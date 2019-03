Punând în Balanță începutul primăverii

Luna Plină în Balanță

Deși din punct de vedere calendaristic primăvara și-a intrat în drepturi, astronomic își face debutul pe 20 martie, la ora 23:58. Începutul astronomic al primăverii este marcat, pe lângă alte aspecte, de Luna plină în zodia Balanței, din 21 martie de la ora 03:43. Aceasta imprimă influențe destul de puternice asupra planului intelectual și accentuează cumva eleganța, inteligența și diplomația, atribute ce caracterizează zodia Balanței. Aceste atribute pot fi niște aliați puternici în plan relațional, fiind favorizate asocierile și parteneriatele de orice fel. Aceste parteneriate nu sunt doar bine aspectate, ci încep să devină ceva ce ne dorim. Am putea să simțim nevoia unor asocieri, o dorință mare de relaționare, apărând chiar și interesul pentru dragoste și căsătorie. Energia emoțională acumulată în lunile anterioare poate fi descătușată prin intermediul unui partener.

Energia acestei Luni Pline ne poate face magnetici și ne poate deschide apetitul pentru frumos, lux, simțul estetic fiind puternic accentuat. Viața socială este frumos aspectată și de sextilul dintre Venus în Vărsător și Jupiter în Săgetător, care are loc tot pe data de 21 martie. Dăm astfel frâu liber sentimentelor, iar relațiile familiale sunt încărcate cu dragoste și fidelitate. Trebuie să fim prudenți și maturi pentru a nu lua decizii pripite sau chiar influențate de alte persoane din jurul nostru. E bine să cântărim un pic lucrurile înainte de a face o alegere sau de a lua o decizie în acest plan și să ne folosim de maturitatea afectivă „imprimată” de energia acestui sextil. Sextilul dintre Venus și Jupiter favorizează afacerile cu publicul si susține asocierile, acestea putând fi chiar aducătoare de venituri consistente.

Istețimea este accentuată de intrarea Soarelui în zodia Berbecului, pe data de 20 martie la ora 23:58, semnul său de exaltare și care ne trezește și o energie mentală puternică. Scoatem capetele afară asemenea ghioceilor din zăpadă, nici nu ne scuturăm bine, și deja vrem să punem în aplicare toate ideile noi care ne bombardează mințile. În sprijinul nostru vin energia, voința puternică și curajul Berbecului. Ca piedici în acest demers pot apărea încăpățânarea, impulsivitatea și ambiția duse la extrem. Noroc că echilibrul Balanței ne sare în ajutor, ne mai temperează și ne aduce aminte de diplomație și de flexibilitate, căci se recomandă cenzurarea primului impuls și moderație în tot ceea ce întreprindem.

Primăvara vine ca o descătușare, vrem libertate să zburdăm nestingheriți, motiv pentru care riscăm să simțim o oarecare respingere față de tot ce înseamnă autoritate și opreliște în drumul nostru. Această dorință de descătușare, de înfruntare a tot ce poate însemna autoritate și de spargere a tiparelor este întărită și de trigonul dintre Marte în zodia Taurului și Pluton în zodia Capricornului. Poate fi imprimată această idee de a distruge tot, pentru a ridica o fundație nouă, ceea ce ar putea face ca lucrurile să scape de sub control prin irosirea unei cantități mari de energie. Din nou, talerele se așează în echilibru și ne ajută să ne redresăm, asta cu condiția să conștientizăm de unde am plecat, ce am făcut pe drum și spre ce ne îndreptăm. În acest parcurs este important să înțelegem unde am greșit și cine ne-a greșit pentru a ierta, căci lecția aceasta este importantă pentru un nou început, pentru a porni la drum cu inimile curate.

Un aliat în acest sens este energia dată pe 20 martie de sextilul dintre Mercur în Pești și Saturn în Capricorn care ajută la fixarea și întărirea mentalului, imprimând profunzime în gândire și capacitate bună de concentrare. Abordăm experiențele vieții cu seriozitate și încercăm să înțelegem esența din orice întâmplare.

Un aspect mai puțin favorabil asociat Lunii pline în Balanță este cuadratura dintre Venus în Vărsător și Marte în Taur, din 21 martie. Aceasta imprimă hipersensibilitate și ambivalență, aspecte ce pot constitui o piedică în relații, căci poate apărea o oarecare dispoziție capricioasă și tentația spre stabilirea unor relații secrete, care pot duce la adulter și gelozie.

Este un început de primăvară promițător și fructuos, așa că ar fi momentul să lăsăm deoparte hainele groase, să ne îmbrăcăm cu entuziasm și energie și să ne bucurăm că avem în față un nou început, plin de oportunități.

Alina Nedeloiu