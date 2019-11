Mercur retrograd în Scorpion

Nota scorpionică a lunii noiembrie este puternică, alimentată de energia Soarelui care tranzitează Scorpionul până la 22 noiembrie, a lui Marte, guvernatorul tradițional al semnului, care își începe tranzitul prin Scorpion de la 19 noiembrie, dar și de vibrațiile lui Mercur care retrogradează în această zodie până la 20 noiembrie. De însemnătate ar fi faptul că Mercur va trece prin fața Soarelui, pe 11 noiembrie, eveniment destul de rar, și va apărea ca un mic punct negru care se mișcă peste discul solar.

Semnificațiile astrologice ale acestui eveniment, dacă ținem cont că Mercur este retrograd, sunt importante. Am putea avea ocazia să privim în străfundurile unei chestiuni care ne dă bătăi de cap de multă vreme și să surprindem detalii, aspecte pe care în alte condiții nu le-am putea vedea.

În harta stației retrograde a lui Mercur, ridicată pentru 31 octombrie 2019, ora 17:41, București, Ascendentul este în Taur, iar Mercur în casa VII, a relațiilor cu ceilalți, a parteneriatelor, asocierilor, a căsătoriei. Mercur este în conjuncție cu Venus, guvernatoarea Ascendentului. Așa că revelațiile noastre cele mai importante ar putea avea loc la acest nivel, al interacțiunilor cu ceilalți, vizavi de valoarea pe care o acordăm oamenilor din viața noastră (Mercur guvernează, în această hartă, casa II), vizavi de sentimentele pe care le nutrim față de anumite persoane (Mercur co-guvernează și casa V). E posibil să descoperim o mulțime de sentimente care dospesc în noi de multă vreme, bine ascunse (Fecioara este interceptată în casa V).

O interacțiune „întâmplătoare” ne poate trezi amintiri despre iubiri vechi, nevindecate, despre persoane de care am rămas profund atașați, dar de care am fost nevoiți să ne despărțim etc. În felul acesta, se creează însă condițiile cele mai bune pentru asanare sufletească, pentru eliberarea de lucruri foarte dureroase.

Acest tranzit al lui Mercur retrograd ne oferă șansa de a privi spre aspectele mai întunecate ale relațiilor cu ceilalți, dar și șansa de a declanșa o criză acolo unde considerăm că lucrurile nu mai pot rămâne așa cum le știm. Aceasta ar fi una dintre cele mai puternice calități ale Scorpionului, dacă tot l-am adus în discuție: capacitatea de a declanșa criza. Această capacitate este însoțită de puterea de a schimba totul radical pentru a alinia lucrurile la Adevărul care eliberează, la Adevărul care limpezește sufletul și îl (re)așază pe calea evoluției. Vă invit să o utilizați din plin!

Mercur retrograd în Scorpion ne oferă energia necesară pentru a ne confrunta cu situații foarte vechi, iar trecerea sa prin fața Soarelui poate reprezenta simbolic un moment de trezire asupra unei realități interioare pe care am proiectat-o cu succes în relațiile cu ceilalți. Aspectele sale armonioase cu Saturn, Pluton și Neptun, presărate de-a lungul lui noiembrie sunt un real sprijin în a conștientiza și depăși tipare transgeneraționale care se transmit, cel mai eficient, prin intermediul secretelor de familie. Ce moment mai bun să așteptăm pentru a ne explora trecutul pentru a descoperi secrete vechi și pentru a privi în față adevăruri mai puțin plăcute, dar eliberatoare?

Aduse în fața luminii conștiinței (Soarele), umbrele interioare se pot transforma în resurse și puteri, în gândul cel bun, în capacitate de pătrundere, în forța de a schimba ceva radical, mai întâi în modul de a gândi.

Ada Cocoș

Redactor-șef