Responsabilitatea de a cunoaște viitorul

Nu am știut, atunci când am început să cochetez cu astrologia, că informațiile despre viitor pe care le văd în astrogramele oamenilor pot fi, în unele cazuri, dăunătoare pentru ei. Lecția cea mai importantă pe care am putut să o învăț este faptul că, de cele mai multe ori, oamenii nu sunt pregătiți pentru a cunoaște viitorul. Deși, pentru majoritatea dintre ei, acesta este scopul consultării unui astrolog – să aibă asigurări/garanții cu privire la ceea ce înseamnă viitor.

Neglijența unui astrolog poate costa prin evenimente neplăcute în viața celui care face predicția, dar și a celui consiliat. Împrăștierea în dreapta și în stânga cu evenimente viitoare poate duce la alegeri greșite ale celui consiliat și să nu uităm că atunci când o persoană acționează sub influența sfatului altcuiva, acel „altcuiva” devine responsabil, într-o oarecare măsură, de alegerea celui consiliat. Și, în linii mari, fără voința sa, își poate adăuga pe umerii săi puțin și din karma celui consiliat. Iar, dacă luăm în considerare că „cel consiliat” poate reprezenta un număr „n” de persoane, ne putem imagina unde poate duce asta. Rămân mai multe aspecte de dezbătut în acest sens.

În privința celui consiliat, îmi iau libertatea de a veni în întâmpinare cu un exemplu. Să presupunem că cel consiliat află de la astrolog faptul că are o predispoziție ce implică 3 căsătorii de-a lungul vieții sale, însă cel consiliat este doar la prima, iar semne că probleme în această căsnicie nu ar fi. Prima întrebare care se pune este „cum își va privi viața de acum încolo, cel consiliat și cum își va privi în ochi partenerul, când va ajunge acasă?”. Apoi, există riscul ca cel consiliat să decidă să plece din căsnicie mai repede decât ar trebui pentru că dacă tot acolo se ajunge, de ce să mai stea. Însă, să presupunem că primul partener a venit în viața celui consiliat cu scopul de a-l învăța o lecție importantă și din cauza grabei celui consiliat, nu are timp să facă acest lucru. Iar, această lecție era necesar să fie învățată pentru ca ușa către cea de-a doua căsătorie să se deschidă. Astfel, se creează un dezechilibru care va fi, într-adevăr, rezolvat la un moment dat, în această viață sau următoarele, într-o formă sau alta. Însă, un număr de câteva suflete implicate în proces rămân într-un mod de stagnare pe scara evoluției până în acel moment.

De ce cunoașterea viitorului poate fi dăunătoare? Pentru că:

-poate duce la lipsa de acțiune

-poate crea dependență

-poate duce la pierderea prezentului

-lista poate continua

Poate duce la lipsa de acțiune. Aflarea unor predispoziții bune, te poate duce într-o stare de lenevie, iar vestea bună „promisă” de viitor să nu mai apară. Și, uite așa, când noi știm că trebuie să întâlnim un partener/parteneră minunat/ă în următoarele 12 luni, jumătatea nu mai apare, pentru că noi suntem atât de anesteziați de bucuria aflării acestei vești, încât uităm să mai și ieșim din casă. Să ne aducem aminte că unele evenimente din viața noastră pot fi întârziate, în funcție de alegerile pe care le facem.

Astrologia nu îți impune, doar îți „traduce” ce variante ai în funcție de ce alegeri faci.

Poate crea dependență. Am întâlnit oameni care voiau să știe azi, ce va fi peste 5 ani, mâine voiau, la fel, să știe ce o să fie peste 5 ani, transformând viitorul într-o poveste frumoasă pe care doreau să o audă încontinuu. Însă, doar să o audă, așteptând ca lucrurile să se întâmple de la sine.

