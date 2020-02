Un ideal urmărit cu un optimism natural – Nodul Nord în Săgetător

Unul dintre cei mai optimiști, glumeți și plini de viață membri ai unui grup poate avea mari șanse să fie un nativ ce are Nodul Nord în Săgetător. Chiar dacă Nodul Nord în Săgetător are perioade de tristețe sau perioade în care nu își găsește locul, mai niciodată nu va rămâne mult timp în această stare. Mai mult, vom observa că, atunci când îl auzim vorbind, viața pentru el pare extrem de lejeră din perspectiva lui. Acest lucru se întâmplă pentru că în interiorul lui arde continuu, chiar dacă la intensitate mică uneori, un impuls că totul va fi bine. Din exterior, Nodul Nord în Săgetător pare cel care are glumele la el în buzunar, tot timpul.

Însă, există și un revers al medaliei prin care un Nod Nord în Săgetător devine vulnerabil. Vulnerabilitatea sa stă în faptul că are tendința de a se ocupa de prea multe lucruri în același timp, fără să le finalizeze sau să finalizeze foarte puține din ele. Acest lucru se întâmplă cel mai des din cauza curiozității sale excesive care îi pune obstacole în a se specializa într-un singur domeniu în care să exercite o muncă profundă. Ceea ce îi este dificil să înțeleagă este faptul că un singur ideal bine definit îi poate aduce o evoluție cu adevărat profitabilă. Pierderile energetice din cauza împrăștierii în mai multe direcții îl vor ține pe loc până ce se va hotărî să își aleagă un singur scop și să-l urmeze cu hotărâre până la final.

Relațiile cu străinii și străinătatea sunt esențiale pentru Nodul Nord în Săgetător. El are nevoie să absoarbă și cunoștințele altor culturi pentru a reuși să devină mult mai tolerant cu ceilalți oameni și să nu-i mai condamne pe fiecare în particular pentru ceea ce crede el că înseamnă maniere elegante și nu există în arsenalul celorlalți. Va trebui să învețe să privească societatea ca pe un întreg, nu pe bucățele și să găsească acea legătură a particulelor care fac să funcționeze întregul.

În existențele anterioare, Nodul Nord în Săgetător s-a bucurat de o viață socială extrem de activă, dar pentru că s-a pierdut prea mult în detalii și superficialitate în acest sector, în această viață are foarte puține persoane importante în viața sa, iar de această dată se recomandă aprofundarea acestor relații. Dacă se va nimeri să facă parte din prea multe cercuri sociale, va obosi destul de repede. Dacă nu va pune suflet chiar și în puținele relații de prietenie pe care le are, va suferi enorm din cauza trădărilor.

Tocmai pentru că viața vrea să îl învețe să prețuiască oamenii din jurul său și pentru că, prin natura sa, nu poate să dezvolte relații profunde cu oameni în care nu are încredere, se supune riscului de a întâlni situații în care primește lovituri de la oameni tocmai pentru că nu are încredere în ei de la bun început. De aceea, i se recomandă să nu înceapă relații de prietenie cu oameni despre care intuiește inițial că nu sunt de încredere. În privința relațiilor sale, nu a venit pentru cantitate, ci pentru calitate, și cu cât numărul este mai mic, cu atât poate acorda mai multă implicare.

Studiile superioare sunt un punct destul de sensibil pentru Nodul Nord în Săgetător pentru că, în majoritatea cazurilor, depinzând de astrograma personală a fiecăruia, se întâlnesc situații în care terminarea facultății este întârziată sau nu este terminată deloc.

Personal am întâlnit Nod Nord în Săgetător care a ales să studieze ceea ce părinții au dorit, iar în final a renunțat pentru că a ajuns în punctul în care și-a dat seama că nu îi place ce și-a ales și nu poate duce mai departe.

Un alt Nod Nord în Săgetător a fost ținut pe loc câțiva ani buni, aparent din cauza problemelor financiare, dar cel mai probabil pentru că facultatea aleasă nu era cea potrivită pentru destinul său.

Un caz mai fericit de Nod Nord în Săgetător este o terminare a unui master după o întârziere de doi ani, deoarece nu s-a reușit terminarea lucrării de disertație. Însă după terminarea studiilor, în câteva luni a apărut o oportunitate de angajare unde a fost necesară acea diplomă, iar creșterea salarială a fost dublă.

Indiferent de obstacolele pe care Nodul Nord în Săgetător le întâmpină, terminarea studiilor superioare îi poate aduce oportunități la care nu s-a gândit niciodată. Iar pentru a desface această karmă a lor este nevoie să învețe să își urmeze acest ideal unic cu tărie și încăpățânare fără nicio abatere.

Două amănunte care țin Nodul Nord în Săgetător pe loc sunt minciuna și faptul că nu se țin de promisiuni. Atunci când pornesc o activitate sau o relație pe baza unui neadevăr ajung întotdeauna să aibă pierderi sau să sufere. Au venit să caute adevărul în această viață, iar sinceritatea este prioritară pentru ei. Să nu se sperie dacă sunt prea direcți sau sinceri, cine e de rămas, rămâne. Cine nu rămâne… De altfel, uneori o curățenie este binevenită.

Apoi, Nodul Nord în Săgetător trebuie să învețe să își țină cuvântul dat. O promisiune dată nu trebuie încălcată în cazul persoanelor care au NN în Săgetător, pentru că astfel își pierd susținerea vieții. Cuvântul dat este o formă de putere pe care ei o pierd în momentul în care hotărăsc să încalce acel cuvânt, iar asta îi condamnă în a repeta aceeași lecție fără întrerupere. O repetare a unei lecții poate aduce întârzieri în procesul de evoluție, iar sentimentul de fericire este inhibat.

Important pentru un Nod Nord în Săgetător este să nu se piardă în detalii și să își urmeze cu înverșunare un scop, o direcție pe care o intuiește a fi potrivită pentru el.

Elena Stănescu