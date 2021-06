Profil ingenuu de planetă: Mercur în Gemeni

„Tinerețe fără bătrânețe” și viața cuvintelor fără de pereche

Odată ca niciodată, pierdută în zorii vremurilor, am aflat de o vorbă care zicea așa: poveștile sunt pentru a adormi copiii noaptea și a ține treji adulții ziua.

Dă-i lui Mercur și Geamănului o poveste bună și fii sigur că vor imagina rapid încă zece variante înfrumusețate ale acesteia și vor împărtăși unei duzini de prieteni și zei un rezumat aferent acestora – fandosit și (posibil) haios.

Ai zice că ce poate fi mai efervescent și simplu în același timp, decât să vorbești despre povești.

Ne naștem și creștem din/cu povești, ne scriem și trăim propriile povești. Sau ce poate atârna mai greu pe umerii firavi ai conștiinței decât o poveste nespusă?

Iaca, să purcedem la drum cu tema noastră!

„(..)că de n-ar fi, nu s-ar mai povesti; (..)de când se luau de gât lupii cu mieii de se sărutau, înfrăţindu-se; de când se potcovea puricele la un picior cu nouăzeci și nouă de oca de fier și s-arunca în slava cerului de ne aducea povești;

De când se scria musca pe părete,

Mai mincinos cine nu crede.” [1]

Cam așa se anunță pe scena vocală și mișcătoare a vieții Mercur și zodia pe care o guvernează cu atâta dibăcie și bucurie, Gemenii.

Geamănul și Mercur vin la ofertă doi în unul, sau patru în unul, căci personajele noastre au talentul multiplicării și al mimetismului în sânge. E o ca o rețetă prescrisă, dinainte să te gândești să suni medicul să-i spui ce te doare!

Că ne dăm seama sau nu, că ne place sau nu, trăim într-o realitate în mare măsură mercurială. Pentru o rapidă reținere și pentru că și planeta, și semnul se dau în vânt după schemele mentale introducem și noi una de bază, 2 la puterea a II-a:

Construim regula ”4 C”: Conexiune, Comunicare, Călătorie, Comerț.

Când am apucat eu astrologia de-o aripă și am văzut câte-n lună și în stele de informație (și interpretare) pe piață, mi-a venit să-mi pun mâinile în cap, să-mi iau picioarele la spinare și să fug în lumea mare. Am și făcut-o! Apoi mi-am zis: ține-ți caii, gândește, zâmbește, începe ardelenește, reține baza/esența și povestește.

Cam asta ne propunem și aici, căci e clar ca bună ziua că cei doi se au ca frații și că unde-s doi puterea crește! Elementele de similaritate și rezonanță se vor dovedi evidente, dar în scopul unei bune sănătăți mentale și ambientale să ne ocupăm pe rând de ei.

Mercur

Introducere

Mercur [2] sau Hermes [3] e ca un Speedy Gonzales planetar, un ”argint viu” și un zeu androgin care funcționează deseori pe principiul „buturuga mică răstoarnă carul mare”, deși joacă la egalitate și mizează pe neutralitate. Copilul răsfățat al lui Jupiter și mesagerul tuturor zeilor și oamenilor deopotrivă, călăuză a morților pe tărâmul de dincolo, dar și patron al tuturor turmelor, peregrinilor, pișicherilor și cărărilor, tânărul nostru prințișor stăpânește intelectul, aerul/vântul, comunicarea, deplasarea. E curios, isteț, pus pe șotii, amical și abil cunoscător al tuturor celor văzute sau nevăzute, spuse sau nespuse.

Mercurul este singurul metal al cărui nume este comun cu cel planetar-alchimic și evocă în acest fel ideea că planeta noastră este (sau poate fi) mai mult decât se lasă de înțeles, mai ales în legătură cu partea esoterică a curentelor hermeneutice și a relației/legăturii pe care o stabilește constant între planul mental și cel fizic/material.

Astrologic, Mercur guvernează Geamănul și Fecioara și în harta fiecăruia dintre noi (poziție, semn, casă, aspecte) oferă indicii despre felul în care gândim, raționăm, ne exprimăm, stabilim/menținem contacte, învățăm, ne mișcăm și care sunt abilitățile, talentele, obiceiurile, acțiunile practice pe care le deținem și/sau le putem dobândi și dezvolta în vederea împlinirii celor de dinainte.

