Echinocțiul de primăvară are loc anul acesta la 20 martie, ora 23:58:21 și pare să stea sub semnul dorinței de cunoaștere, dar și sub semnul justiției. Harta momentului în care Soarele pășește în Berbec, deschizând un nou an astrologic, are Ascendentul în Săgetător. Semn al nevoii omului de a se raporta la principii și valori mai înalte, semn ce reprezintă acea parte din noi aflată mereu în căutarea unor sensuri mai înalte pentru a explica rostul nostru pe Pământ, Săgetătorul este asociat însă și cu sistemul juridic, cu justiția. Jupiter în Săgetător, în semnul său de Domiciliu, se găsește în careuri cu Luna și Mercur.

Mercur retrograd, în Pești (semn în care este și în Exil și în Cădere), și în casa III, în careu cu Jupiter ar putea indica o predispoziție spre intoxicarea opiniei publice, mai abitir decât de obicei sau prin metode care ar putea să ne depășească și cele mai negre așteptări. Jupiter este guvernatorul tradițional al Peștilor, astfel că Mercur îl are ca dispozitor. În plus, se găsește și în decanul lui Jupiter, dar în propriul termen. De aceea, înclin să cred că în perioada următoare, veridicitatea informațiilor din presă, dar nu numai de acolo, va fi dificil de verificat, de probat, de confirmat. Am putea fi și martorii unor gafe colosale de comunicare sau am putea fi, la rândul nostru, autorii unora. Înclin să cred totuși că va triumfa spiritul moral al acestui popor (casa I și Săgetătorul), iar cei care umblă cu cioara vopsită vor cădea în capcana propriilor minciuni. Dar, nu ar trebui să pierdem din vedere că s-ar putea accentua conflictul dintre puterea legislativă (Jupiter) și mass-media. Dar ar putea fi vorba și despre nevoia puterii judiciare de a se elibera de cei care încearcă să o subordoneze.

Mercur guvernează în această hartă și casa VII, care e asociată în astrologia mundană cu tratatele și conflictele internaționale. De aceea, este posibil ca avertismentele care vin din afara țării, vizavi de schimbările legilor justiției, să se accentueze, e posibil să avem parte de reevaluări dure din partea instituțiilor europene. De asemenea, e posibil ca mesajele pe care le transmitem spre exterior să fie arogante, intenționat ofensatoare, dar ascunse după principii corecte. Orice fel de negocieri sau promisiuni purtate, respectiv lansate acum, au slabe șanse de a se concretiza sau de a duce la ceva bun. Sau ceea ce se stabilește acum, ar putea să se destrame mai târziu.

Cu această plasare a lui Mercur, ne putem aștepta și la modificări legislative în sistemul de educație, modificări care conduc la confuzie sau care pot fi contestate ori presărate cu inexactități.

Luna, angulară ca Jupiter, în Hayz, simbol al publicului al maselor, al opiniei publice, se găsește în casa X, asociată cu guvernul și cu șeful statului, dar și cu idealurile naționale. În careu cu Jupiter. Soarele, care reprezintă președintele, este în opoziție disociată cu Luna, situat în casa IV, asociată și cu opoziția. Astfel, nu m-aș baza pe o prezență foarte puternică a președintelui sau pe acțiuni mai îndrăznețe ale acestuia. El pare să aibă mai degrabă interese politice legate de opoziție decât legate de idealurile acestui popor, pare mai degrabă să se identifice cu idealurile opoziției decât cu cele ale poporului sau caută sprijin, dar nu e musai să-l și găsească. Casa IV este însă și o casă a patriotismului, așa că, cine știe, poate avem parte și de surprize plăcute.

Faptul că opoziția dintre Soare și Lună este disociată ar putea sugera o lipsă de perspectivă comună sau faptul că masele nu pot înțelege corect intențiile președintelui, iar el nu înțelege ce așteaptă de la el cei care i-au oferit votul. Soarele nu mai are aspecte cu alte planete din harta echinocțiului, astfel că nu stă foarte bine, ci pare că se accentuează ideea de izolare, însingurare, lipsă de reacție, poate chiar probleme legate de popularitate, credibilitate etc.

Marte, dispozitorul Soarelui, se găsește în Taur și în casa VI, a partidelor de stânga, dar și a activităților civice. Marte face parte dintr-o puternică Piramidă de Pământ, alături de Luna din Fecioară și Saturn, Pluton, Nodul Sud în Capricorn. Energia acesteia susține consolidările, concretizările, susține realismul și acțiunile îndreptate spre lucruri palpabile, spre țeluri clare. Rămâne de văzut cum vor folosi forțele politice din țara noastră acest lucru și ce se va înrădăcina mai puternic: direcția spre progres sau reîntoarcerea spre sisteme învechite.

Mi-ar plăcea să cred că direcția în care ne vom îndrepta cu toții va fi aceea a corectitudinii, a redescoperirii coloanei vertebrale morale, la nivel personal, apoi colectiv. Mi-ar plăcea să văd că ne redescoperim idealurile naționale sau ne putem creiona altele noi, mai curate, că putem să vedem o mai mare unitate la nivel social etc. Punctul sensibil pare să rămână însă sistemul juridic, tot ceea ce are legătură cu legile, cu cei care le fac, dar și cu cei care le aplică.

Jupiter ar putea fi privit ca fiind vârful unui Careu în T în semne Mutabile (format pe semne și nu în orb), alături de Lună și Mercur. În cazul acesta, soluția ar trebui căutată în semnul opus vârfului, în cazul de față Gemeni și în casa VII. Guvernatorul Gemenilor este Mercur retrograd în Pești. De aceea, înclin să cred că am putea tinde cu toții să ne punem prea mari speranțe în tratatele internaționale, în sprijin extern, în loc să ne dăm mână cu mână pentru a face ceva după puterile noastre.

Notă: Articolul nu se dorește a fi o analiză amănunțită a hărții echinocțiului, ci prezintă doar câteva idei de bază despre aceasta.

Ada Cocoș

Redactor-șef