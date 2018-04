Luna în aprilie 2018

Luna în descreștere 1- 15 aprilie

Începutul lunii aprilie stă sub influența Lunii Pline din Balanță, un aspect astrologic care ne duce cu gândul la relații și parteneriate, la nevoia a clarifica anumite aspecte, de a întări unele parteneriate, de a evalua alte relații din prisma nevoilor și dorințelor personale.

În acest interval Luna parcurge zodiile de la Balanță până la Berbec. O primă zi importantă din punct de vedere emoțional este cea de 3 aprilie când Luna, aflată în Scorpion, formează o conjuncție cu Jupiter retrograd și trasează un sextil la Pluton din Capricorn și un trigon la Neptun din Pești. Spun că este importantă pentru că viața emoțională poate fi mai intensă, de asemenea activitatea onirică. Multe dintre dorințele cele mai ascunse pot să apară în vise sau în stări de reverie, cerând recunoaștere și gratificare. De asemenea, alte elemente ale inconștientului își pot face simțite prezența, pot fi evidente în activitatea de zi cu zi.

Pe 5 aprilie, când se află în tranzit prin Săgetător, Luna formează o Piramidă pe semne de Foc cu Mercur retrograd din Berbec și cu Nodul Nord din Leu. Este o zi a „spiritelor încinse”. Așa cum am mai scris, fiecare aspect, ca orice altceva în lumea aceasta, are două dimensiuni: una pozitivă, alta negativă. În ce privește dimensiunea negativă a acestei zile, după cum sugerează și sintagma spiritelor încinse, este legată de conflicte, de nevoia de a avea dreptate, de tendința de a impune propria părere sub formă de adevăr absolut. În cea pozitivă, este vorba de mobilizarea internă a resurselor de voință și de motivație pentru atingerea unor obiective personale, care au ca rezultat o creștere a încredere în forțele proprii o imagine de sine realistă și implicit o stimă de sine ridicată.

Între 7 și 9 aprilie, Luna se află în tranzit prin Capricorn unde formează conjuncții cu Saturn, Marte, Luna Neagră și Pluton. În această zodie este „în exil”, carevasăzică energiile sunt diminuate. Dar ele sunt greu perceptibile în exterior, în timp ce în interior ele pot fi intense. Am putea crede că Luna în Capricorn este de piatră. Însă nu este așa.

Persoanele cu acest aspect în harta natală nu exprimă cu ușurință emoțiile nu le verbalizează, însă li se citesc pe față. Sunt foarte sensibile tocmai pentru că exprimarea nu le este accesibilă prin cuvinte. Pot părea reci și distanți. Și probabil la fel ar putea să fie și aceste două zile, caracterizate prin răceală și distanțare emoțională. Însă, sunt „dislocate” multe energii interioare care pot fi direcționate spre atingerea unor obiective personale, în dezvoltarea unor proiecte, în (re)construcția personală în domeniul profesional, social.

Pe 10 aprilie, Luna formează o conjuncție cu Nodul Sud din Vărsător. Este o zi bună pentru a renunța la a „visa cai verzi pe pereți” și pentru o implicare mai activă în activitățile care produc plăcere. Cu alte cuvinte, este de dorit să se renunțe la a aștepta ca lucruri minunate și mărețe să se întâmple. Ar fi necesară creșterea gradului de implicare în activități zilnice, care necesită creativitate și bucuria de a face ceva „cu mâna ta”.

12 și 13 aprilie sunt zile în care Luna se află în tranzit prin Pești unde formează o conjuncție cu Neptun și relații armonioase cu planetele din Capricorn și cu Venus din Taur. Sunt două zile de „relaxare” emoțională, cu condiția unei detașări, unei izolări fizice sau mentale, față de evenimentele zilnice. Sunt recomandate mediațiile, contemplările, autoobservarea.

Până la momentul de Lună Nouă, Luna intră în zodia Berbecului și formează o conjuncție cu Mercur retrograd. Vorba care ar putea caracteriza comunicarea în această perioadă este „ce-i în gușă și-n căpușă” sau cea puțin mai dură „gura bate fundul”. Este necesar un mai bun autocontrol când vine vorba de comunicare. Nu întotdeauna ceea ce ne vine să spunem este și bun sau este menit să aducă rezultatele scontate. Impunerea în fața celorlalți cu forța, indiferent cât de bune sunt ideile, nu este o soluție. Atacul la persoană nu este un argument. Din acest motiv este important să ne-nfrânăm impulsurile, să nu reacționăm, ci să ne acordăm timp pentru a găsi argumentele raționale.

Luna Nouă în Berbec – 16 aprilie 2018

Aspectul exact se formează la ora 4:56 (ora României), în casa I a momentului, având ascendentul în Pești. Luna Nouă se află în conjuncție cu Uranus și trasează o cuadratură la conjuncția Marte-Luna Neagră-Pluton din Capricorn.

Această Lună Nouă, privită din perspectiva întregii hărți, este despre personalitatea fiecăruia. Îndeamnă spre reflecție personală, asupra vieții fiecăruia. Necesită o analiză a cine suntem în contextul de viață actual. Care sunt experiențele marcante ale trecutului care au dus la cine suntem azi? Ce ne dorim pentru viitor?

O analiza SWOT este utilă, mai ales că planetele din Capricorn și din casa a XI-a a momentului, indică necesitatea unui testări a realității, prin identificare, înțelegerea și acceptarea modului în care suntem percepuți în anturajul lărgit. Cum ne văd ceilalți? Ce părere au despre noi? Care este imaginea pe care o afișăm în lume și cât de mult corespunde cu ceea ce știm noi despre noi?

