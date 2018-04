Soare în Berbec

sau „O luptă-i viața, deci te luptă, /Cu dragoste de ea, cu dor/”

De la sfârșitul lunii martie, Soarele se află deja în impetuosul, năbădăiosul dar, mai ales, neînfricatul semn al Berbecului, unde va poposi până în dimneața zilei de 20 aprilie. A trecut iarna sau, oricum, e pe trecute, primăvara e când sfioasă, când impulsivă, plouă, ninge și e soare în aceeași zi. Un nou început. Cu promisiunile a de toate.

Soarele în Berbec indică o perioadă de mișcare, agitație, energie, noutate, ambiție și, mai ales, luptă. Berbecul este primul semn al zodiacului, promisiunea unui nou început. Armele aflate la dispoziția nativului Berbecului sunt elanul, energia, ambiția și puterea de luptă. Că se poate plictisi ușor, că vrea noi și noi începuturi, acestea sunt lucruri inerente. Ceea ce caracterizează în principal nativul Berbec este lupta. Gata întotdeauna să arunce tot ce au ei mai bun în luptă, n-o să vedem niciodată nativi Berbeci care să stea izolați pe un deal, în timp ce în vale se dă bătălia. Nu, ei vor fi acolo, luptându-se cu orice și oricine, fără oboseală, plini de curaj, plini de răni dacă este cazul, dar niciodată înfrânți!

Să vedem ce informații suplimentare ne aduce cartea de Symbolon reprezentând Soarele în Berbec (dar și Marte în Leu) – Lupta!

Cartea ne spune că, uneori, o luptă este absolut necesară. Nu trebuie să fie neapărat cu sabia, însă trebuie identificat adversarul și luptat. Pînă la capăt. Interesantă această carte prin prisma interpretării luptei ca fiind de fapt cu noi înșine. Este foarte posibil ca cei doi combatanți, echipați și angrenați în dansul luptei lor, să nu fie decât unul singur care se luptă cu reflexia lui în oglindă. Ceea ce sporește duritate luptei.

Este mult mai ușor să ne situăm pe poziții de adversitate și implicit luptă cu oameni/ lucruri din afară și infinit mai greu să ne dăm seama că luptăm de fapt cu noi, cu gândurile noastre, cu dorințele noastre, cu ambițiile noastre. Conflictul din afară este reflectarea conflictului din interior.

Din punct de vedere al analogiei planetă în semn – carte de Tarot, Soarelui în Berbec îi corespunde arcana minoră 3 de Bâte.

Am luptat, ceea ce ne asigură un fundament cât se poate de solid și putem privi spre viitor cu încredere. Chiar dacă drumul care ne așteaptă poate fi greu, avem tăria de caracter, optimismul și energia necesare pentru a merge mai departe. Singurul avertisment aici poate veni din partea mândriei și a orgoliului. Am luptat din răsputeri să ajungem aici, dar, a ne umfla în pene, s-ar putea să ne ducă doi pași înapoi. Dacă, în locul infatuării, privim cu mulțumire și recunoștință, atunci am făcut doi pași înainte.

Cantitatea de energie pe care o avem este limitată. O putem consuma lamentându-ne și plângând-ne de milă sau luptând. Cum spunea Coșbuc: „O luptă-i viața, deci te luptă, /Cu dragoste de ea, cu dor/ Oricarea-ar fi sfârșitul luptei/ Să stai luptând, căci ești dator!”

Cristina Podoreanu