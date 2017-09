Locuiesc într-un spaţiu ordonat şi mereu curat, pare-se neobişnuit de ordonat şi mereu curat pentru un domiciliu orăşenesc din zilele noastre. Cel puţin aceasta este reacţia majorităţii oamenilor care trec pragul casei mele: par plăcut impresionaţi de curăţenie, dar totodată o tratează circumspect, din moment ce ”acasă nu te vede nimeni” şi ai putea sta mai relaxat într-un fermecător şi cochet haos personal. Până la urmă acasă nu ar trebui să fie ca la muzeu, aşa-i?

Pentru mine, însă, disciplina acestui spaţiu nu este negociabilă, deşi am conştientizat tiparul cu pricina abia după câţiva ani de când locuiesc aici. Este ca şi cum, trecând pragul micului apartament, intru pe o frecvenţă a rigorii albului, aranjamentelor la milimetru, podelelor imaculate. Contemplând acest spaţiu, am realizat că nu eu îi dictez curăţenia, ci el mi-o impune. Am mai locuit şi în alte case de-a lungul vieţii, le-am tratat pe toate ca pe o parte a sufletului meu, dar preocupată de orice detaliu ca aici nu m-am mai simţit la niciun domiciliu anterior.

Realizând că, în timp, acest loc şi-a creat un fel de personalitate a lui de sine stătătoare, mi-a venit ideea să îi completez atmosfera cu o pictură a propriei sale astrograme. În consecinţă, am ridicat harta momentului în care s-a semnat contractul de vânzare-cumpărare şi nu prea m-a mirat să îi descopăr Ascendentul în Fecioară, atât de evident din start tuturor celor ce mă vizitează.

Ceea ce doresc să încurajez prin acest exemplu este practica de a trata ca entităţi vii, cu energii şi astrograme specifice, orice altceva decât fiinţele umane: o casă, o plantă, un loc de muncă, o firmă, o melodie născută din inspiraţia unui anumit moment şi-atâtea altele din lumea largă.

Am simţit deseori cum stările şi comportamentele mele se schimbă în interacţiunea cu unele locuri sau conjuncturi chiar şi atunci când le traversez singură, fără influenţe din partea altor oameni. De pildă, dincolo de atribuţiile din fişa postului, unul dintre cele două servicii ale mele îmi stârneşte cu totul alte atitudini decât celălalt, deşi, teoretic, la ambele particip, ca să mă exprim astrologic, cu felul în care este configurată casa a VI-a, a muncii, în harta mea.

Aceste dinamici diferite au căpătat mult mai mult sens atunci când am analizat hărţile celor două servicii: pentru unul am considerat momentul în care m-am prezentat, oficial, în prima zi de muncă; pentru al doilea, fiind vorba despre o activitate pe cont propriu, am considerat momentul naşterii firmei.

Desigur, în astfel de analize intrevine întrebarea “Care este momentul pentru care trebuie ridicată astrograma?”. De exemplu, pentru un loc de muncă, ar fi mai corect momentul semnării contractului de colaborare sau al începerii muncii propriu-zise? Personal, am ales până acum între astfel de variante şi în funcţie de condiţionări (urmând exemplul de mai sus, nu mai ştiu când am semnat acel contract de muncă, însă ştiu sigur când am început efectiv serviciul), dar şi intuitiv, alegând-o dintre variante pe cea care a avut, ca trăire, mai mult impact asupra mea.

Chiar şi atunci când ne referim la astrograme ale oamenilor, este util să introducem în analiza noastră mai multă flexibilitate.

Am călătorit de curând alături de trei prieteni şi mi-a fost util, pe măsură ce ne traversam peripeţiile de drum, să fac corelaţii între întâmplări şi harta compusă a grupului nostru.

Suntem obişnuiţi să reducem astrologia relaţională la compararea hărţilor două câte două, însă programele de astrologie permit crearea rapidă de hărţi compuse între mult mai multe persoane. Nimic nu ne opreşte să privim astrologic per ansamblu o echipă numeroasă. Şi nu, nu este nevoie să ne pierdem într-un labirint de hărţi. Este suficient să reţinem câteva coordonate majore ale acestor astrograme “suplimentare” (accente pe anumite semne, planete, case) şi cu siguranţă le vom remarca uşor în manifestările exterioare conexe, astfel încât să înţelegem mai bine scopul pentru care suntem cu toţii alături într-o anume ecuaţie de moment.

Privesc toate aceste influenţe combinate ca pe un joc maiestuos, o pictură nesfârşită şi mişcătoare pe care, chiar dacă nu o putem descifra cu mintea raţională în toate detaliile ei, o putem intui, acceptând că există infinite realităţi paralele şi forme de conştiinţă ce îşi emit propria atmosferă şi ne nuanţează percepţiile în clipele vieţii noastre.

Astrologia, prin posibilitatea sa de a dezvălui harta oricărui crâmpei de trăire, este un excelent sprijin pentru asemenea aventurări ale minţii şi ne ajută să înţelegem că suntem parte a unui sistem complex care transmite şi recepţionează semnale de viaţă în infinite şi deseori nebănuite forme.

Cristiana Tănase