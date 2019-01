„Aho aho copii și frați

Stați puțin și nu mânați

Și cuvântul mi-ascultați.”

De fapt, nu al meu, ci al lor. Al cărților de Tarot care s-au deschis pentru anul 2019 și ne spun următoarele:

Luna ianuarie – arcana majoră VIII Puterea

Suntem plini de energie în prima lună a anului. Și avem nu doar energie, ci și curaj, voință și putință. Ne simțim mari și tari, gata să răsturnăm munți (cu toate că uneori este mai bine să îi lăsăm acolo, că nu ne deranjează) și să provocăm pe oricine la luptă (e de dorit să fie dreaptă). Nu ne e teamă de nimeni și de nimic. Cel mai bine în această lună se vor simți nativii Leu.

Sfatul astrologului: atenție la dramatism! E bine să jucăm pasional, câtă vreme ne aflăm pe scenă dar să nu ieșim totuși prea tare în decor!

Luna februarie – cartea de curte Valetul de Săbii

Dacă ne-am păstrat cumpătul în luna ianuarie, conflictul care vine în luna februarie nu va fi unul de proporții foarte mari, ba chiar s-ar putea să ne fie, în final, benefic. Oricum, este o lună în care vom avea de înfruntat piedici, precum și dușmani. Pot apărea și discuții care să ducă mai apoi la idei noi, inovatoare. Vor putea găsi soluții rapide la criză mai ales Gemenii și Vărsătorii.

Sfatul astrologului: viitorul apropiat pare să fie presărat cu obstacole. Faptul că știm acest lucru, nu ne încântă dar ne poate ajuta să ne pregătim realist pentru depășirea lor.

Luna martie – cartea de curte Regina de Bâte

După conflict și, mai ales, după soluționarea acestuia, căpătăm parcă și mai multă poftă de viață. Ne entuziasmăm, ne bucurăm, petrecem. În jurul nostru pot apărea personaje feminine care ne inspiră prin energia și curajul lor. Este o lună în care se vor simți foarte bine, vor ieși cu succes la rampă, femeile Berbec, Leu și Săgetător.

Sfatul astrologului: cu foc dar și cu măsură!

Luna aprilie – cartea de curte Valetul de Monede

Această lună este propice planurilor riguroase, temeinice, care, au șanse mari să se dezvolte și să înflorească. E de dorit, de asemenea, ca planurile să nu fie fanteziste ci concrete și cât mai simple cu putință. Ceea ce este simplu, se va dovedi a fi cel mai bun. Ne putem relaxa și simți foarte bine cu cât vom fi mai în contact cu natura. De asemenea, se poate să simțim nevoia de consuma în special produse bio, ecologice. În luna aprilie, cei mai favorizați vor fi nativii Taur, Fecioară, Capricorn.

Sfatul astrologului: simplu, încet și sigur!

Luna mai – cartea de curte Regina de Cupe

Luna mai reprezintă o perioadă de retragere a noastră în noi înșine. Ne studiem, ne analizăm, ne preocupăm de lucruri care țin de ocult, esoterism, spiritualitate, subconștient. Dorim să ne înțelegm mai bine pe noi înșine dar și să fim corect înțeleși/ percepuți de ceilalți. Luna mai va fi o perioadă prolifică mai ales pentru nativii Pești, Rac și Scorpion. (Cu condiția ca aceia din urmă să fie doar observatori, rezistând astfel tentației de a-și folosi acul.)

Sfatul astrologului: bazați-vă pe intuiție!

Luna iunie – cartea de curte Cavalerul de Bâte

Cum ce-i prea mult, strică, ajunge cu pasivitatea, mediumitatea și analiza. (Deși să nu renunțăm la intuiție.) Luna iunie aduce avânt, tinerețe, entuziasm, nerăbdare, impulsivitate. Se trăiește momentul la intensitate maximă. Nu contează prea mult nici ce a fost și nici ce va fi. E o perioadă în care vom fi foarte prezenți și foarte activi, ceea ce, din nou, aduce la rampă nativii din semne de foc (Berbec, Leu, Săgetător).

