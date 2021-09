Luna Plină în Peşti

Cum se simte Luna în Pești? Nesfârșită, abandonată, regăsită în brațele divinului, în ritmul hipnotizant al unei melodii sau – atunci când durerea e mai puternică decât resursele ei pentru vindecare – pierdută în sedarea dependenței preferate. Luna Plină de pe 21 septembrie aduce în prim-plan cum ne conectăm la sufletul nostru, cum acceptăm lucrurile pe care nu le putem schimba și ce facem pentru a găsi sens, vindecare și conexiune.

Cu Luna în ultimele grade din Pești, putem simți acum că se apropie încheierea unui ciclu din viața noastră și că suntem chemați să reflectăm și mai ales să procesăm ecourile emoționale ale experiențelor din ultimele luni. Unele concluzii ne pot aduce împlinire, în timp ce altele pot fi dezamăgitoare și ne pot cere să găsim iertare pentru noi înșine și pentru ceilalți. Fie că e vorba de bucurie, tristețe, furie sau extaz, putem avea acum senzația că ceva se „coace” în noi, cerând eliberare, fluiditate, purificare, depășirea rezistențelor minții în fața neclarităților sufletului.

Aici putem simți opoziția între Soarele în Fecioară și Luna în Pești. Putem analiza și reanaliza un lucru până într-un punct, putem găsi greșeli peste greșeli (Fecioară), dar putem alege fie să rămânem blocați în critică și regrete, fie să acceptăm că și noi, și ceilalți am făcut tot ce puteam, în funcție de cât am înțeles și de cât am fost capabili în acel moment.

Aceasta e compasiunea Peștilor: dacă am petrece o zi în pielea altei persoane, conștientizând tot ceea ce a influențat-o să fie așa cum este, am realiza că ne-ar fi foarte greu să alegem diferit, chiar dacă din exterior putem judeca unele comportamente cu ușurință. Același lucru e valabil și dacă ne gândim la versiuni trecute ale propriei persoane.

În zilele din jurul Lunii Pline, când Mercur este în cuadratură cu Pluton, putem avea tendința să fim tăioși, să vrem să demonstrăm cu orice preț că avem dreptate. Acum ne poate ajuta să avem o doză în plus de înțelegere, să cerem mai puțină perfecțiune și să avem încredere că putem face față și incertitudinii, emoțiilor intense, haosului temporar. Timpul rezervat responsabilităților de zi cu zi se cere echilibrat cu timp acordat sufletului nostru.

Cu Soarele, Mercur și Marte în casa III, a comunicării, și cu Jupiter în casa VII, a relațiilor, în astrograma momentului, Luna Plină din septembrie poate aduce împliniri, momente decisive sau încheieri în ceea ce privește relațiile, provocându-ne să găsim un punct de mijloc între a face eforturi să schimbăm ceea ce nu este în regulă și a accepta lucrurile care nu depind de noi. Putem observa mai ales dacă am tins spre rolul de victimă sau de salvator în relații, dacă am oferit sau am cerut fără limite de la cei din jur, dacă există un dezechilibru de putere, dacă am rămas deschiși să învățăm lucruri de la și împreună cu ceilalți.

Luna în casa IX, casa studiului, a înțelepciunii, dar și casa lui Dumnezeu, ne susține să ne conectăm la intuiția noastră, să fim receptivi la mesajele primite prin vise sau prin sincronicități, să avem încredere că Universul funcționează după o logică uneori ascunsă nouă. Dacă o situație a fost neclară în trecut, acum putem afla unele informații care ne lămuresc, ajutându-ne să vedem imaginea de ansamblu (Mercur în trigon cu Jupiter).

Dincolo de toate informațiile, conversațiile și schimburile care vor avea loc în aceste zile, Ascendentul în Leu al hărții momentului ne susține să integrăm părți diferite ale experienței noastre, să rămânem centrați în identitatea noastră. Din acest spațiu sigur putem explora cel mai bine apele schimbătoare ale Lunii în Pești, făcând loc misterului, incertitudinii, fanteziei și trăirilor care ne poartă dincolo de noi înșine.

Sorana Cancel