Cuvinte cheie

Mercur, pe manifestările/rolurile superioare, e curat, atent, educat, adaptat, concentrat, specific, structurat, expresiv, inspirat, conceptualizat, talentat, entuziasmat, organizat, eficient, rapid, fluid, explorator, integrator, simetric, contemplativ, competent, corect, luminos, rafinat, versatil.

Pe nivelurile mai puțin dezvoltate sau când se află în poziții sau aspecte provocatoare, întocmai ca un actor care nu și-a repetat prea bine replicile și nu-și găsește locul pe scenă, poate deveni nefocusat, evazionist, nehotărât, polarizat, extremist, contrariant, dezorganizat, nerăbdător, agitat, nervos, iritat, îngrijorat, uituc, manipulator, opac, infatuat, ironic, impostor, speculant, împrăștiat, detașat.

Ok, avem deja un update acceptabil la vocabularul nostru astrologic pentru a-l tâlcui pe Mercur al nostru.

Să ne întoarcem la regula celor 4 C și să detaliem puțin pe protocol modern:

Conexiune – Mercur, plecând de la necunoscut la cunoscut și translatând simbolurile și șoaptele miturilor, se ocupă voioșește atât de conexiunile noastre mentale, cât și de contactele noastre umane.

Pe funcția conexiunilor mentale avem procesele mentale primare, felul în care ne racordăm spontan la schimbările din mediu prin intermediul simțurilor, percepțiilor noastre, modul în care răspundem la stimuli și decodăm/codăm /asamblăm/conceptualizăm informațiile. Mercur găsește și organizează pattern-uri, mediază dialogul dintre emisfera stângă (logica, rațiunea, limbajul) și emisfera dreaptă (emoții, afecte, reprezentări, imaginație/fantezie) și vorbește despre plasticitatea neuronală [4] care lucrează să ne țină celula nervoasă și pe noi tineri (și neliniștiți). Și-ar mai fi multe de zis despre cantitatea și calitatea gândurilor, funcționarea memoriei și altele asemenea, da nu e mult loc pe-aici și zeul nostru se grăbește.

Mercur are la bază impulsul chimic și electric, intermedierea, legătura, și așa apare și harul sociabilității care ne pune în contact cu frații și surorile noastre, cu egalii noștri, cu cei asemănători nouă, cu cei ce ne plac, cu care putem învăța, coopera, crește și construi lucruri. Ne sprijină să ne facem prieteni, aliați, ne îndeamnă către o apartenență.

Comunicare – Ca să fii mesagerul atâtor zei năzuroși și oameni prietenoși e de la sine înțeles că trebuie să te ducă capul, să fii bun de gură și să te miști cu măiestrie printre vorbele volante. Termenul de comunicare vine din latină și se referă la ”acțiunea de a pune în comun lucruri, indiferent de natura lor”.

Orice în această lume, „activitate sau inactivitate, vorbire sau tăcere, are valoare de mesaj” [5], de schimb de informații. Mercur a aflat repede că vorba e tot un simbol, subiect și obiect în același timp, și că e important ce spui, dar cântărește mult și cum o spui. Oamenii nu țin prea bine minte ce le-ai zis, ci cum i-ai făcut să se simtă când au primit cuvintele tale, căci tonul face muzica și orice comunicare e trăită dublu, pe planul conținutului, dar și al relației.

Limba, limbajul, literatura, cultura, opinia publică, dezbaterile, conversațiile, compromisul, complimentul toate sunt ascunse sub pălăria înstelată a lui Mercur.

Călătorie – În săndăluțe aurite și cu aripioare, Mercur nu stă pe gânduri când i se cere s-o ia la picior. Aici (ca mai sus) i se potrivește lui Mercur foarte bine dictonul acela din NLP [6] cum că „harta nu este teritoriul”. Abilitățile de gândire și vorbire au nevoie să fie explorate, testate și aplicate într-un spațiu/mediu concret, limitat, tangibil. Călătorim cu gândul, calul, șareta, mașina, bicicleta și fiecare cu ce are! Dar grijă mare aici, căci mintea și sufletul omului nu merg mereu pe aceiași potecă. Încă o experiență de învățare și practică a alegerilor în viață.

