Responsabilitate și Autoritate – Marte în Capricorn

Avem un comandant care are abilitatea de a struni trupe și de a le menține unite și puternice în momente de criză, un comandant care poposește într-o zodie ce se recunoaște prin rezistența la obstacole și limitări, atâta vreme cât există un scop bine stabilit. Practic, nativii cu Marte în Capricorn au în interiorul lor o forță imbatabilă de a face față tuturor evenimentelor neplăcute din viața lor. Cel mai probabil, existența obstacolelor ce apar de-a lungul vieții lor sunt doar mesaje din partea universului prin care acesta le amintește că pot urca orice munte atât timp cât nu părăsesc câmpul de luptă.

Bărbații au, de regulă, un aer serios și responsabil. Sau cel puțin asta văd ceilalți la ei. De obicei, se căsătoresc mai târziu decât o fac cei din generația lor, pentru că în interiorul lor arde un foc continuu ce ține trează dorința de a pune înainte câteva baze solide în ceea ce privește o stabilitate financiară și profesională. Securitatea financiară este foarte importantă pentru ei. De aceea, indiferent unde au Soarele în astrograma natală, Marte în Capricorn îi face cumpătați și atenți cu banii pe care îi câștigă.

Femeile dau aceeași importanță securității financiare și, de cele mai multe ori, le auzim vorbind cu mândrie despre micile lor investiții pe care le fac în supermarket, calculând cele mai profitabile condiții de cumpărare sau despre achiziționările de obiecte la prețuri mai mici, acestea fiind găsite la oferte. De regulă, căsătoria se face cu un partener mai mare din punctul de vedere al vârstei și care are ca scop conservarea veniturilor astfel încât familia nou formată să fie îmbrățișată de stabilitate. Iar, de cele mai multe ori, această conservare se face prin economisire.

Cu toate acestea, de-a lungul timpului, din hărțile natale analizate, am putut observa faptul că atunci când Marte în Capricorn este aspectat cu opoziții din zodia Racului, partenerul poate să aducă o oarecare stabilitate prin durabilitatea relației și implicare, dar să aibă fluctuații în veniturile sale sau chiar să nu fie econom la nivelul pe care zodia Capricornului ar cere-o. Acest lucru se întâmplă cel mai des atunci când cel în harta căruia se află această opoziție are nevoie să găsească un echilibru într-un anumit domeniu al vieții sale, în funcție de casele unde opoziția are loc.

În majoritatea cazurilor analizate, media diferenței de vârstă între parteneri a fost de 7 ani (unde partenerul de sex masculin a fost mai vârstnic) și, deși Marte în Capricorn caută un partener pe termen lung, am întâlnit și cazuri unde mariajul a ținut sub 2 ani ca durată. Depinde de fiecare hartă natală în parte, dar faptul că Marte în Capricorn poate aduce un partener implicat pentru întreaga viață rămâne valabil în majoritatea cazurilor, în special pentru harta natală a unei persoane de sex feminin.

Să nu uităm că lui Marte îi place să fie mai mereu primul, iar Capricornului nu îi displace deloc să fie așezat în vârful unei ierarhii. Astfel, avem rețeta perfectă pentru un conducător. În general, Marte în Capricorn va lupta mereu să dețină un rol de conducător în fața celor din jurul său.

Chiar dacă nu poate obține o promovare pe un post de conducere, în plan profesional, destul de repede încât să își poată desfășura calitățile de organizator în acel sector, tendința de a fi pe o poziție de autoritate față de ceilalți se va zări oriunde altundeva. Am întâlnit, de exemplu, un Marte în Capricorn în casa IV care își asumă de fiecare dată deciziile luate în cadrul familiei, fiind persoana ce are ultimul cuvânt în acest sens.

Însă, ambițiile unui Marte din Capricorn nu sunt uitate niciodată. Deși, datorită Capricornului, ajunge mai târziu în viață în poziții de autoritate într-o formă sau alta, această putere nu îi este neapărat ștearsă din destin.

Și pentru că mai mereu greutatea apasă mai mult pe umerii celui aflat la ”conducere”, decât pe umerii celui ”condus”, principala lecției pe care Marte în Capricorn o are de învățat este aceea de a-și asuma responsabilitatea pentru toți oamenii asupra cărora exercită o formă de autoritate. Să găsească cea mai bună variantă de răspuns, benefică atât pentru el cât și pentru ceilalți, fără a interveni în liberul lor arbitru și fără să provoace angoase sau instabilitate în viața sa sau în viețile celor din jur.

Elena Stănescu