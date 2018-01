Luna în ianuarie 2018

Luna Plină în Rac – 2 ianuarie 2018

Începutul de an stă sub amprenta Lunii Pline în Rac. Aspectul exact se formează pe data de 2 ianuarie 2018, la ora 4:24 (ora României), cu Luna în Casa a VIII-a și Soarele într-un Stellium în casa a II-a, cu ascendentul în Scorpion. Opoziția luminariilor formează un aspect cunoscut sub numele de Zmeu împreună cu Jupiter și Marte din Scorpion și din casa a XII-a și Neptun din Pești, pe cuspida casei a IV-a.

Harta Lunii Pline m-a dus cu gândul la câteva manifestări pe care oamenii le reclamă de regulă când Luna se află în opoziție cu Soarele, dar mai des în ultima perioadă, cum ar fi: stări de insomnie, orele neobișnuite de trezire în timpul nopții, stările maniacale de plâns și râs alternativ, visele intense și „reale” sau poate chiar coșmaruri, stările de melancolie inexplicabile, dureri fizice fără cauze concrete. Mulți ar da vina pe frumoasa Lună, care aduce lumină în întunericul nopții. Poate o fi așa. Dar dacă privim din altă perspectivă, toate cele de mai sus pot indica perturbări ale echilibrului psihic, diferite ca intensitate funcție de evoluția personală a fiecăruia. Cel mai simplu de înțeles un dezechilibru psihic s-ar rezuma la vorba „ochii văd, inima cere, conștiința nu și nu.” Adică atunci când nevoile și dorințele intră în contradicție cu regulile, prejudecățile, credințele.

De la prima publicare a „Interpretării viselor” din noiembrie 1899, Freud a făcut cunoscut publicului larg că prin vise se împlinesc dorințe care au fost frustrate. Inconștientul, în calitate de depozitar al elementelor care ocolesc conștientul, ce vin din exterior sau din interior, găsește căi prin care să le facă cunoscute, mai ales atunci când presiunea interioară este atât de puternică încât mecanismele de apărare sunt intens solicitate.

Un alt gând pe care l-am asociat cu harta Lunii Pline din Rac este cel legat de somatizări, pornind de la conjuncția Marte-Jupiter din Scorpion și din casa a XII-a, casă căreia îi sunt asociate atât credința și misticismul, cât și bolile lungi și grele. Mi-am amintit de cazurile prezentate de o cunoscută psihanalistă. Joyce MdDougal în cartea sa „Theaters of the body: a psychoanalytic approach to psychosomatic illnes”. În mod special de capitolul în care abordează relația mamă-copil. Luna, după cum este bine binecunoscut, simbolizează în harta natală a fiecăruia mama și relația cu aceasta, în timp ce Racul, zodia pe care o guvernează, simbolizează căminul. Iar un vârf al zmeului, Neptun, se află, cum spuneam la început, pe cuspida casei a IV-a a momentului. Toate aceste elemente au contribuit la gândul care a plecat spre cele două cazuri de care pomeneam mai sus.

În esență, este vorba despre modul în care mamele care își neagă propriile emoții, propriile neputințe, propriile incapacități de a elabora anumite evenimente și trăiri, le pun în relația cu proprii copii. Fiecare etapă de dezvoltare a copilului, mama o trăiește ca pe o respingere sau ca pe un abandon și neacceptând nici măcar să gândească că aceasta ar putea fi cauza suferinței sale, o pune la nivelul corpului. În mod similar, copiii cărora le este dificil să se separe emoțional de mamă, ființa pe care o iubesc cel mai mult, și dă devină autonomi pun în corp această neputință de elaborare a emoțiilor.

Acceptarea existenței problemei, precum și dezvoltarea capacității de a vedea lucrurile din mai multe perspective, poate aduce după sine ameliorarea suferinței și deslușirea cauzei.

Pentru că opoziția Soare-Lună se produce pe Axa Resurselor ne duce cu gândul la resursele native și cele pe care le dezvoltăm pe parcursul vieții, precum și la cele moștenite. Este deja cunoscută sintagma conform căreia totul se află în noi. Însă, precum sugerează întreaga hartă, pe unele le putem descoperi nemijlocit, prin simplul act de voință, în timp ce altele au nevoie de căi ocolite și de interpret, sau de o bună capacitate de analiză a elementelor pe care le ști sau le intuim. Sau, într-un alt limbaj, o dezvoltare a conștiinței pentru a putea percepe dincolo de dimensiunea 3D.