Și nu în ultimul rând, este o Lună Nouă care, prin prisma conjuncției cu Uranus, poate aduce multe revelații legate despre sensul vieții. Intuiția, câtă vreme îi acordăm atenție, ne poate fi un aliat. Primul gând este de regulă, răspunsul la întrebările pe care ni le punem. Însă, este foarte important să fim atenți dacă nu cumva prima tendință este aceea de a intra în vechi tipare de gândire despre noi și modul nostru de a fi.

Este de remarcat că elementul Aer nu este potențat, semn că flexibilitatea mentală și fizică este la cote scăzute. Partea bună este că putem deveni conștienți de principiile și valorile care ne sunt repere primordiale.

Luna în creștere: 17 – 29 aprilie

În acest interval, Luna parcurge zodiile de la Taur la Scorpion. În primele două zile se află în tranzit prin Taur unde formează o conjuncție cu Venus, opoziție cu Jupiter retrograd din Scorpion și trigon cu planetele din Capricorn. Este o zi pentru activități practice. Dar și o zi de conștientizare a resurselor interne și externe care ne sunt la dispoziție și de care ne putem folosi pentru a ne atinge scopurile personale, de a realiza planurile de dezvoltare profesională și socială. De asemenea, este o zi în care suntem mai atenți la modul în care ne afectează evenimentele exterioare, contextele de viață și la capacitatea noastră de a ne adapta.

În următoarele două zile, Luna se află în tranzit prin Gemeni de unde trasează un sextil la Mercur din Berbec. Comunicarea este vie, inspirată. De asemenea, activitate mentală este intensă. Sunt zile în care creativitatea se manifestă în special prin scris.

În 21 și 22 aprilie, Luna se află în domiciliul său din Rac, de unde formează opoziții la planetele din Capricorn. Tensiunea acestor aspecte se descarcă prin aspectele armonioase pe care le formează cu Jupiter din Scorpion și Neptun din Pești. Cu alte cuvinte, putem folosi energia frustrărilor, reprimărilor în direcții constructive, câtă vreme suntem conștienți de ele, le înțelegem sensul și identificăm dorința care stă la baza formării lor.

Între 23 și 24 aprilie, Luna tranzitează zodia Leului unde formează conjuncție cu Nodul Nord. Este o zi când excesele de mândrie, de orgoliu sunt prezente. Însă, așa cum am scris și cu alte ocazii, este bine să identificăm care sunt elementele reale, adevărate care ne fac să fim mândri de noi și să întărim ceea ce numim narcisism sănătos, adică o imagine de sine realistă și implicit o stimă de sine crescută.

Între 25 și 26 aprilie, Luna tranzitează zodia Fecioarei, de unde în prima zi formează o Piramidă pe semne de Pământ cu Soarele din Taur și Saturn retrograd din Capricorn. Sunt zile în care toate caracteristicile elementului Pământ sunt prezente și este bine să le valorificăm în activitățile de zi cu zi. Determinarea, autodisciplina și seriozitatea sunt o parte dintre calitățile de care avem nevoie pe termen lung.

În următoarele două zile. Luna se află în tranzit prin zodia Balanței de unde trasează un trigon la Venus aflată în zodia Gemenilor. Sunt zile în care este bine să socializăm, să ieșim la evenimente culturale, să întărim relațiile de prietenie, să dedicăm timp de calitate relațiilor de iubire și să oferim valoarea parteneriatelor. Sunt zile în care ne concentrăm pe a „dărui”.

Luna Plină în Scorpion – 30 aprilie 2018

Aspectul exact se formează la ora 3:58 ora României, pe Axa Resurselor, având Ascendentul în Pești. Opoziția Lună-Soare se află în relație armonioasă cu Saturn retrograd din Capricorn și din casa a X-a a momentului.

Harta momentului reflectă necesitatea identificării resurselor personale, înnăscute, moștenite sau puse la dispoziție de mediul în care trăim. Este important să avem clar conturate obiectivele personale, statutul profesional și social spre care tindem. Cu Luna în Scorpion, unde se află și Jupiter retrograd, este bine să fim atenți la visele pe care le avem în această perioadă. Capacitatea de a interpreta, de a desluși mesajele codate ale acestora ne poate servi intenției de a identifica un sens al experiențelor de viață actuale.

Ascendentul în Pești și Neptun în proximitatea sa, precum și aspectele armonioase pe care le are cu Luna Plină, indică, de asemenea, nevoia de a dezvolta capacitatea de auto-observare. Este important să nu avem atitudini critice la adresa propriei persoane. Indiferent de modul în care acționăm, gândim sau simțim, este important să înțelegem că acestea sunt simptomele nu cauzele. Tratându-le ca simptom putem identifica cauzele, acestea cel mai adesea fiind în modul în care am crescut și am fost educați. Schimbarea autentică intervine atunci când înțelegem trecutul personal, îl acceptăm ca pe o etapă de viață și mai apoi înțelegem că viața fiecăruia stă în propriile mâini.

Atunci când nu putem verbaliza problemele, avem la îndemână poveștile, metaforele, parabolele. Toate acestea cuprind în interiorul lor sensul unui aspect de viață. Odată înțeles și acceptat, acesta se integrează armonios în structura noastră internă și crește încrederea în forțele proprii.

Andreea Talmazan