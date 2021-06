Principiile astrologiei evolutive

În cartea sa: „The Soul`s Journey I, Astrology, Reincarnation and Karma with a Medium and a Channel”, publicată în 2010, Tom Jacobs propune următoarea metodă de interpretare astrologică: casele și semnele Nodurilor lunare și ale lui Pluton sunt domeniile de viață și modurile de a fi în care “ne specializăm”. Experiențele, intențiile și dificultățile asociate cu fiecare temă vor depinde de plasamentele acestora, precum și de semnificația pe care am atașat-o experiențelor pe care le-am avut și a prejudecăților despre ceea ce nu am experimentat încă.

În rândurile următoare voi prezenta detaliat ce înseamnă aceste plasamente în semn și casă pentru fiecare simbol în parte. Sistemul de case utilizat de Tom Jacobs este Placidus.

Marte/Berbec/1-a casă

Temă: voință, afirmare, comunicare directă, franchețe, instinct, independență, conducere

Nodul Sud: Obișnuit să ia decizii, să fie în mișcare, să se apere, să salveze, să lupte sau să se războiască, nevoia de a lua decizii rapide sau de a acționa din instinct, nevoia de a împacheta totul și a pleca la un moment dat.

Nodul Nord: Obișnuit să-i lase pe alții să ia decizii sau nevoia de a lua decizii împreună cu alții, negociere, deliberare, căutarea păcii, diplomație. Are nevoie să își dezvolte curajul, să-și definească limitele și să-și exprime voința.

Pluton: Sufletul intenționează să se dezvolte și să acționeze din interes propriu, să își exprime voința, să își dezvolte limitele, să-și dezvolte curajul. Rana provine din faptul că nu și-a dezvoltat curajul sau l-a pierdut, a exagerat cu curajul sau voința sau interesul propriu, fiind rănit de faptul că nu are limite, nu are încredere sau nu acționează din propriul instinct.

Venus/Taur/a 2-a casă

Temă: valori, resurse, abilități, valoare de sine, bani, dovedirea propriei persoane

Nodul Sud: Obișnuit să se ocupe de probleme de supraviețuire, de posesiuni, de bani, de adunarea și de utilizarea de abilități și resurse, stimă de sine/valoare, să își ducă existența așa cum dorește și în funcție de ceea ce simte că este important, caracterizat de stabilitate sau lipsa ei, adept al normalității și conservatorismului.

Nodul Nord: Confortabilitate cu intensitatea, adevăr psihologic, profunzime în gândire, probleme

legate de putere, curiozitatea față de tabu-uri, abordarea morții și a sexualității, control, dramă în relațiile interpersonale.

Pluton: Sufletul intenționează să se dezvolte și să trăiască în conformitate cu propriul sistem de valori, să se dezvolte și să trăiască dintr-un sentiment profund al valorii de sine, și să adune abilități și resurse pentru a susține aceste scopuri. Rana constă în a se simți nedemn, în a nu se putea respecta pe sine pentru alegerile făcute sau pentru ceea ce a simțit că a fost important.

Mercur/Gemeni/a 3-a casă

Temă: curiozitate, explorare, adunare, învățare, comunicare

Nodul Sud: Obișnuit cu problemele legate de învățare, comunicare, curiozitate și explorare,

mentalități raționale, “dovedește-mi” sau “a vedea înseamnă a crede”, abordări științifice ale vieții, varietate, schimbare, ceea ce pot realiza cuvintele și gândurile.

Nodul Nord: Orientat spre intuiție și credință mai mult decât spre rațiune și știință, are o istorie cu

risc și expansiune, știe fără să înțeleagă cum/ de ce știe, caută și simte adevărul, vizionar și complex în gândire.

Pluton: Sufletul intenționează să se împuternicească ca individ prin învățarea și comunicarea de noi

lucruri și prin explorarea lumii înconjurătoare și prin faptul că este schimbat de ceea ce găsește. Rana

provine din situații în care au fost puse prea multe întrebări sau întrebări greșite, după ce a învățat

lucruri care i-au răpit curiozitatea, după ce a învățat prea mult pentru binele propriu, după ce a fost

pedepsit pentru că a învățat, a vorbit sau a pus întrebări.

Lună/Cancer/a 4-a casă

Temă: siguranță, securitate, apartenență, conectare

Nodul Sud: Obișnuit cu probleme legate de casă, familie, moștenire, naționalism, apartenență și

conectivitate, stabilește cine este cineva din perspectiva locului de unde provine, vizualizează viața

prin prisma sentimentelor (ceea ce duce la investiții emoționale).

Nodul Nord: Se simte confortabil cu problemele legate de muncă, statut, realizări, cine este ca persoană din perspectiva a ceea ce face, caracter practic, utilitate, ambiție.

Pluton: Sufletul intenționează să învețe să se împuternicească prin trăirea și exprimarea emoțiilor și prin

înțelegerea sinelui în termenii oamenilor, tradițiilor și locurilor din care provine. Rana se află în prea multă sau prea puțină expunere emoțională.