Luna în descreștere 3-16 ianuarie

În acest interval Luna parcurge zodiile de la Rac la Capricorn, scăzând treptat influența și implicit intensitatea emoțiilor și a trăirilor. S-ar putea să fie implicată și sugestia, dar, mergând pe principiul „dacă funcționează și face bine, continuă”, și autosugestia poate fi un demers tămăduitor. Atenție, însă, la capcana pe care o întinde negarea, prin încercarea de a ignora ceea ce doare.

O zi de remarcat este 4 ianuarie când Luna formează o conjuncție cu Nodul Nord din Leu și există tendința către manifestări orgolioase, exhibiționiste, de grandiozitate. În spatele acestora stau, nu neapărat niște frici, cât mai ales niște dorințe arzătoare fie neexprimate, fie exprimate dar care au fost tratate cu batjocură, ridiculizate de obiectul dorinței, de persoana care le-ar fi putut gratifica. Poate fi vorba de lipsă de afecțiune sau pur și simplu de recunoașterea valorii personale. Oricare ar fi situațiile, este important ca reacțiile celor din jur să fie împăciuitoare, lipsite de agresivitate, dar ferme.

În dimineața zilei de 5 ianuarie Luna formează o Piramidă pe semne de Foc cu Uranus din Berbec și cu Mercur din Săgetător. Este o zi dinamică și care accesează resurse de creativitate pentru activități de comunicare, pentru scriere creativă sau pentru demararea unor proiecte personale, de punerea în practică a unor pasiuni care până acum erau doar la stadiul de vis.

Între 5 și 7 ianuarie Luna se află în Fecioară de unde trasează trigoane la planetele din Capricorn. Sunt indicate activitățile fizice, fie ele domestice sau sportive, pentru o descărcare eficientă a surplusului de energie emoțională. De asemenea, nu trebuie evitată implicarea activă în proiectele profesionale, indiferent de stadiul în care se află. Determinarea și organizarea sunt două caracteristici ale zodiilor de pământ care ar fi bine să fie dezvoltate în aceste zile.

În următoarele două zile, Luna se află în tranzit prin zodia Balanței și în relații tensionate cu planetele din Capricorn. Relațiile cu cei din jur pot fi la rândul lor tensionate, provocatoare. Încăpățânarea și lipsa de toleranță pot caracteriza aceste zile, dar și cele care se pot transforma în indicatori eficienți într-un demers asumat de autocunoaștere și dezvoltare personală. Un alt aspect care ar putea de veni pregnant este habotnicia.

O zi intensă din punct de vedere al trăirilor interioare este 11 ianuarie când Luna se află în Scorpion, în conjuncție cu Marte și cu Jupiter, iar împreună cu Axa Nodurilor Lunare formează un careu în T și trasează un sextil la conjuncția Soare-Venus-Pluton din Capricorn. Sunt prezente din nou manifestările enumerate la Luna Plină în Rac, poate chiar mai multe vise, bogate în simboluri, cu mai multe înțelesuri. Pot fi prezente emoții din cele mai primitive (din copilăria mică) de furie, de gelozie, de invidie, care să se exprime în cele mai neașteptate moduri și în cele mai neașteptate momente.

Soluțiile sunt în ceea ce sugerează planetele din Capricorn: coerență cu propria persoană, o mai mare determinare în a înțelege modul de funcționare și o schimbare asumată a comportamentelor deranjante, asumarea unor compromisuri și evitarea fermă a acelora care pot aduce un prejudiciu consistent echilibrului psihic, emoțional personal.

Următoarele două zile găsesc Luna în Săgetător, în relații armonioase cu Uranus din Berbec și Destinul din Leu. Sunt zile optime pentru studiu, pentru însușirea regulilor de bază ale unei dezbateri eficiente. Scriu acestea și mă gândesc cât de ușor alunecă oamenii de la schimbul de idei de pe poziții diferite în atacuri la persoană ca formă ultimă de argumentare. Este important de știut că în astfel de situații este bine de semnalat partenerilor de conversație că fac acest lucru, urmat fiind de o încheiere a subiectului.

