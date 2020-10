România în octombrie 2020 sau “Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte”

Dat fiind faptul că, deja de mai bine de jumătate de an, ne plimbăm într-un parc de distracții de groază, am decis să adresez cărților întrebarea care tinde să devină clasică: ce ne spun cărțile despre situația României în luna octombrie.

Cele de Lenormand sunt mai îngăduitoare, se pare: Trifoiul, Grădina, Muntele, Turnul, Luna. Cele de Tarot, puțin mai severe: Cinci de Cupe, Șapte de Săbii, As de Bâte.

Cartea centrală din prima etalare este Muntele. Ceea ce ne duce cu gândul la greutate, la obstacol, la frână, la blocaj. E ca și cum ne-am obișnuit sau, și mai rău, ne-am programat să fie greu. Mare atenție la credințe și la proiecții! Dacă permitem să ni se spună că va fi rău și va fi greu și vom fi singuri și izolați, să nu ne mire că acolo ajungem. Interesant este faptul că energia cărților nu ne duce cu gândul la ceva dramatic, doar că subliniază o anume oboseală pe care o resimțim. E ca și cum, la nivel de psihic colectiv suntem destul de căzuți. Or, în acest context, orice veste poate căpăta rapid accente dramatice, deși realitatea tot ce se poate să nu fie chiar atât de dramatică.

Să o luăm însă cu începutul: Trifoiul și Grădina fac trimitere la aerul proaspăt, la gura de oxigen pe are am primit-o de la mutarea centrului de interes de la atât de acaparantul covid la alegerile recente. Preț de cîteva zile/ săptămâni știrile nu au mai fost atât de puternic impregnate de “virusul ucigaș”, de “depășirea pragului critic de îmbolnăviri” etc., ci au avut ca punct central disputele politice. Teatrul politic a avut de această dată un rol clar – nu îi pot spune “pozitiv”, deoarece cuvântul “pozitiv” e puternic contaminat, așa că îi voi spune – “benefic”, deoarece a mutat atenția colectivă spre alte polemici. Totuși, odată alegerile finalizate, se revine la trendul general de greutate, efort.

Este posibil ca în luna octombrie anumite zone din țară să fie afectate de izolare. Se pot închide școli și restaurante în anumite zone, dar cărțile nu ne dau indicii despre o astfel de situație generalizată la nivel de țară. Turnul reprezintă clar ideea de izolare și de singurătate, dar aș spune că această idee este extrem de prezentă în psihicul colectiv și nu în realitate. Ultima carte Luna reprezintă un foarte subtil avertisment: atenție la credințe, atenție la informațiile subliminale, pentru că putem ajunge să fim ceea ce credem, ceea ce zicem, ceea ce rulăm ca program în subconștient!

Cărțile de Tarot sunt mai severe, în sensul în care, pentru luna octombrie prezic dezamăgire (Cinci de Cupe) și trădare (Șapte de Săbii). Totuși, ultima carte este cea care ne dă speranțe: e clar o luptă, atât la nivel individual, cât și la nivel macro, dar lupta nu înseamnă sfârșit, ci un nou început (As de Bâte).

Așadar, în luna octombrie, la nivel de întreaga țară, România nu va fi supusă unor scenarii drastice. E posibil ca anumite zone să fie izolate, dar acest lucru nu se va întâmpla la nivel de întreaga țară. E foarte important însă ca mentalul colectiv să nu fie căzut și să ne păstrăm încrederea și speranța. Vorba lui Smiley: “va fi bine, va fi bine/ de mâine schimbăm lumea/ dar de azi încep cu mine.”

Cristina Podoreanu