât semnul Soarelui. Trebuie urmărite de asemenea situaţia şi poziţia stăpânului Ascendentului, aspectele pe care le primeşte Ascendentul, aspectele stăpânului său etc.

Toate acestea nu arată în mod obligatoriu că posesorul harţii se va înbolnăvi; ele arată mai mult unde trebuie să fie îndreptată atenţia sa, în ceea ce priveşte sănătatea proprie. Astfel, cel care ştie citi o hartă astrologică, va şti şi să se protejeze încă de devreme, din tinereţe, chiar dacă nu dă semne de afecţiuni în zonele indicate în hartă. În felul acesta, tocmai aceste afecţiuni pot fi prevenite şi nu se vor actualiza sau, în cel mai rău caz, vor fi mult atenuate.

Un Vărsător la Ascendent ne va îndrepta atenţia înspre sistemul nervos (care trebuie întărit prin exerciţiu şi disciplină mentală) şi gambe (care sunt bine protejate prin alimentaţie şi sport). Emoţiile puternice şi bruşte pot afecta activitatea inimii.

Considerând şi semnele cuspidelor caselor bolilor, putem extinde atenţia unei persoane cu Ascendent în Vărsător şi spre afecţiunile ce ţin de Capricorn (cuspida casei a XII-a, genunchii şi oasele în general); Rac (cuspida casei a VI-a; probleme de digestie şi stomac); Leu (semnul de la Descendent, inima, ochii şi coloana vertebrală).

Sintetizată, această informaţie arată astfel: persoanele cu Ascendent în Vărsător pot avea parte de o circulaţie defectuoasă în partea de jos a corpului (varice la gambe) sau predispoziţia către accidente ale tibiei şi peroneului, ca şi ale genunchilor. Pe de altă parte, un regim de viaţă plin de emoţii puternice şi bruşte afectează ritmul şi muşchiul cardiac şi digestia, mai ales la nivelul stomacului. O digestie problematică duce la absorbţia necorespunzătoare a substanţelor nutritive, al cărei efect se oglindeşte, la cei cu Ascendentul în Vărsător, în primul rând, în starea oaselor şi a circulaţiei periferice, cu accent în zona gambelor.

Aceleaşi trăsături pot apărea şi la cei care au un Uranus proeminent in hartă: conjunct cu Soarele sau cu Luna, în elevaţie maximă sau la Ascendent.

Poziţia

Uranus poate reprezenta diferite alte afecţiuni în funcţie de poziţia în semn şi de situaţia lui în hartă. Este important dacă se găseşte în demnitate sau detriment, pentru că ne arată dacă este puternic, susţinut, sau slab şi predispus defectelor. E important de asemenea de la cine primeşte aspecte şi ce fel de aspecte.

Semnul în care se află ne dă un plus de informaţie, nuanţează semnificaţia lui. Astfel, afecţiunea semnificată va fi legată de caracterul uranian combinat cu zona corpului guvernată de zodia în care se găseşte.

Elton John: epilepsie

În harta lui Elton John vedem un Uranus destul de afectat. El se află în Gemeni şi este în cuadratură cu stăpânul lui, Mercur, un semn nu tocmai bun, câtă vreme ambii, şi Uranus, şi Mercur, sunt simboluri ale stării sistemului nervos în general. Mercur este în exil, în Peşti, şi în conjuncţie cu energicul Marte. Nu e de neglijat nici Soarele în Berbec în cuadratură cu Neptun, iar pentru că Berbecul reprezintă zona capului, arată, şi el, posibile probleme cerebrale.

Astfel, aflăm că Elton John a suferit de crize de epilepsie, care se crede că au debutat din cauza folosirii de droguri, în special cocaina. De altfel, un indiciu astrologic al acestui fapt îl avem şi în harta lui astrală: aspectele de cuadratură pe care Uranus le primeşte sunt din semnul Peştilor, un semn care are, în semnificaţia lui, şi domeniul subtanţelor chimice care produc dependenţa, drogurile. El ar fi putut cu siguranţă să se protejeze de apariţia acestor crize dacă îşi controla uzul acestor substanţe, deoarece Uranus are şi un sprijin promiţător, şi anume pe Venus şi pe Neptun în trigon.

