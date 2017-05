O întrebare care se pune în acest moment, când suntem în zodia Taurului, unde Luna este în exaltare, este: de ce Lunii nu i se acordă tot atâta importanţă ca Soarelui? Civilizaţia vestică este de tip Yang şi nouă întotdeauna ne-a fost mai uşor sa vedem şi să apreciem elementele Yang din jurul nostru. În civilizaţiile de tip Yin, cum ar fi cea chineză sau cea indiană, s-a dat o importanţă mult mai mare Lunii, după cum vedem în astrologia vedică sau în cea chinezească. La noi este faimos zodiacul chinezesc cu cele 12 animale, creat după ciclul lui Jupiter (de 12 ani), în schimb chinezii au folosit mereu mai mult zodiacul lor lunar, cel de tip saturnian, împărţit în 28 de zodii lunare, după cum revoluţia saturniană ia 28 de ani.

De fapt, toate tipurile de astrologie au un zodiac lunar, care este aproape necunoscut în ziua de azi. Dacă nu este necunoscut, este totuşi în totalitate ignorat. Putem vedea însă cu ochiul liber importanţa egală a Lunii cu Soarele, din simplul fapt că dimensiunile celor două astre sunt egale, aşa cum le vedem noi de pe pământ, avand acelaşi diametru aparent. Textele alchimice, mitologiile popoarelor, poveştile populare, toate arată că Soarele şi Luna sunt mereu împreună, egali ca importanţă.

După cum Soarele are 12 zodii, aşa şi Luna are zodiile ei, 28 la număr, numite reşedinţe; după cum Soarele are 12 case, pe o astrogramă, tot aşa şi Luna are 28 de case (diferite de reşedinţe). Dacă tot vorbim de Taur, zodiile lunare care corespund acestei zodii solare sunt trei la număr şi se suprapun ei, parţial. Semnificaţiile de mai jos sunt atribuite Lunii în tranzit prin aceste grade. În schimb, ca şi la zodiacul solar, trebuie sa ştim că orice element astrologic care se află în aceste zone este „colorat” conform reşedinţei lunare respective. Picatrix (carte de magie si astrologie de la mijlocul secolului XI) recomandă şi operaţiuni magice care se pot face în aceste perioade lunare; dar magia fiind înţeleasă în ziua de azi altfel, am adaptat indicaţiile pentru a fi aplicabile la vremurile noastre.

Cele trei reşedinţe lunare din Taur sunt:

Reşedinţa a III-a – de la 25° 42´ 53” Berbec pana la 8° 34´ 18” Taur.

Această reşedinţă dă o mare capacitate de muncă celor născuţi cu Luna în acest sector şi accentuează, în acelaşi timp, puterea sentimentelor şi a hotărârii. Perioada este potrivită pentru crearea programelor mentale pentru bunul mers al călătoriilor pe mare, al relaţiilor bazate pe dragoste şi favorizează înţelegerea de tip rational-intuitiv, ceea ce face perioada bună pentru experimente alchimice şi astrologice.

La arabi, această reşedinţă este vazută ca fiind favorabilă pentru ştiinţe şi pentru cei care trăiesc în natură, dar nefavorabilă pentru căsătorii sau călătorii pe apă. Reşedinţa aduce un instinct practic uşor de dezvoltat celui cu Luna aici şi este favorabilă prin urmare ştiinţelor în care se foloseşte această aptitudine.

La indieni, semnificaţia acestei nakshatra (reşedinţa lunară în astrologia vedică) indica o bună reputaţie şi o bună personalitate. Viaţa celui născut cu Luna aici va fi mereu variabilă, dinamică, schimbătoare, mai ales în domeniile casei solare ale astrogramei unde se găseşte Luna.

La chinezi, reşedinţa indică o gândire originală, independentă care poate produce certuri si dezbateri cu rezultate semnificative in viata nativului.

Evreii spun că destinul, bun sau rău, se vede mereu foarte puternic la cei născuţi cu Luna în această reşedinţă deoarece ei au observat în practică faptul că în ciuda abilităţilor acestora şi a capacităţii de muncă, liberul arbitru pare a juca un rol secundar în viaţa lor.

Reşedinţa a IV-a – de la 8° 34´ 19” Taur până la 21° 25´ 44” Taur.