Pe 15 ianuarie, Luna intră în Capricorn și ne pregătește de Luna Nouă, formând conjuncții rând pe rând cu Saturn, Luna Neagră, Mercur și Pluton. Aflată în exil, energia lunară este dacă nu diminuată, cu siguranță mai rece și mai distantă. Emoțiile sunt exprimate cu greu, mai mult mentalizate și supuse bisturiului rațional.

Luna Nouă în Capricorn 17 ianuarie

Aspectul exact se formează la ora 4:16 (ora României), în casa a II-a a momentului, având ascendentul în Săgetător. Luna și Soarele se află în conjuncție și cu Venus, care guvernează casa a II-a a resurselor personale, și împreună trasează o cuadratură la Uranus din Berbec.

Avem așadar o zodie de Pământ, într-o casă asociată cu pământul și cu resursele personale, cu guvernatorul său implicat în întreaga configurație. Întreaga hartă ne duce cu gândul la ideea de „a săpa” pentru a găsi ceea ce presupune „a avea” din născare. Omul se naște cu un potențial și întreaga viață caută prin diverse metode să îi atingă maximul. Dar pentru a se putea întâmpla acest lucru, omul trebuie să devină conștient de tot ceea ce este și ce poate, de tot ceea ce are prin structura sa internă și tot ceea ce poate mobiliza din interiorul său pentru atingerea acestui scop.

Pe măsură ce înaintează în viață, omul acumulează experiență, informații, idei, credințe, modele de urmat sau de evitat. Toate acestea și multe altele formează structura internă cu care funcționează în lume în împlinirea scopurilor și idealurilor personale.

Dimensiunea potențialului fiecărui om depinde de multe aspecte care țin de temperament și însușiri înnăscute, de mediul în care a crescut, de educație și de cultură. Dar ceea ce-l împiedică pe om să-și atingă potențialul maxim este uneori frica, alteori comoditatea, deseori lipsa voinței, de cele mai multe ori neîncrederea și convingerea că vârsta devine un impediment.

Această Lună Nouă alături de toate planetele din Capricorn mă duc cu gândul la conceptul de „defect fundamental” elaborat de psihanalistul Michael Balint. El spune că cei care solicită un tratament psihanalitic reclamă sentimentul că în ei există ceva fundamental defect, că au nevoie de un nou început, iar acest început depinde de vindecarea acestui defect. Și descrie cazul unei analizande care într-o ședință povestește cum, atunci când era mică, reușea să facă roata într-un mod perfect. Analistul a întrebat-o „și acum?”, iar ea s-a ridicat de pe divan și a executat o roată perfectă în mijlocul cabinetului. Acela a fost un moment de cotitură în analiză și în viața pacientei, în care s-au produs modificări majore pe toate planurile.

Luna în creștere 18 – 30 ianuarie

În acest interval Luna parcurge zodiile de la Vărsător la Leu. În prima zi formează o conjuncție cu Nodul Sud și cu Iunona și trasează o cuadratură la Jupiter și Marte din Scorpion. Tendințele de evadare din cotidian ar putea fi brutal întrerupte de nevoi urgente. Pot fi prezente stări de confuzie emoțională, de neîncredere fie în forțele proprii, fie în cei din jur, în special în partenerii de viață. Este important de reținut că marile decizii nu se iau pe fond de stres și de nervozitate.

20 ianuarie este o altă zi plină de încărcătură emoțională, dar detașarea de problemele cotidiene este mai accentuată. Luna se află în Pești, în conjuncție cu Neptun de unde trasează sextile la planetele din Capricorn. Tendința de izolare este mare și poate fi utilă câtă vreme timpul este folosit pentru o mai bună organizare personală, independent de cei din jur.

Pe 21 ianuarie, tot din Pești, trasează un trigon la Jupiter și Marte din Scorpion, iar acest aspect poate simboliza o bună integrare a elementelor din inconștient, aduse la lumina conștiinței prin intermediul viselor în mod special, în întreaga structură psihică. Sunt zile optime pentru insighturi profunde.

Pe 23 ianuarie se află în tranzit prin Berbec unde formează o conjuncție cu Uranus și formează relații armonioase cu Axa Nodurilor Lunare. Sunt zile în care entuziasmul noului și curajul acțiunii pot fi stimulate și susținute de determinare și de formularea obiectivelor personale realiste.