Un alt indiciu puternic în harta lui Elton John este în legătură cu afecţiunile cardiace. Nu numai Uranus, care guvernează ritmul cardiac, duce cu gândul la acest tip de afecţiuni, ci şi semnul Leului destul de afectat, prin prezenţa lui Pluton şi Saturn, ambele retrograde şi dinamic aspectate de Lună, iar Saturn este în cădere. La o căutare punctuală pe internet, aflăm că, într-adevăr, lui Elton John i s-a instalat un pacemaker în 1999.

Penelope Cruz: un caz de protecţie

Am ales-o în mod special pe Penelope Cruz, pentru că harta ei arată cum un Uranus afectat, dar susţinut de alte elemente ale hărţii, poate ocoli afecţiunile pe care le ştim a fi legate de el. La Penelope, Uranus este chiar în casa bolilor acute, a VI-a. Este afectat de o opoziţie cu Ascendentul şi Mercur din Taur, casa I, şi de o cuadratură cu Luna, din casa a IV-a, ambele aspecte importante. Ea ar fi putut să aibă manifestă o boală acută de rinichi sau operaţii în această zonă (Uranus retrograd în Balanţă, semn care guvernează rinichii), o problemă de sistem nervos cerebral (Uranus în casa a VI-a, Ascendentul în Berbec ), de inimă (tot Uranus în casa a VI-a). Dar se pare că Penelope este sănătoasă tun. Cum s-a întâmplat aceasta?

În primul rând, Soarele în conjuncţie cu Ascendentul foarte bine aspectat şi în casa I arată în cazul ei o sănătate generală foarte bună. Mercur în casa I, bucuria lui, arată un mental puternic, bine structurat, iar faptul că se află în Taur arată tenacitate, gândire practică şi responsabilă. Astfel, se ştie că Penelope citeste mult despre nutriţie, învată şi aplică singură ceea ce învaţă; mai mult de atât, ia constant vitamine, enzime şi alte suplimente, după cum este nevoie, consiliată de un nutriţionist de două ori pe an. Recunoaşte că e cam des să vadă un nutriţionist de două ori pe an, dar se apreciază a fi puţin ipohondră. Fireşte, în harta ei observăm şi cuspida casei a VI-a în semnul Fecioarei, semn care guvernează intestinele, digestia, pe de o parte, şi interesul pentru medicină şi nutriţie, pe cealaltă. În forma ei exagerată, Fecioara poate arata şi ipohondrie.

Un al indiciu important este că Uranus este susţinut foarte frumos printr-un trigon de către conjuncţia Saturn-Marte. Această conjuncţie s-a dovedit a fi benefică la Penelope, ea arată calitatea ei de a fi perseverentă, şi cu talent de organizare, voinţă de dominare a instinctelor şi materiei, stăpânirea de sine, concentrarea acţiunii într-un mod conştient. Aceasta a stabilizat manifestarea haotică, bruscă a lui Uranus, şi l-a supus voinţei, l-a dominat.

Din aceste două exemple putem trage concluzia că o hartă astrală ne arată, în acelaşi timp, care sunt afecţiunile care „ne pasc”, dar şi ce putem face pentru a le preveni sau vindeca. Astrograma este un instrument şi sensul ei este acela de a ne fi de ajutor, de a ne furniza răspunsuri, de a ne conduce spre o viaţă mai sănătoasă şi mai împlinită.

Bibliografie:

Armand Constantinescu, „Tratat de astorlogie”

Hades, „Manuel complet d’astrologie medicale”

Eileen Nauman, “Medical astrology”.

Surse foto: Pinterest

Malvina Ivanciu