Mercur retrograd în Vărsător, 30 ianuarie – 21 februarie

Mercur retrogradează în Vărsător de la 30 ianuarie, la 21 februarie și pentru că în acest semn se mai găsesc și Soarele, până la 18 februarie, Venus, până la 25 februarie, Jupiter și Saturn, am putea observa cu mai multă ușurință beneficiile acestui tranzit, decât dezavantajele. Știm cu toții că în perioadele de Mercur retrograd ni se recomandă să facem toate acțiunile care încep cu re-. Mai precis să revizuim, să reanalizăm, dă redefinim, să renegociem, să refacem. Cu Mercur retrograd în Vărsător, alături de atât de multe alte planete, am putea foarte bine să încercăm să redeschidem ochii spre lume altfel, să încercăm să ne eliberăm de asocierile pe care le facem de-o viață și să privim la ceea ce este în jurul nostru ca și cum am descoperi totul din nou, ca și cum am vedea totul pentru prima dată.

Revedeam zilele trecute (ce poți face când Mercur e retrograd?) un serial mai vechi, „Sub pământ S.R.L.”. Într-unul dintre episoade, lui Claire Fisher i se cere, la unul dintre cursurile de artă de la facultate, să caute tocmai această viziune nouă asupra a ceea ce este în jur, „to break an eye open”, pentru a crea ceva ce nu s-a mai creat. Mi-a plăcut expresia pentru că sugerează că a deschide ochiul nu e suficient, e nevoie să-l spargem de-a dreptul, metaforic vorbind, să desprindem de pe el, să spargem de pe el straturile depuse în timp, filtrele create artificial fie pentru a ne proteja de ceva din afara sau dinăuntrul nostru, fie pentru a înfrumuseța/urâți realitatea interioară și/sau exterioară, fie din motive de comoditate etc.

Suntem învățați de mici ce să vedem în jur și cred că e util ca periodic măcar să ne curățăm și să îndrăznim ceva cu totul nou, ceva nemaivăzut, nemaiauzit, nespus până acum. Poate că ar fi bine ca în această perioadă în care Vărsătorul e încărcat, iar Mercur retrogradează, să ne gândim de unde vine noul? Să ne întrebăm ca David Fisher, fratele lui Claire, la final de episod, de unde vine noutatea autentică? În căutarea răspunsului ar fi bine să ne reamintim că o planetă retrogradă ne trimite înainte de toate spre sine, spre înăuntru, iar Mercur nu face excepție de la regulă. Putem naviga, folosindu-i energia, printre multiplele dimensiuni și paliere ale ființei noastre pentru a ne conecta la ceea ce numim Mintea Universală, la acel izvor care se revarsă din ulciorul Vărsătorului reamintindu-ne că mintea uraniană, mintea Vărsătorului poate materializa energia universală. Și o materializează întotdeauna în ceva autentic nou, aducând conștiința universală din Ceruri, pe Pământ.

Ada Cocoș

Redactor-șef