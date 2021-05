Conjuncţia Soare-Uranus

Când vorbim despre Uranus, vorbim despre o explozie. O explozie care se petrece la exterior, pornită fiind din interiorul nostru. Fie că ne dăm seama sau nu, toate frământările pe care le avem, creează momentul potrivit pentru a ieși la suprafață. Modul cum o facem poate ține de noi. Dacă suntem conștienți sau nu, dacă suntem atenți sau nu la ce se petrece în interiorul nostru.

Când vorbim despre Uranus, vorbim despre altfel. Altfel de cum gândeam, făceam până acum. Dintr-o altă perspectivă. Vorbim despre o schimbare. Pornind de la gând, de la cuvânt, la faptă și acțiuni concrete.

Uranus ironizează tot ce este desuet. Provoacă. Ațâță. Traduce într-un limbaj pe înțelesul tuturor, precum clovnul de la circ. Nu spune ce este bine și ce nu este bine. Nu există îndrumare clară. Doar pune reflectorul. Noi singuri ne punem întrebarea: ne place ce vedem? Uranus, conștiința interioară, este în permanență cu noi, spunându-ne: uită-te în oglindă, îți place ce vezi? Ești tu, ești autentic?

Uranus a intrat în Taur în mai 2019 și va rămâne până în mai 2026. Cunoaștem această energie, ne-am obișnuit cu ea. Începem să o integrăm mai mult, mai bine, mai profund. Cu fiecare întâlnire a Soarelui cu Uranus, în fiecare an, parcă, mai dăm încă un văl la o parte. Pătrundem în semnificația tot mai profundă a ceea ce înseamnă Taur, care sunt valorile care definesc această zodie.

Punem accentul pe a avea. Într-un limbaj simplu și materialist, aș spune repede, ceea ce posezi: o casă, o mașină, o bicicletă, o floare, o carte. Ceea ce este al tău. Într-un sens mai profund, posezi prin ceea ce ești, prin ceea ce poți deveni. Prin a scoate la lumină, anumite calități, atribute, talente înnăscute, care au stat la dospit. Suntem invitați, la început, să privim spre propria autenticitate. Suntem regi sau clovni? Suntem profesioniști sau amatori? Apoi, să vedem ce este în spatele măștilor cu care ne identificăm. Câteodată atât de ușor. Să căutăm în ruinele exploziei. Să simțim mirosul pământului interior. Ce floare vrei să devii?

Conjuncția Uranus – Soare din acest an (1 – 2 mai), după conjuncția cu Venus și respectiv Mercur, ne poate ajuta să identificăm ceea ce este ascuns în noi. Ascuns, dar cu un potențial imens. Să trecem dintr-un stadiu în altul. Să valorificăm acest potențial. Să plecăm de la un gând, un cuvânt. De la ceva ce ne face plăcere, un hobby, o pasiune și să o transpunem într-o manieră concretă, materială, palpabilă. Putem să devenim bogați prin asumarea propriilor calități și talente. Să le ducem la nivelul perfecțiunii. Să le desăvârșim, desăvârșindu-ne. Așa cum ne cere profesorul Saturn, trimițând impulsurile necesare. La un moment dat, pot fi adevărate teste de profesionalism. Subtile sau mai subtile și tranșante.

Faptul că Venus, guvernatoarea Taurului, este în propriul domiciliu, aplicând spre conjuncția cu Luna Neagră, duce la o stare de interiorizare și mai profundă. La a fi sinceri cu noi referitor la propriile valori. La cât de mult le recunoaștem în noi, la adevăratul potențial, utilizat sau nu. Luna Neagră în Taur, ne poate aduce tot felul de stări de neliniște, de teamă, de frică. Iar frica cea mai mare a Taurului este ieșirea din spațiul de confort. Din zona lui de liniște și siguranță. Or, Uranus, prin conjuncțiile pe care le face, și mai ales prin existența în Taur, tocmai asta ne cere. O lărgire a spațiului. O altfel de abordare, printr-o prezență continuă și constantă. Numai bine am stabilit că aceasta este noua zonă de siguranță și confort, că vine o altă provocare, un alt test, un alt examen. Câteodată repetitiv. Aceeași lecție, grad diferit de aprofundare. Spuneai că-ți place ciocolata și știi să o faci? Da. Albă sau neagră? Simplă sau cu lapte? Ce compoziție chimică are, câte calorii, cu ce se servește, care-i cultura ciocolatei, cum a apărut ea, cine a inventat-o, care-i povestea ei? Testele și întrebările pot continua.

Apoi, punem accentul pe senzualitate. Taurul trezește în fiecare din noi, latura senzuală. La momentul conjuncției lui Uranus cu Soarele, Luna era în Capricorn, ceea ce adâncește latura pământească, materială, corporală. Ne face să fim și mai conștienți de propriul corp, de nevoile lui, de hrană la propriu, de hrană la figurat. De atingere. De atingerea celuilalt. O nevoie nebunească de a-l simți pe cel de lângă tine, de a te simți atins de cel de lângă tine. Ce reprezintă senzualitatea pentru tine? Cum și cât de mult o manifești? Aici și Luna Neagră are scopul și rolul ei. De a trezi în noi, dorințe și plăceri nebănuite. Experimentarea a noi laturi a senzualității noastre, a noi laturi de manifestare a ei sunt cerințe interioare cu care ne confrunta. Provocări care se cer a fi manifestate, în plan concret, cât mai concret.

Uranus ține de expulzarea într-un nou spațiu. De tăierea cordonului ombilical. Taurul creează cordoane, legături de siguranță. Tot aspectul astral ne provoacă să eliminăm plasa de siguranță pe care ne-am bazat până acum. Să ieșim din pânza de păianjen unde suntem prinși, precum insectele în ea, considerând-o spațiul de confort. Este vremea unei alte lumi, o lume pe care ne-o creăm noi, cu gândul, cuvântul, fapta și acțiunea concretă. Fiind siguri și conștienți de cine suntem, de ce avem, ce ne place, ce ne produce plăcere. Autentici. Fără mască.

Loredana Chiperi