Comerț – Gândim, vorbim, ne împrietenim și ne plimbăm, dar ce să vezi și să nu crezi, mai avem nevoie și de o păpică, o berică, o roată nouă la bicicletă sau o pătură pe pat, ceva, chilipir să fie! Cunoștințele, abilitățile și relațiile trebuie aduse în concret și transformate în fapte și profit sau măcar, ceva beneficii/avantaje. De la ce-ți dorești sau îți propui să dăruiești sau să primești, la tot ce ține de vânzare-cumpărare, interes, afacere, piața liberă, negociere, contracte, promovare, vizibilitate, productivitate, marfă, marjă, buget, rezultat etc. sunt sub titulatura planetei noastre.

Așa că nu importă că tranzacționezi vorbe, pești, vise, legume sau cai zburători tot pe domeniul mușteriului Mercur te afli. El este personajul din carte care vinde castraveți grădinarului și gheață eschimosului și se simte excelent în această postură.

În artă, dacă actul creației este apanajul și atracția lui Venus, Mercur stăpânește arta ca formă de reprezentare și transmitere a anumitor tipuri de experiențe mental-emoțional-existențiale.

El oferă harul îndemânării, al priceperii atât manuale (dexteritate manuală), cât și mentale (agilitate și claritate a procesării).

Mercur aduce toate darurile/dispozițiile sale actorilor-planete cu care intra în contact, dar și „fură” sau absoarbe din calitățile și/sau însușirile naturale ale acestora. Așa, prietenește, pe modul „nu te supăra, frate”, căci el știe că e loc sub soare pentru toți și a împărți înseamnă și a înflori.

Când abordează ceva sau pe cineva, Mercur are mereu mintea deschisă, stă la masă și cu regii (Soarele și Luna) și cu Gheonoaia din poveste și nu se lasă tulburat nici de principii etice și morale ca Jupiter, nici de pretenții ierarhice, de status ca Saturn, nici de demonstrații ale forței sau competitivității ca Marte.

La un nivel avansat, ne vorbește despre capacitatea de a ajunge la inima minții, apropiindu-se în acest fel de octava sa superioară, Uranus, mintea universală și pur creatoare.

Mercur ne demonstrează că lumea respiră prin contrarii.

Scurte precizări tranzit actual (mini-pamflet de ocazie)

Mercur stă acasă în Gemeni de pe 4 mai, până pe 11 iulie 2021 și va accentua la maxim toate cele la care am făcut referire pe aici.

Știm că Mercur retrogradează de 3 ori pe an, în medie cam 22-24 de zile; în 2021, Mercur retrogradează în semnele de aer (Vărsător, Gemeni, Balanță), iar de pe 30 mai până pe 23 iunie se află în retrogradare acasă. Zile multe pe grade puține, amintiți-vă ce ați trăit prin februarie, cu planetuțe care mai ies pe ici-colo cu sorcova, eclipse ( 26 mai, 10 iunie) toate anunțând ceva agitație, presiune mental-emoțională, dorința de schimbare/mișcare, surprize și brizele aferente de fake-news, informații contradictorii, de nu mai știe stânga ce face dreapta și viceversa; aș bate șaua mai vârtos pe cele trei cuadraturi la Neptun în Pești (unde intră și marele Jupiter:14 mai-29 iulie). Avem provocări puternice, dar dacă reușim să-l stăpânim pe Mercur, să nu înotăm la prea mare adâncime cu Neptun, să chestionăm mai detașați exagerările lui Jupiter și poate să mai revizuim atitudinile/uneltele oferite și de Fecioară (un pic și de Săgetător), e posibil să ne iasă chestii faine și să navigăm mai liniștiți.

Mercur în Gemeni (cu tot cu retrogradare) e pe cai mari și scoate la înaintare toată artileria din dotare. Doar o mențiune: dacă artileria (gânduri, discuții, acte, drumuri) nu e atent îngrijită, curățată, controlată și pusă la treabă în scopuri constructive, e posibil să mai rămânem prin preajma grajdurilor și cu caii ori foarte dezamăgiți și plictisiți, ori super nervoși. Plus că mai avem pe scenă și Calul Troian (distorsiuni cognitive, de tehnologie și restul sistemelor).

