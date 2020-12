România în luna decembrie 2020

Iată că am ajuns și la sfârșitul acestui an, an de provocări majore la nivel personal, național, mondial. Așa cum v-am obișnuit, voi face etalarea pentru România în luna decembrie.

Lenormand: Jurnalul, Inelul, Coasa, Șoarecii, Păsările.

Tarot: Șapte de Bâte, Patru de Cupe, Eremitul.

Deși cei mai mulți dintre români sunt experți la previziuni pesimiste și cei mai mulți dintre români se conduc după celebrele versuri: “lumea-i rea și viața-i grea”, cred că totuși, în străfundul ființei noastre colective, există speranță. Probabil că cei mai mulți dintre noi am pus răul în față, tocmai pentru a nu fi foarte dezamăgiți dacă e să fie rău și pentru a fi plăcut surprinși în cazul în care ne-am pregătit pentru rău și este bine sau foarte bine. Jurnalul și Inelul fac referire la astfel de promisiuni/ speranțe secrete. Este ceva ce ne-am dorit în tăcere încă de la sărbătorile de Paști, care au fost bizare. Cumva, am sperat că ne vom lua revanșa de Crăciun. Ei bine, plasarea Coasei în poziție centrală arată că timpul revanșei nu a venit încă. Vor continua restricțiile, limitările de tipul celor care au fost în ultimul timp. Nu cred că ele se vor accentua, nu cred că România se va închide, nici după 6 decembrie, nici din 15 decembrie. Este posibilă migrarea carantinei dintr-o zonă în alta, dar, la nivel național cărțile nu ne conduc spre ideea de închidere totală/ stare de urgență.

Ce este însă cu Șoarecii, a patra carte din etalare. Omul are capacitatea de a se obișnui cu tot, vorba unei vânzătoare de pe vreme lui Ceaușescu: și spânzurat te obișnuiești. Așadar, ne-am obișnuit cât de cât cu realitatea cea nouă și împănată cu diverse privațiuni. Doar că, atunci când e vorba de Crăciun, e vorba de naștere, de sărbătoare, de familie, de cadouri, de bucurie, de lumini, de lumină. Când e vorba de Revelion, e vorba de petreceri, de muzică, de voie bună, de relaxare. Lucruri de care vom avea parte cu destul de multă zgârcenie anul acesta. Se vehiculează de zor ideea de apariție on-line a lui Moș Crăciun, ceea ce seamănă foarte mult cu berea fără alcool. Cât de bună ar fi, tot foarte rea este. :P. Șoarecii marchează frustrările noastre acumulate din primăvară. Vor fi un Crăciun și un Revelion în care ne vom restrânge la nivel de cadouri, de petreceri, de întâlniri. Și vom putea izbucni și vom putea fi furioși și frustrați din această cauză. Doar că, așa cum putem privi sărbătorile din trecut pe care vom tinde să le idealizăm, să nu uităm că acum suntem undeva la mijloc și există și scenarii mult mai sumbre. Așadar, cuvântul la ordinea zilei ar fi de dorit să fie relaxare. Relaxarea măsurilor va veni și ea ceva mai încolo, acum e bine să fie vorba de relaxarea nostră. Să lăsăm ce nu putem schimba să vină și să treacă. Și să găsim bucurie.

Cărțile de Tarot surprind agitația noastră. Ne vom limita în privința cadourilor, dar nu vom renunța la ele. Ne vom limita la a rămâne în țară de Revelion, dar nu vom renunța la a găsi o pensiune mică și cochetă unde să facem grătare și să comandăm on-line… Cartea Șapte de Bâte arată exact această dispoziție a noastră de a găsi soluții. Totuși, la un moment dat, putem aluneca ușor și nu cu sania lui Moș Crăciun, ci în energia unui alt cântec bine-cunoscut: pușca și curea lată, ce Crăciun aveam odată. (Nu mai departe de anul trecut…). Ultima carte de Tarot poate arăta scufundarea multora dintre noi în butoiul de melancolie. Eremitul face trimitere la izolare, la singurătate. Doar că, din nou, să privim partea plină a paharului: dacă ne auto-izolăm în butoiul cu melancolie (de preferat să fie melancolie cu un cupaj de fetească neagră, cabernet și merlot ;)). Putem să ne lamentăm, să ne plângem de milă, să ne compătimim, dar, să nu uităm că acolo putem găsi și adevărul.

Și adevărul este că 2020 se pregătește de final!

Să ne bucurăm pentru ceea ce am învățat în acest an. Chiar, ce ați învățat în acest an?

La mulți ani, 2021!

Cristina Podoreanu