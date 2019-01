Mă predau ție, Maturizare! – Nodul Nord în Capricorn

Ai câțiva ani în plus, câteva riduri apărute pe față, în jurul tău apar exemplele părinților tăi care îți dezvăluie apartenența la viața de adult și câțiva prieteni care îți aduc aminte lucrurile pe care trebuie să le bifezi pentru a avea un comportament matur. Și cu toate acestea, cum îți dai seama că ai atins pragul maturității? Sunt cele enumerate variabile definitorii pentru maturitate?

De cele mai multe ori, nativul cu Nodul Nord în Capricorn nu își pune astfel de întrebări. El are o nevoie profundă de a aparține unui grup, iar sub influența fricii de a nu fi respins copiază comportamentele avizate pe care le întâlnește la cei din jurul lui. Are o nevoie permanentă ca altcineva sau altceva să reprezinte o autoritate ultimă în viața lui, iar acest lucru se observă atât în viața lui profesională, cât și în cea personală.

De la celălalt capăt al balanței, Luna, guvernatoarea Racului, îi acoperă, ca o mamă iubitoare, o nevoie constantă de a se simți protejat și de a cere mai multă atenție din partea celorlați. Nativul poate ajunge să cearnă cuvintele celor din jur, să le pândească gesturile și să fie astfel emoțional prins într-o schimbare de dispoziție, care trece repede de la exaltare la prăbușire, totul petrecându-se din teama de a nu pierde siguranța că există mereu cineva în jurul lui care să aibă grijă de el.

Acest lucru se vede în special în planul profesional, unde atunci când ajunge în poziții care îi cer să coordoneze, să conducă sau să-și asume responsabilitatea pentru ceilalți (și face toate aceste lucruri extraordinar de bine pentru că acesta este și îndemnul Nodului Nord în Capricorn), totuși păstrează un rol secund în ierarhie, iar în spatele nativului se află mai mereu cineva care ia ultima decizie.

Saturn îi cere nativului mai multă maturitate emoțională, mai multă responsabilitate asumată pentru ceilalți, mai multă detașare față de protecția celorlalți, iar dacă nativul nu ascultă cererea lui Saturn, acesta din urmă se impune și de fiecare dată când nativul îmbrățișează momente de supărare, Saturn face ca ceilalți să nu îi ofere sprijin sau chiar să părăsească nativul. Nativul are nevoie să renunțe la dependența emoțională și să învețe să se descurce singur și să aibă singur grijă de el însuși. Să ajungă de unul singur pe treptele puterii i se cere și în viața profesională și, probabil, dacă va încerca să experimenteze dependența de protectori și în acest sector, înaintarea pe o poziție de conducere va fi îngreunată.

Mai mult, sabotarea poate veni direct de la sursă, în sensul în care Nodul Nord în Capricorn parcă nu este niciodată pregătit să își schimbe locul de muncă, să accepte o promovare sau să-și schimbe profesia într-una după care tânjește de foarte multă vreme, doar pentru că mai trebuie să câștige câteva diplome, să mai facă câteva studii sau nu poate să renunțe la colegii actuali de muncă pentru că și-a format „o familie” și îi este foarte greu să își părăsească căminul unde își hrănește nevoia de siguranță.

În plan personal, Nodul Nord în Capricorn are tendința să-și aleagă parteneri care par puternici în scopul de a-i oferi grijă și protecție și atunci se trezește cu șefi care îi controlează timpul, modul în care se comportă sau modul cum vorbește și care îl văd pe nativ ca pe un copil în plină nevoie de îndrumare. Poate dacă nativul ar îmbrățișa maturizarea emoțională și ar fi el însuși propriul tată și propria mamă, ar găsi în sine forța prin care să trateze partenerul ca un egal și punându-se într-o poziție independentă în relația de cuplu nu ar mai simți nevoia să fugă neîncetat de „tiranul” care se impune fără drept de apel.

Nodul Nord în Capricorn trebuie să găsească un echilibru între viața de familie și cariera sa. Majoritatea nativilor simt o chemare în a-și părăsi locul natal și de a se muta în altă parte, acea chemare fiind Saturn care le bate la ușă spunându-le într-un mod subtil că le pot avea pe amândouă, dar este necesar să rupă cordonul ombilical cu familia din punct de vedere al dependenței emoționale și să fie pe cont propriu, mai bine zis să ajungă din acel membru al familiei care este condus de ceilalți membri și se lasă influențat de deciziile și părerile acestora într-o persoană care se impune cu o autoritate delicată în mijlocul lor și este capabil să ia propriile decizii pentru sine sau chiar și pentru ceilalți membri.

În viitorul apropiat, nativul cu Nodul Nord în Capricorn va avea parte de o perioadă scufundată în confuzie, atâta vreme cât Nodul Nord tranzitează în prezent zodia Racului, iar Nodul Sud va fi în conjuncție cu Nodul Nord natal al lor în Capricorn. Acest tranzit are loc în perioada noiembrie 2018 – iunie 2020 și îi dă de furcă nativului pentru că va întâlni în viața lui multe situații care îi pun bețe în roate în a-și urma cursiv traiectoria către succesul social. Cel mai probabil, vor exista multe evenimente legate de familie și cămin, cum ar fi căsătorii, apariția copiilor, necesitatea de a se muta înapoi în locul natal, toate acestea reprezentând un obstacol mai mult sau mai puțin în calea nativului pentru a se dezvolta în privința planului profesional.

Ceea ce trebuie să știe Nodul Nord în Capricorn în această perioadă este faptul că multe din întâmplările și evenimentele care vor veni au un caracter de „cal troian” prin care destinul îl testează în privința maturizării emoționale. Important este ca în activitățile lui să fie prezente disciplina, organizarea, asumarea responsabilității, coordonarea, iar dacă acestea nu se regăsesc în evenimentele ce vor urma, poate că ar fi de bun augur să se gândească mai mult înainte de a lua o decizie.

Tot ce își dorește viața de la nativul cu Nodul Nord în Capricorn este ca acesta să devină un adult în adevăratul sens al cuvântului și să reprezinte o autoritate pentru ceilalți, având el ultimul cuvânt. Iar Saturn, guvernatorul Capricornului, nu-și va lăsa în pace ucenicul, până ce acesta nu va deveni maestru.

Elena Stănescu