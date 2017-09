Debutul lunii septembrie este marcat de momentul de Lună Plină din data de 6, când opoziția Luminătorilor are loc pe axa Fecioară – Pești, o axă a serviciului și sănătății. Apoi, pe 20 septembrie, ne bucurăm de momentul de Lună Nouă în Fecioară. Ce mi-a atras din primul moment atenția este faptul că atât momentul de Lună Plină, cât și cel de Lună Nouă au Ascendentul în Balanță, un semn al relațiilor, dar și al justiției, imprimând astfel lunii septembrie o energie orientată spre asocieri, parteneriate, colaborări, spre explorarea stadiului în care se găsesc relațiile noastre pentru a pune punct unora ori pentru a începe unele noi.

Opoziția Lună – Soare activează casele V – XI (Axa Iubirii) din harta momentului, cu Neptun în conjuncție cu Luna și în opoziție cu Soarele. Vorbim astfel despre activarea unor teme precum idealizarea sau spiritualizarea exacerbată a iubirii sau poate doar a unei relații amoroase anume, predispoziția spre victimizare sau spre sacrificii inutile doar pentru a evita realitatea, iubire vs. prietenie, echilibru între a da și a primi ori a da și a primi într-o manieră sănătoasă.

Clarificările nu sunt ușor de obținut dacă alunecăm fie pe extrema critică, pragmatică, a raționalizării, fie pe extrema visătoare, poetică, poate chiar magică. Dar acest moment de Lună plină promite să aducă vindecare (poate chiar conștientizarea și pășirea spre vindecarea unei răni narcisice), iar scuturarea de iluzie și autoamăgire vine după cufundarea în acestea până la dezamăgire. Este poate cel mai bun moment pentru a medita la anxietatea de separare, la senzația de abandon, la nevoia de unitate și apartenență sau la nevoia de a identifica sufletul pereche.

Ideea de fuziune completă în iubire nu ar trebui însă să anuleze ideea de individualitate, cu atât mai mult cu cât Luna este conjunctă cu dispozitorul său modern, în vreme ce dispozitorul tradițional este în Balanță, în casa I. Nu ar fi drept, just, ne spune Jupiter reamintindu-ne lecția echilibrului între eu și ceilalți, dar și între individual și social.

Limitările realității ar putea fi dezamăgitoare, de unde și nevoia de a cultiva un ideal în ceea ce privește iubirea, dar poate fi vorba și despre cultivarea unei imagini despre copilul ideal, creația ideală etc. De aceea, discernământul, spiritul analitic, practic al Fecioarei ne-ar putea salva ajutându-ne să păstrăm picioarele bine înfipte în concret, în vreme ce spiritul poetic și visător se îndreaptă spre lumi eterice, planuri spirituale sau manifestă mai puternic decât oricând nevoia de idealizare. Prin lentila impecabil lustruită a Soarelui în Fecioară avem șansa să observăm și crăpăturile din fanteziile noastre, defectele proprii reflectate de un prieten sau de un grup din care facem parte sau de societate, în general, laturile mai puțin flatante ale obiectului idealizărilor noastre etc.

Ideea de vindecare este și mai puternic accentuată de Luna Nouă din Fecioară care are loc în casa XII, în harta momentului, o casă ce corespunde Peștilor (semnul în care a avut loc Luna Plină). Dacă opoziția Luminătorilor marchează un moment de exacerbare, de maxim, de revelație, de expunere, conjuncția acestora deschide un ciclu nou, permite însămânțarea de intenții și idei noi sau inițierea unor etape noi în proiecte vechi. Doar că Luna Noua din Fecioară are loc într-o casă de finalitate, de întuneric, de subconștient, dar și de vindecare sugerând mai clar ca niciodată că pentru a primi ceva nou în viața noastră este necesar să încheiem cicluri mai vechi, este necesar să facem ordine, expunând și curâțând răni care pot data din copilărie (Luminătorii sunt în careuri separante cu Saturn și cu Chiron).

În casa XII se ridică întotdeauna problema limitelor, a granițelor sau a lipsei acestora. Luna Nouă în Fecioară și în casa XII ne poate arăta cu claritate, dacă privim retrospectiv, unde am lăsat atât de mult de la noi fără să primim în schimb încât riscăm să ne dezintegrăm și să ne slăbim energetic. Acest moment de Lună Nouă ne reamintește însă și că pentru a putea avea grijă de alții, e bine să avem grijă de noi mai întâi, înainte de a ne asuma rol de vindecător, ar trebui să ne facem curățenie în suflet pentru a nu polua, chiar și fără să vrem, universul celorlalți. Soarele și Luna se găsesc și în inconjuncție cu Uranus, situat în casa VII, a parteneriatelor, guvernator al casei V, a iubirii, creației.

Astfel, tocmai iubirea sau parteneriatele ne provoacă de această dată la ajustări interioare cam dureroase, la schimbări în interacțiunile cu ceilalți tocmai pentru a putea avea parte de un nou început, mai sănătos, mai lipsit de sacrificii inutile, eventual unele pe care nu le-a solicitat nimeni, dar care le confirmă unora imaginea de martiri, de victime sau de salvatori.

Acest articol nu reprezintă o analiza detaliată a hărților momentelor de Lună Plină și Lună Nouă, ci surprinde ideile pe care autoarea le-a considerat a fi cele mai importante.

