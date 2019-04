Să nu-i acuzi de egoism!

Am parcurs luna martie a acestui an sub însoţirea lui Mercur retrograd în Peşti alăturat lui Neptun. Mai puţin s-au făcut remarcate, cel puţin în cercul meu, nervozităţi şi încurcături din acelea flagrante ce se petrec de obicei la retrogradarea lui Mercur. Poate mai degrabă ne-a evidenţiat acest tranzit cât de problematice pot fi tăcerea şi nerăspunsurile, neluarea în seamă la timp a unui mesaj primit, Peştii fiind predispuşi la o disipare neintenţionată, la focusarea furată de val. Cu Mercur în Peşti, atenţia îţi alunecă uşor de la ceea ce se petrece chiar sub ochii tăi.

Pe frecvenţa aceasta, am simţit în schimb impulsul clar de a recupera din cinematografia neparcursă şi am vizionat în trei săptămâni mai multe filme decât în ultimii trei ani, arta cinematografică şi fotografia fiind prin excelenţă teritorii neptuniene. Nici aceste filme care m-au atras acum nu au fost în afara ecuaţiei de moment. Unul dintre ele m-a condus dinspre Peşti spre Berbec şi de fapt de aici porneşte intenţia de fond a acestui articol.

Aşadar, pe lista mea s-a aflat şi filmul hollywoodian Solistul. Personajul principal este un violoncelist schizofrenic, ajuns să trăiască pe stradă. Avem aici dintr-o lovitură trei teme peşteşti: muzica şi extremele pierderii contactului cu rigorile realităţii – boala mintală şi incapacitatea de a susţine disciplina interioară a îngrijirii unui acasă propriu. Filmul are, în orice caz, un final optimist. Ceea ce m-a marcat însă în urma vizionării lui a fost efectul de trezire pe care mi l-a produs în privinţa meritelor arhetipului Berbecului.

Cunosc destui oameni supăraţi pe Berbeci. Acuzaţiile care li se aduc sunt de individualism feroce, lipsă de tact şi cred că nu are rost să mai înşir altele; le ştiţi din orice carte clasică de astrologie. Desigur, cei ce aduc cele mai vehemente învinuiri sunt tocmai nativii cu astrograme bogate în Rac, Balanţă şi Capricorn, adică principiile contrastante Berbecului pe crucea cardinală. Aşa că, mai în glumă, mai în serios, putem să le întoarcem acuzaţiile şi să-i bănuim de subiectivism pentru că sunt mai receptivi la alte valori decât învinuiţii.

Ei bine, în urma filmului pomenit mai sus, următorul gând m-a străfulgerat: şi dacă cea mai mare lucrare a unui om în viaţa pe care şi-a programat-o acum este să se concentreze pe relaţia cu el însuşi, să se conştientizeze pe el însuşi, să se dedice cu toată energia lui stabilirii unui contact ferm cu propriul psihic? De ce am ajuns să ne simţim mici şi egoişti pentru astfel de gânduri? De ce îi acuzăm pe cei evident preocupaţi de persoana lor de lipsă de iubire faţă de aproapele?

Am în hartă Marte în Berbec. Odată, o doamnă cu o puternică energie capricorniană îmi organizase programul zilei fără să mă întrebe ce părere am despre planurile acelea care mă vizau. Am protestat roşie de furie şi am primit un opăritor şi îmbufnat “Eşti egoistă!”. A fost prima dată când am conştientizat că cei ce acuză egoismul de tip Berbec o pot face tot din egoism. La urma urmei, doamna încerca să îmi impună voia ei, în interesul ei.

Şi-aţi remarcat vreodată că Berbecul devine agresiv doar în condiţiile în care nu i se permite acel tip de autocentrare de care are nevoie pentru a-şi împlini ţintele lui evolutive, manifestările plenare ale independenţei? Altfel, lăsat liber, Berbecul vine singur în întâmpinarea celorlalţi, inspirând prin modelul unui om care este exact ceea ce îţi arată deschis că e.

Ce soluţie astrologică i-ai da unei fiinţe căreia, din cine ştie ce traume, i s-au prăbuşit structurile interioare ce o ajută să se departajeze clar de ceilalţi, să se perceapă pe sine între graniţele unui sănătos eu sunt? Oare nu factorul Berbec ar rezolva impasul? Cine suntem să decretăm neonorabilă preocuparea unui om faţă de el însuşi? De ce nu ai fi chiar tu prioritatea numărul 1 a vieţii tale? Nu este acesta cel mai responsabil act de la care abia apoi se pot ramifica reuşitele noastre în celelalte geometrii ale vieţii? Cât de conştient poţi fi de tine însuţi? Şi cât de mult mai poţi lărgi această perspectivă?

Răspunderea mea în lume începe şi se termină cu mine însumi – cuvinte pe care le-am găsit mai demult într-o carte de astrologie ca subiect de meditaţie propus pentru Berbeci. Merită avute în vedere!

Cristiana Tănase