Soare/Leu/a 5-a casă

Temă: creativitate, sexualitate, spirit ludic, spontaneitate, a fi în centrul atenției

Nodul Sud: Obișnuit cu aspecte legate de petrecerea timpului liber, creativitate, copii sau a fi copil, prezență și ancorare în momentul prezent, a fi în centrul atenției sau orbitat de ceilalți, exprimare de sine, artă și performanță strălucitoare.

Nodul Nord: Încrezător în a se supune voinței unui grup, punând accentul pe obiective și pe viitor, obiectivitate.

Pluton: Intenția sufletului este de a se exprima pe sine, inclusiv creativitatea, arta, având propriile opinii și idei onorate și respectate, și să se bucure de viață prin cultivarea spontaneității și a spiritului ludic și a unei deschideri către plăcere. Rănirea constă în a nu-și exprima sinele, fie prin alegere, fie prin a fi blocat de alții, și sentimentul de invalidare personală în urma experienței. Durerea poate proveni din a fi blocat în circumstanțe monotone în care creativitatea nu este binevenită, sau de a exagera în adoptarea unui comportament de căutare a plăcerii.

Mercur/Fecioară/a 6-a casă

Temă: perfecționare a ceva, serviciu, vindecare, îndrumare, explorarea devotamentului

Nodul Sud: Obișnuit cu probleme legate de serviciu, umilință, muncă în echipă sau de a face parte dintr-un efort mai mare, conștient de inegalitatea sau dezechilibrul în roluri și relații, munca orientată spre detalii, responsabilitate, datorie, control.

Nodul Nord: Preferă și se simte confortabil să se lase dus de val, ar putea să se simtă neputincios față de exterior și forțe exterioare și să nu-și asume responsabilități sau să nu dezvolte simțul datoriei, nu vede prea multă nevoie de a fi în mișcare sau de a face multe.

Pluton: Intenția sufletului este de a învăța să se împuternicească prin dezvoltarea de abilități, atitudini și

umilință pentru a-i servi pe ceilalți și lumea în general. Acest lucru implică asumarea responsabilității de a face lumea din jurul lor un loc mai bun, detaliu cu detaliu. Rana provine de la a lua prea multă sau prea puțină responsabilitate, din cauza faptului că îi servește prea mult sau prea puțin pe ceilalți, autocritică pentru că nu a făcut nimic, nu a făcut suficient sau a făcut ceea ce nu trebuia făcut.

Venus/Balanță/a 7-a casă

Temă: relaționare, învățarea corectitudinii, armoniei și a echilibrului prin relații/parteneriat

Nodul Sud: Obișnuit să se adapteze la realitățile circumstanțelor existente, compromis, diplomație,

negociere, conștient de sine în ceea ce privește realitățile celorlalți, familiarizat cu problemele legate de

justiție, corectitudine, armonie și egalitate.

Nodul Nord: Preferă să meargă singur, să fie în acțiune și să nu îi aștepte pe alții, orientat către eforturi individuale, acțiune decisivă, apărare și acțiune din instinct.

Pluton: Intenția sufletului este de a învăța să se împuternicească prin crearea păcii, armoniei și echilibrului în lume. O cale principală pentru aceasta este învățarea despre sine și viață prin relația cu

alte persoane. Rana provine din experimentarea violenței și tiraniei, fie că este vorba de a o împărți sau de a o primi, precum și nedreptatea și inegalitatea. Este posibil ca experiențele din trecut să fi arătat

că echitatea, armonia, dreptatea și egalitatea nu sunt posibile sau că au un preț greu de plătit.

Pluton/Scorpion/a 8-a casă

Temă: cercetare pentru a găsi adevărul și a deține puterea, încercarea de a fuziona, onestitate profundă, încredere, sentimentul psihologic al adevărului.

Nodul Sud: Obișnuit cu intensitatea, probleme de intimitate și putere. Acordat la drame, atât în interiorul său cât și în alte persoane, sensibil la motivațiile psihologice, înțelegerea sinelui în funcție

feedback-ul confidenților, a fost de ambele părți ale folosirii și manipulării.

Nodul Nord: Se simte confortabil să fie echilibrat, să încetinească ritmul, să se ocupe de valori și resurse, prezintă simț practic, susține menținerea status quo-ului.

Pluton: Sufletul intenționează și dorește să învețe despre adevărata natură a puterii. Acest lucru se întâmplă prin experimentarea unor scenarii din întreg spectrul deținerii sau cedării puterii, pentru a descoperi în cele din urmă că adevărata putere constă în autocunoaștere și autocontrol, nu în cunoașterea și controlul celorlalți. Rana constă în a fi obsedat de putere, abuzat, trădat, sau de

a abuza și trăda pe alții, probleme legate de încredere, legături sexuale și intimitate în general.