Într-o hartă natală, indică diplomaţie şi prezice sentimente violente şi pasiuni irezistibile sub aparenţa unei naturi bune.

Caracterul reşedinţei este legat de o conexiune intensă cu lumile invizibile şi cu o putere mai mult sau mai puţin conştientă a voinţei. Programele mentale care au forţă acum, în această perioadă, sunt cele de iertare şi înţelegere a celor pe care îi considerăm duşmani, de împăcare, de curăţare a karmei.

Arabii spun că este o reşedinţă favorabilă pentru muncă simplă, manufactură şi comerţ la scară mică. În schimb, se pare că este nefavorabilă pentru activităţi imobiliare, privitoare la clădiri şi pentru tot ceea ce este legat de mine (de carbuni, aur etc). Reşedinţa prezice căsătorie, dar şi probabilitatea neînţelegerilor în această căsătorie.

La indieni, această nakshatra arată stabilitate a minţii şi bunătate. Mai ales un bărbat cu Luna în acest sector va avea puterea de a depaşi obstacolele din viaţă.

La chinezi, reşedinţa anunţă anumite obstacole, dificultăţi în viaţa nativului, mai ales în prima parte a acesteia şi face ca nativul să fie cauza directă a unor certuri sau probleme.

Evreii ii dau aproape acelaşi înţeles ca indienii, cu alt accent: ei spun ca persoanele cu Luna în această reşedinţă trebuie să depăşească obstacolele din viaţa lor, depunând oricâtă energie este necesară pentru acest scop.

Reşedinţa a V-a – de la 21° 25´ 45” Taur până la 4° 17´ 10” Gemeni.

Reşedinţa prezice bunătate, bunăvoinţă şi o natură foarte artistică şi frumos înzestrată. Programele mentale care funcţionează bine în această perioadă sunt cele dedicate dezvoltării talentelor şi aptitudinilor, mai ales artistice, şi cele menite pentru buna desfăşurare a călătoriilor sau a mutărilor (schimbărilor de locuinţă).

Arabii o consideră favorabilă pentru efectuarea studiilor şi pentru protecţie în a doua parte a călătoriilor. Influenţa nefavorabilă se vede însă asupra asociaţiilor, întreprinderilor colective şi asupra acţiunilor caritabile şi umanitare, fiind mai favorabilă din această cauză întreprinderilor private decât activităţilor sociale.

Indienii spun că această nakshatra cauzează timiditate la începutul vieţii şi denotă, la barbaţi, inteligenţă şi abilitate de a convinge, dar în acelaşi timp instabilitate sentimentală şi senzualitate.

Astrologii chinezi spun că aceasta zonă a Lunii favorizează acumularea înceată şi laborioasă de bogăţie şi exercită o influenţă favorabilă asupra poeţilor. Alexandre Dumas, Paul Valery şi alţii au avut Luna în această reşedinţă.

În tradiţia evreilor s-a observat ca această reşedinţă are o bună influenţă asupra educaţiei.

În practică, de exemplu, vedem că la Edgar Cayce nu sunt multe elemente astrologice care să arate în mod evident capacitatea lui mediumică. Dar Luna sa, care se află în reşedinţa a IV-a, ne furnizează informaţia lipsă: ea îi prezice legătura strânsă cu lumile invizibile, care avea să fie publică în cazul lui, în pofida intenţiei sale (Luna se află la el în casa a X-a). Tot ea îi mai prezice şi bunătatea, stabilitatea mentală. Tot ea arată şi de ce lui Cayce i-au ars două studiouri fotografice (reşedinţa lunară este nefavorabilă în ceea ce priveşte clădirile) şi de ce afacerea sa cu extracţia de petrol a fost un fiasco, paradoxal, într-o vreme când cei din domeniu aveau mare succes financiar (reşedinţa este nefavorabilă şi activităţilor miniere).

Zodiacul lunar, prin urmare, se dovedeşte a fi o comoară de sensuri şi de nuanţe. Ele modulează foarte frumos interpretarea unei hărţi astrale şi este fascinantă pentru cel care o descoperă în acest fel.

Bibliografie: Alexandre Volguine, “Lunar astrology”, ASI Publichers New York, 1972

Sursa foto: Pinterest

Astrogramă Edgar Cayce: http://www.astrotext.ro/2017/03/edgar-cayce-si-astrologia-vietilor-trecute-si-viitoare/

Malvina Ivanciu