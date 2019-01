Sursă foto: By Themadchopper, Antoine-François Callet – http://elgloboenlaluna.blogspot.com/2012/12/felices-saturnalias.html, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32008455

Bun regăsit în noul an și fie ca astrele să vă îndrume pașii spre reușite și spre alegeri înțelepte!

Ca la fiecare început de an, ne aflăm sub atenta supraveghere a lui Saturn, o planetă pe care mulți o privesc cu ostilitate, cu teamă și căreia îi lipesc etichete înfricoșătoare de mare malefic, profesor sever și altele asemenea. Ca în ianuarie 2018, Saturn ne întâmpină din Capricorn, semnul său de Domiciliu, din care emite puternic o energie numai bună pentru orice început, pentru renașterea pe care o simbolizeză începutul fiecărui an.

Avem nevoie de structuri solide care se construiesc în timp, de perseverență și maturitate pentru a crea ceva nou, atât în plan individual, cât și în plan social, lucruri care să reziste pe termen lung și care să reprezinte puncte de sprijin, repere care să lumineze în perioadele mai întunecate și mai zbuciumate ale existenței noastre. Simbolul acestora este Saturn, un zeu odinioară asociat cu agricultura, cu fecunditatea pământului, cu o epocă de aur, de prosperitate și liniște, de egalitate între oameni, dar și cu timpul.

Timpul, ca și anul, se-nnoiește însă simbolic și periodic. Aratul (Plugușorul) și semănatul simbolic au loc în ultima și în prima zi a anului, în iarnă, amintind de saturnalii, sărbătorile dedicate lui Saturn care aveau loc în jurul solstițiului de iarnă. La saturnalii, ierarhiile omenești se desființau ori se inversau, stăpânii își slujeau cu bucurie și umor sclavii, oamenii schimbau între ei daruri simbolice, daruri ironice, amuzante sau mici figurine din ceară sau lut. Scalvilor le era permis chiar să trateze cu lipsă de respect stăpânii și aveau parte de un banchet pe cinste. Toate acestea au rămas impregnate în sărbătorile noastre dintre Crăciun și Anul Nou.

Ce ar trebui să reținem de aici ar fi poate faptul că pentru sănătatea Cetății, pentru binele general, ierarhiile se schimbă periodic, se reînnoiesc, se răstoarnă, pentru că toată lumea ar trebui să simtă gustul responsabilității și al asumării propriei direcții, dar și responsabilitatea și bucuria contribuției concrete la social.

Saturn, stăpânul pragurilor și al ușilor, întocmai ca Ianus, închide în urma noastră etape de viață doar pentru a deschide altele noi, în acest timp pământesc sau în alte dimensiuni, sacre, spirtuale, în care timpul nu are nici început și nici sfârșit.

Secera cu care este adesea reprezentat Saturn sugerează rodnicia și capacitatea de a obține tot ceea ce este mai bun din lumea materială, bucuria rezultatelor pe care le obținem în urma eforturilor depuse la momentul potrivit, la locul potrivit, ținând cont de ritmurile naturii, de scurgerea timpului. Vă invit să vă imaginați că, la început de an, folosiți secera lui Saturn pentru a curăța de buruieni și uscături terenul fertil în care vă veți însămânța noile proiecte, noile obiceiuri și credințe.

La mulți ani!

Ada Cocoș

Redactor-șef