Jupiter/Săgetător/a 9-a casă

Căutarea adevărului, expansiune, intuiție, credință, convingere

Nodul Sud: Familiarizat cu probleme legate de credință, religie, filozofie, căutarea a ceva exterior

sinelui care să răspundă la marile întrebări ale vieții, învățarea despre viață prin noi experiențe și prin studierea a ceea ce este diferit sau îndepărtat de sine, familiarizat cu intuiția și cu interiorizarea cunoașterii.

Nodul Nord: Preferă să cunoască aici și acum, interesat de ceea ce poate fi experimentat cu cele cinci

simțuri, explorând lumea și adunând date, văzând adevărul în fapte și cifre.

Pluton: Sufletul intenționează să învețe să se împuternicească prin căutarea adevărului și explorarea căilor de viață care par sau ar putea duce la acesta, învățând să aibă credință și fiind inspirat în legătură cu viața. Rana se află în a fi crezut prea tare în ceva sau în ceva greșit, a nu fi crezut deloc, a pierdut speranța sau credința, a devenit blazat, nu a ajuns să caute adevărul sau a fost blocat într-un sistem de credințe care nu a oferă adevărul.

Saturn/Capricorn/ a 10-a casă

Temă: autoritate, maturitate, responsabilitate, muncă asiduă, moralitate, ambiție, realizări, recunoaștere, respect

Nodul Sud: Orientat spre aspecte legate de realizări, statut, respect, prioritizarea muncii și a publicului,

apariții, dispus la sacrificii, acceptă că viața poate aduce circumstanțe dificile și este experimentat în a trece prin ele.

Nodul Nord: Preferă să fie orientat spre realitățile interioare și perspectivele personale, vrea să facă

ceea ce se simte bine să facă, orientat spre casă, familie (locurile și oamenii din care provine).

Pluton: Intenția sufletului este de a învăța să se împuternicească prin dezvoltarea disciplinei, a competenței și a autorității, și obținerea statutului și respectului pentru această competență și autoritate. Este, de asemenea, să-și dezvolte un loc pentru sine în lume, adesea prin muncă. Rana constă în a nu dezvolta competență, ajungând la scandal și expunere publică, fiind deposedat de autoritate și de putere și, prin urmare, de statut. Rana poate fi, de asemenea, în a nu se maturiza până la punctul independenței, fiind cocoloșit și nefiind respectat ca adult.

Uranus/Vărsător/ a 11-a casă

Temă: alegerea libertății, ieșirea din circumstanțe constrângătoare, originalitate, geniu, crearea de rețele

Nodul Sud: Obișnuit să fie orientat spre obiective viitoare, să fie membru al unor grupuri și societăți,

crearea de rețele, revoluționar, științific.

Nodul Nord: Preferă problemele de aici și acum, obișnuit să fie în centrul atenției sau să fie în preajma celor care sunt centrul atenției, familiarizat cu problemele legate de copii, creativitate, spontaneitate și plăcere.

Pluton: Intenția sufletului este de a învăța să se împuternicească în cadrul grupurilor și al contextelor sociale, lucrând pentru obiective viitoare sau schimbări sociale. Rana constă în a se simți copleșit de voința grupurilor sau a mulțimilor, în faptul că nu găsește oamenii potriviți cu care să relaționeze sau să se alieze, sau că este deturnat de la obiectivele proprii. Rana poate fi și în a lucra pentru un viitor nepotrivit, ca atunci când o persoană află despre valorile și obiectivele secrete și dezacordante ale cauzei pe care a susținut-o neobosit.

Neptun/Pești/a 12-a casă

Temă: renunțare, curgere cu fluxul realității mai mari din jur, misticism, stări modificate de conștiință

Nodul Sud: Obișnuit să se afle în situații și circumstanțe în care renunțarea la control este un

strategie majoră de supraviețuire, familiarizat cu stările modificate de conștiință (fie prin meditație, substanțe chimice sau prin alte mijloace, fie că este vorba de alegere sau nu), o istorie de fuziune și încadrare în situații în care individualitatea trebuie sacrificată.

Nodul Nord: Preferă să preia controlul, este orientat spre specific, preocupat de responsabilitate și

datorie, are experiență cu umilința, serviciul, munca în echipă, vindecarea, îmbunătățirea lucrurilor.

Pluton: Intenția sufletului este de a învăța să se împuternicească prin alinierea la adevărurile care îl duc dincolo de realitățile obișnuite de zi cu zi și egoiste. Acest lucru presupune să te predai unei puteri nevăzute și necunoscute. Rana constă în a refuza să te predai, în a te preda unei puteri greșite, sentimentul de a fi copleșit de experiențele din stările modificate, sentimentul de neputință în fața a ceea ce este mai puternic decât sinele.

În articolul următor voi prezenta informațiile codificate în cadrul aspectelor realizate de Noduri, Pluton și de guvernatorilor acestora.

Alice Sârbu