Am întrebat cărțile ce ne aduce anul 2018. Docile, ele au grăit următoarele:

Luna ianuarie – Valetul de Bâte

Luna ianuarie va fi o perioadă în care șansele, ocaziile, propunerile vor fi multe și ne pot entuziasma ușor. În planul carierei există o mare posibilitate de a ni se propune o avansare și, chiar dacă aceasta va presupune anumite riscuri, cei curajoși, ambițioși și impetuoși vor spune da propunerilor venite și nu le va părea rău.

Sfatul astrologului: în cazul în care propunerile pe care le primiți vă entuziasmează, acceptați-le. Șansa este a celor creativi și curajoși!

Luna februarie – Spânzuratul

După entuziasmul și chiar frenezia care descriu prima lună a anului, urmează o perioadă mult mai dificilă. Lucrurile nu merg cum ne-am dori. Apare impasul, blocajul. Ne putem agita să găsim o soluție, doar că, de data aceasta, soluția nu ne este dată de minte/ rațiune sau de creativitate. Soluția apare ca urmare a unui sacrificiu personal. A încerca să forțăm lucrurile în acestă lună, nu însemnă decât a le înrăutăți, a ne afunda în criză. Soluția apare atunci când acceptăm că anumite lucruri s-ar putea să nu țină de noi.

Sfatul astrologului: deși a muncit cu frenezie, Meșterul Manole a reușit să creeze o mănăstire trainică doar în momentul în care și-a zidit acolo soția. Sacrificiul personal este singurul care a adus consistență actului de creație. Să nu se speriem și, mai ales, să nu ne cramponăm atunci când anumite lucruri par să meargă rău, indiferent ce am face. Sacrificiu plus acceptare plus toleranță egal ieșire din criză!

Luna martie – Patru de Săbii

Luna martie se poate caracteriza printr-o perioadă grea, care să ne oblige la o pauză forțată. Atenție la posibile probleme de sănătate, atenție la boli, la suferințe de ordin fizic. Poate că nu am fost atenți la cerințele corpului nostru, poate că ne-am surmenat, cert este că ne putem resimți în plan fizic. Și se poate să avem nevoie de liniște și de pace.

Sfatul astrologului: cum ar fi dacă, atunci când ne-ar fi somn, în loc să bem două, trei cafele sau două, trei energizante, ne-am odihni, pur și simplu?

Luna aprilie – Cavalerul de Monede

Gata cu suferința și cu boala! Gata cu demersurile pur spirituale, metafizice, filosofice! E timpul pentru chestiuni concrete, materiale, e timpul pentru muncă susținută.

Luna aprilie ne poate confirma, de asemenea, și rezistența unor relații de-ale noastre. Dacă am muncit în cadrul parteneriatului, dacă nu am stat și am așteptat să pice pară mălăiață în gura lui Nătăfleață, atunci, cel mai probabil că am realizat un parteneriat solid, de încredere, pe care să ne putem baza în orice moment.

Sfatul astrologului: să apreciem siguranța și durabilitatea relațiilor din viața noastră!

Luna mai – Trei de Cupe

Vă amintiți de posibilele boli și suferințe experimentate în lunile februarie și martie? Ei, bine, în această lună, vorba cântecului: să ne bucurăm, așadar! (Gaudeamus igitur!). Nu neapărat pentru că (încă) suntem tineri, ci pentru că urmează o perioadă de bucurie, mulțumire, satisfacție, petrecere, recunoștință.

Poate fi vorba de unul din următoarele motive concrete: avansare în funcție, mărire de salariu, cerere în căsătorie, nașterea unui copil.

Sfatului astrologului: Gaudeamus igitur! Desigur. 🙂

Luna iunie – Marele Preot

În această lună poate ieși în evidență o persoană care este profesorul/ terapeutul/ îndrumătorul nostru căruia îi cerem niște răspunsuri. Atâta doar că răspunsurile pot fi pline de înțelepciune, dar pot fi, de asemenea, și niște răspunsuri din care să răzbată încăpățînarea, rigiditatea, intoleranța.

