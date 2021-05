Jupiter începe, pe 14 mai, o scurtă vizită prin Pești, domiciliul său nocturn, vizită ce ține până la 28 iulie, când revine retrograd în Vărsător. Am putea considera acest „episod” un fel de pregătire pentru anul viitor, când Jupiter va zăbovi mai mult prin această zodie mutabilă, de Apă. De aceea, tot ce începem sub bunele auspicii ale lui Jupiter în Pești, anul acesta, va avea rezultate și va putea fi cu adevărat dezvoltat, abia anul viitor.

Jupiter este cel care ne îmboldește mereu să ne depășim limitele, să ne extindem universul cunoașterii, să ne lărgim perspectiva asupra propriei persoane, dar și asupra lumii din jur. Pe teritoriul Peștilor, un semn al nemărginirilor, o zonă în care limitele se dizolvă ca prin magie, Jupiter ne oferă șansa de a privi în noi și de a accesa trăiri și gânduri pe care altfel nu avem cum să le accesăm. Cea mai bună călăuză ne poate fi propriul suflet, dacă suntem suficient de receptivi să îi ascultăm povețele de acum sau acumulate de veacuri. Acest tranzit ne ajută să creștem spiritual, să cultivăm și să manifestăm toleranța, acceptarea, spiritul caritabil, să ne reconectăm la dimensiunea noastră spirituală.

Poate mai mult ca oricând simțim că suntem parte a unui Tot vast, iar acest lucru ne umple sufletul și poate da semnificații diferite experiențelor noastre. Restabilirea sau conștientizarea conexiunilor energetice cu lumea înconjurătoare ne poate aduce liniște sufletească, sentimentul că aparținem unei conștiințe mai vaste. Zbuciumul intelectual specific lui Jupiter se liniștește în apele Peștilor, iar adevărul pătrunde în ființa noastră pe alte căi, mai subtile, intuitiv, prin deschiderea spre divin, dar și spre noi înșine.

Dincolo de beneficiile contemplării și ale meditației, este nevoie totuși să fim mai implicați în viața cetății, să nu trecem nepăsători pe lângă durerile celorlalți, să trecem și la fapte ajutându-i pe cei dezavantajați. Dacă sub influența lui Neptun în Pești am fi poate mai predispuși să ne rugăm pentru ceilalți, influența lui Jupiter ar trebui să însemne totuși mai multă acțiune concretă în a construi o societate mai bună, în care să încapă și cei mai slabi, cei dezavantajați. Arătând compasiune și fiind mai activi în a ajuta, am putea simți grația divină coborând printre noi.

Așa cum am comentat însă și în alte rânduri, Jupiter este în acest moment regentul Nodului Sud în tranzit prin Săgetător. De aceea, e posibil ca trecerea sa prin Pești să readucă în atenție sau să accentueze conflictele religioase, ideologice, să marcheze perioade în care suntem mai deschiși să ne punem încrederea în falși profeți sau să ne facem iluzii prea mari în legătură cu posibilitățile de viitor, cu rezolvarea de la sine a unor situații sociale, politice, dar și individuale.

Poate apărea, de asemenea, predispoziția de a evita realitatea, de a crede doar ceea ce ne convine, distorsionând informațiile care ne parvin în funcție de ceea ce suntem dispuși să vedem, să credem la un moment sau altul.

Acest tranzit poate fi și o invitație la trece dincolo de barierele și prejudecățile sociale în încercarea de a defini ceea ce este cu adevărat moral, cu adevărat corect, o invitație de a trece dincolo de indiferența socială, dincolo de ipocrizie, de ritual și de a ajunge cu adevărat la ceilalți.

Ar fi bine poate să folosim acest prin episod al tranzitului lui Jupiter în Pești pentru a ne întreba în ce mai credem cu adevărat, de ce credem în ce credem 😊, cum ne definește acest lucru alegerile și manifestarea socială. Căutând acolo, prin cele mai profunde colțișoare de suflet, ne-am putea regăsi încrederea și credința în viitor și unul în celălalt, dar și justificări pentru cele mai intolerante gesturi, în numele credinței. Jupiter dă, fiecare folosește după propria înțelepciune.

Ada Cocoș

Redactor-șef