Gemenii

Introducere

Circulă prin aer zvonul că dacă întrebi un geamăn ce superputeri de erou de poveste și-ar dori să dețină ți-ar răspunde imediat că ar vrea să fie invizibil când îi convine, să știe șpilul teleportării și să fii citit toate cărțile din lume că să obțină locul unui consultant pe lângă Oracolul din Delphi[7](sau al unui motor de căutare cel puțin la fel de bun ca Google, pe varianta actualizată).

Printre vulturi, lebede, ouă, trireme și cai voinici (mitul lui Castor și Polux[8]) îmi imaginez cu ironia caracteristică semnului, că geamănul zilelor noastre e ca o pasăre „muscă” sau colibri. Atent construită, cât degetul mic de la mâna omului, creatura asta prezintă niște caracteristici uimitoare: viteza, designul special și mișcarea amețitoare a aripilor, zborul înainte și înapoi, învârtirea, capacitatea de a se juca cu reflexia culorii penelor pentru a se pierde mai bine in peisaj, ciocul de tip ac și limba lungă cu 2 canale pentru a eficientiza preluarea nectarului, plus un somn bun pentru procesare și înfrumusețare. Facem niște legături pe-aici?

Cuvinte cheie

Ca să nu-l plictisim prea tare pe fratele nostru geamăn să enunțăm câteva elemente esențiale ale zodiei în discuție: semnul dualității, mutabilității, intelectului, gândirii, limbajului, tactului, expresivității, învățării, adaptabilității, ambivalenței, relaționării, anturajului, întâlnirilor, deplasărilor scurte, intereselor variate, schimburilor/tranzacțiilor de orice natura, negocierilor, aparențelor, tinereții.

Restul cheițelor vă provoc să le descoperiți dvs. în paragrafele următoare.

În cele mai multe descrieri[9], aflăm că Gemenii sunt acei veșnici elevi într-ale vieții, tocindu-și sporadic coatele pe băncile informării, cei ce zâmbesc parșiv în ochii soarelui la o idee năstrușnică numai de ei înțeleasă și care cunosc pe cineva (și câte ceva despre acel cineva) oriunde pe colț de planetă (le reamintim totuși că până la prezentarea de noi dovezi Pământul e încă rotund și știm și răspunsul la întrebarea: De ce își fac oltenii și moldovenii casa rotundă? Unii ca să nu-i bârfească lumea pe la colțuri și alții ca să nu-i pândească hoții!).

Prietenii noștri par să fie mereu la curent cu ultimele conflicte ce stau să apară, cu trendurile bursiere și antreprenoriale, sau cu aventurile secrete ale starurilor din revistele de cancan, dar și ale vărului nepoatei de peste deal. Dramele adevărate le țin de obicei pentru ei spre dublă investigare și orgasm mental.

Geamănul e și acel păgân politicos care e primul să-ți spună că e de acord cu tine sau că e de acord că sunteți în total dezacord. Și e destul de deștept să-ți aducă argumente valabile atât în favoarea acordului, cât și a dezacordului. Vede mereu ambele fețe ale monedei. Și poate mai mult. Și nu rămâne atașat prea multă vreme unui punct de vedere, pricină din care e considerat cam neserios și acuzat de inconsecvență sau și mai rău, de lașitate și perversitate.

Ei cunosc instinctiv mirosul, gustul și culoarea cuvintelor, căci prin cuvinte au îmbrățișat lumea. Odată cu vârsta/experiența vine și revelația riscurilor provocate de uzul prea lejer al darului vorbirii.

Gemenii facilitează angrenajul social, adună date, informații, opinii/perspective, oameni și grupuri din cele mai diverse și diferite straturi și niveluri pentru a promova idei/soluții noi și scenarii alternative.

Geamănul nu e deloc neștiutor, dar e idealist și plin de îndoieli, numărându-se printre cei care suferă cel mai des de sindromul impostorului (și conștiința separării). Pentru că ține în mintea și în mâinile sale oglinzile tuturor, se poate pierde într-un labirint infinit de oglinzi.

