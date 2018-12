Naşterea României

(articol publicat în revista Astrele – 31.07.2012 – extras din conferinţa sustinută la simpozionul AAR Astro-Festival 2012)

Ziua nationala a unei tari este o zi de sarbatoare stabilita oficial pentru comemorarea unui eveniment istoric important al acelei tari. Ea nu coincide neaparat cu momentul istoric ce ar putea fi considerat, astrologic, ca fiind momentul „nasterii” acelei tari. Unele tari au ca zi nationala ziua de nastere a suveranului, altele chiar si o zi variabila, cum este cazul Marii Britanii, a doua sambata din iunie. Dar nu zilele nationale sunt subiectul acestui articol ci momentul istoric ce poate fi considerat, astrologic, ca fiind momentul nasterii acelei tari.

Ca sa stabilim niste criterii in alegerea momentului nasterii unei tari, am putea face o paralela cu nasterea unei persoane. Astrologic consideram nasterea unei persoane ca fiind momentul taierii cordonului ombilical, acel moment fiind si desprinderea de corpul mamei, persoana fiind considerata „de sine statatoare”. Nu luam in coniderare momentul ulterior al inregistrarii oficiale a certificatului de nastere, perioada gestatiei sau altele asemenea, chiar daca au importanta lor.

In cazul unei tari, ar fi mai multe criterii de luat in considerare, cum ar fi: existenta unei constitutii, a unui nume, existenta unui guvern unic, a unei capitale si, consideram ca cel mai important, independenta de stat ce ar fi similara cu taierea cordonului ombilical.

In cazul Romaniei, avem de ales intre mai multe evenimente, momente istorice de mare importanta. Vom prezenta un scurt timeline, cu argumente pro si contra in stabilirea momentului nasterii Romaniei. Tinem sa precizam ca toate momentele prezentate mai jos sunt de mare importanta in istoria Romaniei, fiecare moment si-a pus amprenta pe istoria sa iar astrologic se poate verifica acest lucru, dar ne intereseaza alegerea unui moment al „nasterii”.

Declararea independentei

21.05.1877; 10:00; Bucuresti (9.05.1877 – stil vechi)

