Din 20 aprilie până în 21 mai Soarele se află în semnul statornicului Taur.

Soarele reprezintă personalitatea noastră, precum și personajele masculine: tată și/sau partener.

Ce înseamnă Soare în Taur? Simț al valorilor și al proprietăților. Plăcere a valorilor și a proprietăților. Nevoia de interacțiune cu natura, într-un mod pasiv: contemplare a acesteia, sau într-unul activ: munca fizică. Unui nativ Taur nu îi este frică să își suflece mânecile, să își scuipe în palme și să se apuce de muncă, fie ea chiar și muncă brută.

Taurul este cel mai „lumesc” semn al zodiacului și, într-un anume fel, cel mai simplu. Este foarte posibil ca unui nativ Taur să îi placă parfumurile, bijuteriile, mâncărurile, vinurile, dar acest lucru doar din plăcerea de a avea, de a simți la modul cel mai concret (văz, auz, miros, pipăit, simț tactil) și de a simți că are. Că posedă.

Taurul împreună cu Scorpionul realizează axa de bunuri/ proprietăți și posesivitate. Dacă Scorpionul nu se dă în lături de la manipulări, șantaj și tot felul de manevre, Taurul se încăpățânează fără vreo urmă de subtilitate și zice un „nu” ferm, atunci când s-ar putea încerca atentarea la un lucru de-al lui.

Deși Soarele reprezintă latura masculină, un Soare în Taur, prin pasivitate, prin plăcere, prin simțuri, are mai degrabă de-a face cu latura feminină. Drept pentru care, nu trebuie să ne mire foarte tare că imaginea de Symbolon corespunzătoare Soarelui în Taur este chiar Împărăteasa.

Această împărăteasă, pe care o vedem așezată pe tronul ei, este o persoană fermă, autoritară, puternică. Nu este arhetipul feminității, așa cum avem arcana majoră III, Împărăteasa, din cărțile de Tarot. Dacă avem în vedere masculul Alpha și femela Beta, este ca și cum, în acest caz, Soarele în Taur reprezintă fie masculul Beta, fie femela Alpha. Iar împărăteasa pe care o avem noi în fața ochilor este, mai degrabă, femela Alpha. Femeia care domină, care conduce, care, într-un anume fel, posedă.

Dacă Symbolonul realizează imaginarea Soarelui în Taur sub forma femeii care are regat și suspuși, cărțile din Tarot care s-ar potrivi cel mai bine Soarelui în Taur, (pentru că am ales două cărți) sunt: Regele și Regina de Monede.

Alegerea Monedelor este una clară, dat fiind faptul că ele reprezintă elementul de pământ. De ce și Rege și Regină? Pentru că Regele de Monede reprezintă simțul realității, valorile materiale, siguranța, statornicia iar Regina de Monede, hărnicia, plăcerea simțurilor, luxul.

Așadar, reprezentarea sub formă de imagini a Soarelui care marchează energia masculină într-un semn feminin este realizată fie sub forma unei femei aflate într-o postură masculină (cartea de Symbolon), fie prin combinarea a două cărți de curte din Tarot, reprezentând atât Regele (bărbatul), cât și Regina (femeia).

*

Soare în Taur – eu sunt ceea ce am!

Cristina Podoreanu