Alții, pe de altă parte, ajung destul de repede în a nu mai fi capabili să ia o decizie în propria viață fără cunoașterea viitorului. Îi poți observa cum, atunci când nu mai au în fața lor informații despre viitor, devin repede extrem de confuzi și nu știu ce să facă sau ce decizie să ia. Devin parcă pierduți în negura misterului dat de viitor și se comportă ca și cum viitorul este o autoritate ultimă în viața lor. Sau, poate, făcând o comparație metaforică, ca un drog. Iar perioada de ”sevraj” putând fi definită prin agitație, anxietate și deznădejde.

Nimeni nu merită să fie prizonierul viitorului și toți avem dreptul să fim stăpâni în propria noastră viață.

Poate duce la pierderea prezentului. Destul de des se pune accent pe ideea că oamenii trăiesc foarte mult în trecut și pierd din vedere prezentul. Dar, există și oameni care trăiesc, mai mult decât le este necesar, în viitor și uită complet să își trăiască viața. Sunt mereu în așteptare de „ceva” care să se întâmple și apoi din acel moment să înceapă și ei să trăiască. Sau au prins o idee cu privire la viitorul lor în consultațiile astrologice și își concentrează întreaga atenție pe acea idee. O întorc pe toate părțile, o analizează și, la final, deși știu că poate evenimentul are șanse să se întâmple (sau nu) în 15-20 de ani, pentru ei e ca și cum ar fi mâine. Și, trăiesc așteptând acea zi de „mâine” în fiecare zi timp de 20 de ani, uitând că mai au de făcut lucruri și „azi”.

Astrologia este un instrument de care noi toți ne folosim, ideal ar fi să nu îl lăsăm să ne folosească el pe noi.

Nu contest faptul că aflarea viitorului poate aduce și beneficii. Ba din contră. Însă, ca în orice situație, este necesară din când în când păstrarea echilibrului. Cunoașterea viitorului vine la pachet și cu evenimente mai puțin plăcute, ceea ce nu toți sunt pregătiți să accepte sau să integreze în viața lor. Mai mult, în funcție de aspectele din astrograma fiecăruia, unii dintre noi nu avem nevoie de cunoașterea viitorului în această viață și ne putem descurca mult mai bine fără.

Pe de altă parte, sunt și oamenii care au acces la viitorul lor sau al altora, tocmai pentru a învăța cum să gestioneze informațiile pe care le dețin, dar și pentru a învăța ei înșiși să trăiască în prezent și să nu își mai facă griji pentru viitor… pentru că îl știu deja.

Și se naște întrebarea: cum să gestionăm aceste informații despre viitor? Toți cei care înțelegem astrologia în profunzimea ei știm că, din momentul în care aflăm unde trebuie să lucrăm mai mult cu noi și unde avem liberul arbitru din abundență și unde nu, stă în puterea noastră să decidem cum vrem să ne exprimăm aspectele din harta natală și, mai departe, cum să ne creăm propriul viitor, cu limitele de rigoare.

Și, atunci, ca astrolog, dacă te raportezi la cel din fața ta care îți cere ajutorul, la fel cum te raportezi și la tine, vor lipsi verdictele asupra vieții celui consiliat, vor lipsi impunerile și chiar, în unele cazuri, exploziile de Ego. Vor fi prezente explicațiile asupra a ceea ce se întâmplă în interiorul celui consiliat, care sunt oportunitățile/riscurile la care se supune dacă alege anumite direcții și de ce a ajuns să fie nemulțumit de ceea ce trăiește completat cu natura schimbărilor care i se potrivesc la nivel individual. Un om are nevoie, în primul rând, să se cunoască pe sine și să se înțeleagă. Iar un astrolog poate fi de folos în acest sens prin îndrumare și mai puțin prin a puncta doar câteva evenimente din viitor și gata… se așteaptă îndeplinirea lor. Pentru că, dacă celui consiliat i se aduce la cunoștință cine este și ce poate deveni, în cazul unei predispoziții către 3 căsătorii, de exemplu, va alege singur divorțurile când va veni timpul, fără să clipească, pentru că va fi conștient că acestea sunt cele mai bune alegeri, la momentul respectiv.

Elena Stănescu