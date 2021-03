Ce ne-a oferit 2020 şi… la ce ne putem aştepta

Astrologia nu ţine de arta ghicitului! Asta le-o spun destul de des studenţilor mei şi chiar îi avertizez să nu transforme astrologia şi numerologia în practici de tipul „baba cu ghiocul”.

Eu consider timpul ca un copac: trunchiul este trecutul, este unic şi clar delimitat, locul de unde încep ramificaţiile este prezentul, iar viitorul este coroana, cu crengile sale. În fiecare clipă noi o luăm pe o anumită ramură, toate celelalte devenind virtuale. Nimeni, nici un clarvăzător, astrolog sau ce o fi el, nu poate spune pe ce ramură o va apuca un individ, decât dacă-l sugestionează pe ce ramură să o apuce, ceea ce nu este deloc etic!

Şi atunci te întrebi, oare care este legătura dintre astrologie şi previziune? Este simplu: astrologia expune doar predispoziţii, nu fapte concrete din viitor. „Astrele predispun iar omul dispune.” Dacă doriţi să aprofundaţi un asemenea concept, vă recomand să studiaţi cartea lui Michael Talbot, Universul holografic. Da, universul chiar este holografic, iar noi suntem creatorii propriei holograme. Îmi vine să citez din Biblie: cine are urechi, să audă…

Personal, sunt recunoscut pentru acurateţea analizelor mele astrologice şi în particular a predicţiilor. Da, recunosc, folosesc şi alte căi pe lângă astrologie, cum ar fi intuiţia. Unii ar spune că am darul clarviziunii. Ei, mă cam feresc să spun aşa ceva! De ce? Tocmai pentru că am experienţă în domeniul fenomenelor paranormale, cunosc faptul că graniţa dintre clarviziune şi imaginaţie este atât de fină şi de sensibilă încât mulţi confundă propria imaginaţie cu clarviziunea. Şi mă uit cu stupoare la mulţi neavizaţi care dau un adevărat spectacol, spun verzi şi uscate, înşiră predicţii cu caracter de lege de parcă ar fi urmaşii lui Nostradamus sau neam cu Baba Vanga.

Nu, nu este cazul meu! Într-adevăr, am o intuiţie foarte bună, dar am şi simţul responsabilităţii. Nu fac declaraţii aiurea, bombastice doar ca să fiu băgat în seamă, nu-mi bag mâna până la cot în destinul oamenilor sugestionându-i cu nepăsare doar ca să ies în evidenţă cu ceva. Sunt foarte precaut şi încerc să văd partea plină a paharului. Dar când paharul meu este prea plin… risc să dau pe afară! Sunt doar un om, nu?

Să vă dau un exemplu. În ianuarie 2020, înainte de a se şti de pandemie şi de dezastrul ce a urmat, am acordat un interviu la BigFM Deva, pe care vă invit să-l urmăriţi mai jos.

Pe parcursul anului 2020, Marius Dragomir, directorul postului BigFM, a revăzut şi redistribuit de vreo cinci ori acest interviu, considerându-l extrem de important. Am încercat să fiu cât mai precaut, să nu sperii pe nimeni, deşi aspectele astrologice ale anului 2020 m-au cam pus pe gânduri. Şi atunci, contrar obişnuinţei şi stilului meu, „am cam dat pe afară”. Nu am spus exact ce urmează, pentru că nu se prea poate să identifici cu o atât de mare exactitate faptele ce urmează, dar am avertizat că urmează lucruri teribile.

Ianuarie 2020 – Big FM Deva

Apoi mai târziu în timpul anului, în particular, am fost întrebat când se va termina pandemia. Nu vedeam să se termine prea curând dar am spus că pe la mijlocul lunii decembrie, odată cu intrarea planetelor Jupiter şi Saturn în Vărsător, s-ar putea să se schimbe ceva. Exact în acele zile s-a început vaccinarea. Credeţi că cei care au planificat vaccinarea au ţinut cont de astre? Mă cam îndoiesc! Dar dacă ar lua în considerare această „coincidenţă”, ar constata că astrologia chiar funcţionează, indiferent de cred în ea sau nu.

De data asta am fost şi mai precaut, chiar dacă am vrut să spun mult mai multe despre mult mediatizata vaccinare.

Ianuarie 2021 – Big FM Deva

Lumea nu va mai fi la fel!

Ştiţi ce ne poate salva? Introspecţia, meditaţia, lucrul la propria evoluţie. Nu veţi salva lumea făcând pe eroii! Dar puteţi să vă aduceţi contribuţia salvându-vă pe voi înşivă!

Firicel Ciarnău

Senior editor