Între 24 și 26 ianuarie Luna se află în tranzit prin zodia Taurului, de unde formează o opoziție la Jupiter și Marte din Scorpion. Comoditatea, teama de a schimba ceva în propria existență, chiar și în domeniile care în mod evident produc stres, disconfort emoțional, pot fi evidente, dar și combătute. Cea mai la îndemână metodă ar fi cea a asumării unei perioade mai scurte sau mai lungi, după modelul „anului sabatic”.

Pe 27 ianuarie, aflată în Gemeni, Luna trasează un trigon la Venus și Soare, proaspăt intrate în Vărsător. Comunicarea este vie, emoțiile sunt mai degrabă din registrul celor pozitive, iar viața recapătă tente de roz. Un rol major îl are simțul umorului, dar și curiozitatea.

În următoarele zile, când Luna se află în domiciliul său din Rac de unde formează opoziții cu Saturn, Luna Neagră, Pluton și Mercur, stările de melancolie pot fi accentuate. De asemenea, nemulțumirea generală poate să apară și în unele cazuri poate fi mai accentuată. Mai ales în conjuncturile care impun respectarea mai multor reguli, sau schimbarea bruscă a acestora. Spontaneitatea nu este ușor de tolerat, mai ales în momentele în care tot ce îți dorești este căldura căminului și un pahar bun de vin.

Luna Plină în Leu din 31 ianuarie și Eclipsa de Lună

Aspectul exact se formează la ora 15:26 (ora României), pe Axa Resurselor (din nou!), cu Ascendentul în Rac. Opoziția Lună-Soare este în conjuncție la orb de 4 grade cu Axa Nodurilor Lunare, iar Soarele și Nodul Sud formează o conjuncție și cu Venus, și avem parte de prima Eclipsă de Lună din acest an. Fiind cea de a doua Lună Plină dintr-o lună calendaristică, este supranumită și Luna Albastră.

Harta momentului mă duce cu gândul la ceea ce în psihanaliză este cunoscut sub conceptul de „narcisism sănătos”, dar și la ceea ce este cunoscut deja ca reprezentând imaginea de sine și implicit de stima de sine. O contribuție remarcabilă la teoria psihanalitică a avut-o Heinz Kohut, cel care a conceptualizat linia de dezvoltare narcisică a psihicului, a dezvoltat conceptul de empatie și a introdus ideea de narcisism sănătos.

Am să mă refer la acest din urmă în mod special. Dar haideți să pornim de la imaginea de sine, care este foarte importantă pentru dezvoltarea psihică sănătoasă a omului. Deseori oamenii au o imagine de sine distorsionată. Fie este exagerat de negativă, fie este exagerat de pozitivă. De multe ori imaginea pe care fiecare o are despre sine nu corespunde cu realitatea. Cel mai la îndemână exemplu este cel al tinerelor fete care se văd mai grase de cât sunt în realitate. Și se aruncă fără discernământ în tot felul de regimuri și diete care sunt calea cea mai sigură spre boală. Aceeași situație poate fi întâlnită și la băieți, dar în sens invers: se văd prea slabi și se aruncă în tot felul de activități sportive care să le crească masa musculară și forța.

Oamenii nu sunt obișnuiți să ceară feedback. Iar atunci când îl primesc și este pozitiv, nu îl cred. Sau atunci când este negativ, cred că cel care îl oferă este de rea credință. Bine, în acest caz contează și cum este oferit acest feedback negativ.

În sfârșit. Imaginea de sine este un construct mintal complex, care cuprinde ceea ce știm și credem despre noi, dar și ceea ce ne oferă ceilalți ca imagine despre noi. Când aceste două nu sunt asemănătoare, există un dezechilibru și implicit o imagine de sine deformată. Însă, atunci când ele corespund în mare parte, imaginea de sine este realistă. Stima de sine crescută, sau scăzută, este interdependentă de imaginea pe care fiecare o are despre sine. Și aici intră a fi conștient de calitățile și defectele proprii, de încercările de a le diminua sau schimba pe cele din urmă și de a le potența pe primele.

Și ajungem la narcisismul sănătos, cel în care omul este conștient de sine, de valoarea sa, de calitățile și defectele sale, când imaginea celorlalți despre sine corespunde cu propria imagine. Semnele narcisismului sănătos, așa cum au fost identificate de Kohut în practica sa terapeutică, sunt înțelepciunea, empatia, creativitatea și umorul.

Un an 2018 plin de bucurii!

Andreea Talmazan