Deși a citit ”pe diagonală” toate cercetările/articolele științifice la modă, reiese totuși că geamănul nostru nu a aflat încă că multitasking-ul nu se dovedește prea eficient, nici că la cursurile de Time Management pe care le-a urmat era vorba despre Self-Management și că e musai să te ții de to do list-ul propriu.

Feedback-ul comun e că eroul nostru e musai prezentabil, afabil, tolerant, olecuță aerian, plin de inițiative atractive, mereu ocupat și pus pe fugă pentru că mai are ceva de început, rezolvat, de aflat, de spus, de cumpărat/vândut, de schimbat/transportat sau de învățat.

Conversează entuziast, fă-l/(o) curios/(ă) și ține-l/(o) ocupat/(ă), lasă-l/(o) să meargă la un workshop de miracole, să zburde din când în când pe câmpii, să fugă cu mașina vreo 2 zile în Vamă sau la Băile Felix, să asculte „Vinovații fără vină”(Pasărea Colibri) la volum maxim și vei avea un geamăn/(ă) mulțumit/(ă) de sine (și de tine)!

Ca fraților săi de aer (Balanța și Vărsătorul), le este indicată asocierea a doua joburi, 2 activități profesionale (complementare sau nu, nu contează), implicarea în organizații caritabile/cauze sociale și/sau de natură comunicațională, intelectuală, logistică, diplomatică.

Sugestii: stai măcar 40 de minute pe zi tu cu tine (și, ideal, lasă gălăgia minții deoparte!): meditează (dacă poți, sâc!), respiră, reînvăță să asculți, scrie (de mână), citește (glume), fă un rebus/sudoku, dansează, desenează, pictează, croșetează, scoate-ți prietenul imaginar la o plimbare, ocupă-ți corpul, căci nu poți avea „mens sana” decât în „corpore sano”[10].

Guvernează: sistemul nervos, umerii, brațele, mâinile, plămânii și tot ce ține de mediul apropriat casei/familiei, educației primare și secundare/ vârstei preadolescente (6-12 ani), plus aparatura electronică ( în principal cea care ne ține interconectați: telefoane mobile, laptop, calculator, etc.) și toate aplicațiile de socializare (Snapchat, TikTok, Instagram, F.B., etc.)

Întrebări: Ce și cum gândesc? Ce-mi spun eu mie? Care sunt poveștile mele favorite? Care e direcția dialogului meu intern? Cu ce cuvinte mă descriu? Ce încep și nu termin? Ce tip de educație/studiu mi se potrivește? Cum învăț și mă dezvolt? Ce învăț/știu și nu aplic în viața de zi cu zi? Unde nu sunt consecvent? Unde nu mă exprim cu claritate? Ce opinii resping? În ce fel îi judec pe ceilalți? și De ce? Cum vorbesc și mă comport în interacțiunile/relațiile cu ceilalți? Știu să ascult ce mi se spune? Ce uit cel mai repede dintr-o informație și cât rețin? În ce domeniu nu mă simt deloc creativ și de ce? Cum reușesc să-mi organizez ziua? Care sunt prioritățile mele? Cum pot să-mi educ/cresc atenția și voința? Cum abordez jocul vieții? Cum percep competitivitatea, câștigul/pierderea? Ce dau și ce primesc? La ce mă pricep cel mai bine? Cum îmi folosesc cunoștințele și abilitățile dobândite atât în folosul meu, cât și în beneficiul celorlalți? Care din deplasările/activitățile/interesele mele zilnice îmi sunt cu adevărat necesare? Etc.

Figuri & spații: frați/surori, verișori/(oare), unchii, mătușile, nepoții/nepoatele, prieteni/amici/colegi/gașca/clasa sau grupurile mici; spații: împrejurimile casei, vecinătatea, cartierul, localitatea, școlile/sălile de clasă, locurile de joacă și parcurile tematice, holurile, terasele, piațetele/piețele, drumurile zilnice, pe distanțe scurte.

Posibile concluzii

E doar un gând nebun și amuzant, dar fiind pe meleaguri mentale, îmi permit o confesiune.