Sfatul astrologului: hic et nunc!

Luna iulie – arcana majoră XI Justiția

În viață nu există hazard. Dimpotrivă, caracteristica de bază a vieții este, ca în sport, fair play-ul. Sau după faptă și răsplată. În luna iulie ne putem decide dacă dorim să soluționăm anumite probleme din viața noastră pe cale juridică. Este o perioadă bună mai ales pentru nativii Balanță.

Sfatul astrologului: bine faci, bine găsești! Rău faci, rău găsești! E simplu.

Luna august – arcana majoră XXI Lumea

Am trecut deja de jumătatea anului. Ne-am făcut proiecte, le-am pus în practică, ne-am oprit, am meditat, ne-am avântat din nou, ne-am judecat. Ei, bine, în această lună, culegem roadele. Meritele ne sunt recunoscute, vine răsplata. Aceasta poate fi și sub forma unei călătorii mult dorite. Răsplată, bucurie, mulțumire sufletească.

Sfatul astrologului: e o perioadă fericită. Să ne bucurăm de ea!

Luna septembrie – aracana majoră I Magicianul

S-a cam terminat vacanța. Începe din nou școala. Inclusiv cea a vieții. Putem să fim conștienți de cine suntem și de ce putem face real sau ne putem îmbăta cu apă rece și să ne propunem o sumedenie de ținte imposibil de atins. Luna septembrie este favorabilă în special nativilor Gemeni.

Sfatul astrologului: atenție la iluzionare și auto-iluzionare!

Luna octombrie – arcana minoră IV de Săbii

Oboseală, epuizare, pauză. Dacă nu luăm pauză, atunci plătim tribut surmenajului sub formă de suferință fizică/ boală. Nu este o pauză pe care am planificat-o și nu ne cade bine. Dar ea are un rol foarte bine definit. Când nu mai ai o mie de treburi de făcut, pentru că nu le mai poți face fizic, nu că nu ai vrea să le mai faci, atunci vezi mult mai bine ce contează cu adevărat. Care este importanța reală a lucrurilor.

Sfatul astrologului: izolarea și singurătatea sunt prietenele noastre pentru că ne aduc față în față cu noi înșine.

Luna noiembrie – arcana majoră V Marele Preot

Boala, suferința fizică, izolarea ne pot face cunoștință cu părțile ascunse din noi înșine și ne pot obliga să ne dezvoltăm ca ființă sau, dimpotrivă, ne pot transforma în victime, în persoane preocupate doar ce ceea ce ni se întâmplă nouă, persoane intolerabile, inflexibile. Din punct de vedere social pot avea loc evenimente care să testeze gradul de toleranță și de dogmatism al nostru. Nativii Taur pot fi cei mai dornici de a ieși acum în evidență.

Sfatul astrologului: toleranță, deschidere, flexibilitate. Pentru că, așa cum spunea Deborah Harkness în Cartea Vieții „cea care supraviețuiește nu e cea mai puternică dintre specii, nici cea mai inteligentă, e cea mai adaptabilă la schimbare.”

Luna decembrie – arcana minoră IX de Săbii

Anul se încheie sub formă de tânguire: „cine-o fi de vină, cine-o fi greșit?” Ne cuprind remușcările. Ne gândim și răs-gândim și răzgândim, le întoarcem pe față și pe dos… Degeaba. Soluția nu stă în a (ne) judeca intransigent. Tot timpul ambele părți au partea lor, dacă nu de vină, atunci de responsabilitate. Și nici nu contează, de cele mai multe ori, cine a fost de vină. Contează să vedem ce ar fi de remediat, să remediem și apoi ce ar fi de învățat, să învățăm. Avem timp de exersat ce am învățat în anul care va veni.

Sfatul astrologului: de ce ți-e frică, de acel lucru nu scapi. Înfruntă frica!

La mulți ani 2019!

Cristina Podoreanu