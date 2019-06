Devenind un diamant neprețuit prin șlefuirea valorii celorlalți

Nodul Nord în Vărsător

Este o încântare să porți discuții cu oamenii care au Nodul Nord în Vărsător, în special dacă acesta este exprimat pozitiv. Fiind înzestrați cu capacitatea de a vedea potențialul unei persoane și modul cum acel potențial poate fi exprimat în viitor, nativii cu Nodul Nord în Vărsător îi însuflețesc pe ceilalți să-și urmeze talentele. Ei găsesc ca prin magie acele modalități de a-i încuraja pe ceilalți și de a-i susține. Adevărul este că pentru asta au și venit, și anume să-i pună în valoare pe ceilalți. Ușa către succes le este larg deschisă doar atunci când pun pe primul plan interesele celorlalți și militează pentru a-i ajuta pe ceilalți să se afirme. Chiar dacă munca lor este mai mult una de culise, tocmai acest lucru le aduce adevăratele aplauze pe care ei le râvnesc în sufletul lor.

Însă este dificil să îi explici unui Nod Nord în Vărsător că munca lui trebuie să se desfășoare în spatele cortinelor, având în vedere că la celălalt capăt al axei se află Nodul Sud în Leu, iar Leul va dori mai întotdeauna să strălucească el primul, să primească el, și numai el, recunoașterea publicului pentru talentele sale creative. E simplu pentru el să facă asta, astea sunt obișnuințele lui din viețile anterioare. Dar va observa că de fiecare dată când se va pune pe el pe un piedestal și își va înșira talentele și abilitățile, ceilalți se vor înstrăina de el și va simți că rămâne singur.

Nevoia lui de adorație ascunde dorința de a fi iubit. Iar atunci când se prezintă: ”eu am talentul acesta, eu pot face asta, tu nu poți să te valorifici prin același talent pe care îl am eu”, de fapt vorbește Nodul Sud din Leu care își dorește extrem de mult să fie în lumina reflectoarelor, pentru că numai așa înțelege el că merită să primească iubirea celorlalți. Pe de altă parte, ceilalți îi înțeleg mesajul diferit. Ei aud din partea lui ”eu sunt foarte bun în ceea ce fac, voi nu sunteți buni de nimic, nu aveți nimic valoros în voi, nici talentul meu, dar nici altul”. În mod subtil toată lumea se va retrage politicos din preajma lui. Și pentru că vorbim de zodia Vărsătorului, singurătatea nu îi este absolut deloc pe plac unui nativ care are Nodul Nord în această zodie. Probabil de aceea, în timp, pentru a evita singurătatea, va învăța să dea un pic de culoare și celor din jurul său, punându-i în valoare.

Scopul unui Nod Nord în Vărsător este să învețe cooperarea și munca în echipă, astfel încât să țină cont și de nevoile celorlalți. Dacă va lăsa deoparte încăpățânarea sa de a-și impune punctul de vedere, subit se va simți acea relaxare de care are nevoie în relațiile sale cu ceilalți, fie ei prieteni, parteneri de afaceri sau parteneri de cuplu. Iar această relaxare îi va aduce un beneficiu extraordinar de necesar, și anume faptul că oamenii nu vor mai fugi din calea lui. Ca prin minune, agenda lui telefonică se va umple de contacte, întâlnirile sociale se vor înmulți, iar prietenii vor dori constant să îl aibă în preajmă. Și uite așa un Nod Nord în Vărsător nu va mai avea timp să respire, însă îi va plăcea la nebunie. Astfel va primi iubirea după care Nodul său Sud din Leu tânjește și astfel balanța se echilibrează. Punându-se în slujba celorlalți se va naște în interiorul său acel sentiment de utilitate la care nu va mai dori să renunțe.

În plan amoros, nativul cu Nodul Nord în Vărsător se grăbește mai mereu. Din nevoia lui de iubire vrea ca totul să se deruleze cât mai repede în acest sector. Și probabil de aceea sfârșește deseori singur. Guvernatorul tradițional al Vărsătorului, Saturn, îl invită să aibă răbdare cu partenerul de cuplu sau cu potențialul partener de cuplu, iar o legătură amoroasă care începe printr-o strânsă relație de prietenie are mai multe șanse de durabilitate.

Atunci când consideră eronat că oferă prea mult în relația sa de cuplu, poate că ar trebui să se întrebe dacă știe cu adevărat care sunt dorințele persoanei iubite, gândurile, problemele, îngrijorările sau scopurile ei. Dacă răspunsul este negativ, atunci să nu aibă un șoc când relația sa se va stinge. Dacă răspunsul este afirmativ, atunci ar mai fi de zis faptul că Vărsătorul este o zodie a independenței și a prieteniei. Asta înseamnă că în relația lui de cuplu trebuie să cultive, la maximum, aceste două variabile.

Unul din cele mai importante lucruri pe care Nodul Nord în Vărsător trebuie să îl învețe este cum anume să funcționeze într-un grup, unde să creeze un mediu în care este tolerant cu ceilalți și să își împartă scaunul de conducător cu aceștia, privindu-i cu egalitate. De aceea este recomandabil să nu pornească o afacere de unul singur pentru că se va dovedi de cele mai multe ori falimentară. O asociere în afaceri cu alți oameni, poate chiar cu propriii prieteni, îi pot aduce succesul mult visat.

Să nu uităm că nativii cu Nodul Nord în Vărsător au venit pentru a se pune în slujba unui colectiv, mai puțin pentru propria lor afirmare. Iar exprimarea de sine va veni doar după ce vor învăța să pună interesele celorlalți înaintea propriilor lor interese.

Elena Stănescu