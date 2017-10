Mersul retrograd al lui Mercur este un subiect inepuizabil. Aproape fiecare astrolog are o versiune proprie despre semnificația acestuia și astfel simt nevoia sa adaug înca una la această colecție.

Totul a început cu Tape Face. Numele lui real este Sam Wills și este originar din Noua Zeelandă. Tape Face a participat la “America’s got talent”, fiind un artist atât de original încât ar fi greu de înghesuit într-o categorie de artă existentă. El merită cu prisosință una nouă.

Tape, în engleză, înseamnă bandă izolatoare. Sam Wills a devenit “Tape Face” după ce a început să apară pe scenă cu gura acoperită cu o bandă izolatoare de culoare neagră. După ce m-a încântat de câteva ori cu evoluțiile sale, am început să caut informații despre el. Am fost curios, evident, de ce a simțit nevoia să-și lipească gura cu acea bandă izolatoare.

Mi-am imaginat că este posibil să nu comunice foarte bine din punct de vedere verbal… Ba din contră: am vizionat câteva filmulețe cu el, din perioada în care nu inventase încă personajul său actual, și am constatat că reușește să comunice excelent atât cu auditoriul său. Deși… are Mercur retrograd în harta sa natală!

Acest Mercur retrograd n-a vrut să intre în capul meu… Sam Wills s-a născut pe 28 august 1978, cu Mercur în Leu, ceea ce ar explica multe, dar ce ne facem cu mersul retrograd al planetei? A trebuit să treacă multă vreme până mi-a picat fisa.

OK, ce aș face eu dacă ar trebui să apar pe scenă cu gura lipită cu bandă izolatoare? Ceea ce face Tape Face: aș încerca să comunic cu ceea ce mi-a rămas la dispoziție: cu ochii, cu mimica, cu brațele, cu degetele – practic cu tot corpul… Tape Face reușește să execute această artă a comunicării fără cuvinte, cu o măiestrie aparte, în stilul marilor actori de pe vremea filmului mut, cum ar fi Charlie Chaplin sau Buster Keaton.

Meseria de bază a lui Sam Wills este cea de clovn, și este la fel de talentat în ceea ce privește comunicarea verbală sau nonverbală. Ajunge să apară pe scenă și deja ne simțim teleportați într-o altă lume, cu totul aparte, în care ne simțim conectați la o sursă inedită, prin toate canalele noastre de comunicare. Pentru Tape Face, lipsa posibilității de a comunica verbal nu reprezintă o piedică. De fapt, este un handicap ales în mod deliberat, tocmai pentru a evidenția toate celelalte căi de comunicare. Așa apare Mercur retrograd din harta lui natală, dar oare de ce?

În sfârșit, mi-a picat fisa: oare nu asta vrea Mercur să ne transmită? Adică, ceva de genul: “oameni buni, comunicați cu toată ființa voastră, nu doar prin cuvinte”? Pentru că, schimbăm câteva cuvinte, dar poate în grabă și sufletele noastre n-au timp să se atingă. Gura, mintea comunică, dar inima se află pe altă frecvență…

Astăzi există atâtea căi de comunicare, dar comunicăm oare cu adevărat? Observăm că varietatea și cantitatea acestora dăunează calității. Există Facebook, există Twitter, există Instagram, dar acestea nu pot înlocui un pahar de vorbă de suflet, spusă lângă o bere. Am citit că pe vremuri oamenii au străbătut sute de kilometri pe jos, timp de câteva zile, în căutarea unui duhovnic bun. Atât de mare a fost și este nevoia de a comunica de la suflet la suflet. În estul Europei există și astăzi zicala: “oprește-te, călătorule, și așa salută!”. Adică: acordă timp celorlalți ca să te cunoască, și acordă-ți un răgaz și ție însuți.

Bravul Mercur ne atenționează de trei-patru ori pe an. Noi percepem că apar diferite sincope pe căile de comunicare: telefoanele sună ocupat, e-mailurile se rătăcesc în spam, constatăm că interlocutorii noștri au înțeles altceva, etc. Și ne enervăm. Deși, ar trebui să ne întrebăm doar: “am comunicat cu toată ființa mea?” “Am comunicat din tot sufletul?”

Fülöp László