Dacă, în plan macro, apare evidențiată o polemică de natură religioasă, tot ce se poate ca soluția să nu se ivească, tocmai din cauza intransigenței și fanatismului.

Sfatul astrologului: îngăduința și toleranța nu sunt semne de slăbiciune. Dimpotrivă!

Luna iulie – Asul de Bâte

Ne aflăm în plină vară și suntem înflăcărați. Ne putem implica într-un nou domeniu de activitate și acest lucru să ne umple de elan și de frenezie. Totuși, atenție să nu ignorăm faptul că Asul reprezintă doar începutul și de la a începe un lucru până la a-l finaliza e un drum foarte lung de parcurs.

Sfatul astrologului: în ceea ce îi privește pe artiști, urmați-vă chemarea. Șansele de împlinire sunt considerabile!

Luna august – Asul de Cupe

Dacă în luna iulie am demarat proiecte noi, luna august este o perioadă excelentă pentru constituirea de noi relații sentimentale. Persoanele singure au o șansă mare de a găsi partenerul potrivit, persoane care se află deja într-o relație pot experimenta stabilitatea și fericirea în relația lor.

Sfatul astrologului: să nu uităm nicicând să iubim! (nu doar trandafirii).

Luna septembrie – Cinci de Monede

Ne apropiem cu pași repezi de iarnă. A trecut vara cu înflăcărarea ei. Ne-a cam trecut și entuziasmul și încep grijile. Grijile absolut concrete, de ordin material, financiar. Poate că ne-am întins mai mult decât era plapuma în concedii, poate că schimbările pe care le-am făcut (mai ales în luna iulie) au fost destul de impulsive, cert este că, numărând banii strânși la ciorap, constatăm că ciorapul e gol. Și ne cuprinde panica și disperarea. Cu ce cumpărăm manuale pentru copii, cu ce cumpărăm provizii să facem murături pentru iarnă, cu ce ne plătim facturile?

Sfatul astrologului: această perioadă de lipsuri și de necazuri are un început și un sfârșit. Să avem răbdare și încredere, pentru să sigur vom vedea lumința de la capătul tunelului.

Luna octombrie – Trei de Bâte

Vorbeam de luminița de la capătul tunelului? E ditamai torța. Dacă am avut răbdare și nu ne-am pierdut încrederea, constatăm că necazurile au dispărut (poate nu chiar de tot, dar, oricum, în bună parte) și că drumurile se deschid luminoase în fața noastră. Totul este să nu ne fălim…

Sfatul astrologului: deși am cu ce mă lăuda, să nu mă laud prea tare!

Luna noiembrie – Luna

Ne revin crizele. De data acesta însoțite de teamă, presimțiri negre, nesiguranță. Ne simțim în pericol și putem experimenta depresii medii sau chiar severe. Grijile pot porni de la aspecte strict materiale, dar ele se adâncesc și ne putem confrunta cu propriul nostru infern spiritual. Deși, din afară, lucrurile nu par deloc atât de grave, din interior ele ne copleșesc fizic, dar mai ales psihic.

Sfatul astrologului: noaptea e urmată de zi, luna de soare, întunericul de lumină. Și, în cea mai mare beznă, este de ajuns să se aprindă cea mai plăpândă lumânare, pentru ca bezna să dispară!

Luna decembrie – Asul de Săbii

Dacă în luna noiembrie am orbecăit prin beznă, iată că ultima lună a acestui an ne aduce un nou început. Avem posibilitatea de a ne folosi de inteligență, dăm dovadă de obiectivitate, de analiză și de sinteză. Emoțiile nu ne mai copleșesc, dimpotrivă, suntem raționali, obiectivi și eficienți.

Sfatul astrologului: aveți curajul de a judeca limpede și de a prezenta și mai limpede concluziile la care ați ajuns!

Cristina Podoreanu