Suspectez că D-zeu, când a început să vadă că se plictisește singur, acaparat de propria inspirație, a creat Geamănul, i-a înmânat caduceul[11] lui Hermes, a eliberat paradigma dualității și i-a trimis pe cei doi în lumea Creației Sale pentru a o redescoperi și testa prin ochii lor.

Mercur și Geamănul pricep cel mai bine sintagma: ”Universul e mental” și altă vorbă mare care zice că ”fiecare pasăre pe limba ei piere”.

Așa că personajul principal sau eroul din povestea cu care începurăm nu pare să fie Făt -Frumos, ci calul înaripat, iar morala (apanajul Săgetătorului și a lui Jupiter) nu este neapărat despre predestinare și credințe, ci despre dezvăluirea nivelurilor de conștiință și integrarea și potențarea ei în mundan.

Când geamănul ajunge la acea pătrundere intimă după care tânjește atât de tare (prin înțelegerea trucului proiecției și al dualității la nivel de manifestare și îmbrățișarea fratelui său obscur – umbrele personalității, celălalt eu), va cuceri lumea pe care o dorește atât de tare, se va cuceri pe sine.

Cuget și eu așa, că măcar un pic, ar fi bine să privim mai departe de concepțiile comune referitoare la frivolitatea și ușurătatea planetei și semnului despre care făcurăm vorbire.

Crearea, transmiterea și ascultarea poveștilor e o altă formă de iubire și Geamănul(/Mercur) știe și simte cel mai bine că fiecare om e cu povestea lui. Iubiți-vă poveștile!

„(..)Iar eu încălecai p-o șea și vă spusei dumneavoastră așa.”

P.S.: În spiritul zglobiu al eroilor noștri și cum vom intra repede într-un nou sezon de examene (cerești și omenești) citez o perlă școlărească (chiar mi-ar plăcea să cunosc autorul): „O pădure necunoscută este o pădure unde mâna omului nu a pus niciodată piciorul.” Și paradoxul copacului…

Numai bine înainte.

[1] ” Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte” de Petre Ispirescu, colecția Legende sau basmele românilor, adunate din gura poporului; link : https://ro.wikisource.org/wiki/Tinerețe_fără_de_bătrânețe_și_viață_fără_de_moarte

[2] Mercur: informații astronomice despre planetă aici: https://ro.wikipedia.org/wiki/Mercur_(planetă)

[3] Hermes: varianta elenă a zeului Mercur, introducere în mit aici: https://ro.wikipedia.org/wiki/Hermes

[4] Neuroplasticitatea creierului uman reprezintă capacitatea sistemului nervos de a-și modifica structura și funcțiile de-a lungul vieții, vezi un articol introductiv aici: https://www.romedic.ro/neuroplasticitatea-0P34202

[5] Paul Watzlawick, Comunicarea umană. Pragmatică, paradox și patologie, Edit.Trei, 2014

[6] NLP -Neuro-linguistic programming sau programare neurolingvistică, scurtă introducere aici https://ro.wikipedia.org/wiki/Programare_neuro-lingvistică

[7] Oracolul din Delphi, templu dedicat lui Apolo, fratele lui Mercur, scurtă introducere în mit :https://ro.wikipedia.org/wiki/Oracolul_din_Delphi

[8] Castor și Polux, introducere mit aici: https://ro.wikipedia.org/wiki/Castor_și_Polux, sau Alexandru Mitru, Legendele Olimpului, aici: https://vdocuments.mx/reader/full/alexandru-mitru-legendele-olimpului, despre constelație aici: https://en.wikipedia.org/wiki/Gemini_(constellation)

[9] Mică bibliografie: Lorna Mackinnon, AstroCoaching for Gemini, Unleash your star sign s true potential; Diane Ronngren, Mercury Retrograde; Robert Hand, Planets in Transit, Life Cycles for Living; Jennifer Freed, Use Your Planets Wisely; Weslynn McCallister,Timing is Everything; Astrology is the Key; John C. Maxwell, Thinking for a Change.

[10] ”Mens sana in corpore sano”- ”minte sănătoasă în corp sănătos”, Iuvenal

[11] Caduceul lui Hermes – introducere în simbolistică aici: https://ro.wikipedia.org/wiki/Caduceu

Narcisa Tomus