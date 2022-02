Nodul Nord în Taur & Nodul Sud în Scorpion. Perspective şi prospecţiuni

Câteva perspective și prospecțiuni (în loc de profil ingenuu de planetă): Nodul Nord în Taur & Nodul Sud în Scorpion, acumulări de crize, transformările sistemelor de sprijin și de valori, noua muzică și alte mișmașuri existențiale

Intro

Îți mai amintești cum erai, ce făceai sau ce visai pe la 18, 19 ani? Ce cadru îți construiai sau ce îți imaginai pentru viața care ți se deschidea? Dar pe la 37? 55-56? Dă un refresh la memoria biografică și vezi ce-ți reiese. Ce s-a împlinit, s-a schimbat sau pierdut pe parcurs?

„Interzis minorilor, puritanilor și papagalilor” – așa îmi sună mie refrenul acestui tranzit al Nodurilor Lunare.

Și de la pășune iaca, tacticos în zare, Taurul (Nodul Nord-Venus) ne-apare, cu cercei de cupru și un trandafir în coarne. Uranus e pe post de toreador, Saturn nu renunță la rolul îndrăgit de matador. Ei doi au o istorie veche și afaceri complicate, vedem noi cum și-or mai negocia pozițiile între ei.

Dar stai, acum îmi dau seama, Minotaurul este doar o legendă și coridele au fost interzise prin lege (obicei păgân și dezgustător: nu s-au mai vândut bilete la spectacol, iar unei arene îi șade bine și ca mall sau muzeu, sau metavers, mai nou).

Scorpionul (Nodul Sud-Marte) este repelent și bombardat prietenește – atomic (Pluton) în deșertul Atacama, cu tot cu observatoarele astronomice și stațiile experimentale de obținere de apă potabilă din condensarea ceții (Neptun&Co). Se perpelește și se pregătește sufletește de un harakiri (finanțist/inflaționist, acvatic, vulcanic, spiritual sau cuantic, rămâne de văzut).

Ce facem noi? Păi, ne exprimăm și manifestăm dreptul liber la opinii contrariante și credințe răscolite în spiritul moștenirii apostilate, sau nu, a tranzitului anterior al nodurilor (Gemeni-Săgetător) și a reverberațiilor consfătuirilor capricorniene (refăcute acum de tranzitele planetelor personale, semn că se mai înclină balanța și începem să fredonăm cu altă voce). Am avut un fel de spălare dureroasă pe creier, deși acest organ nu e dotat cu receptorii de rigoare.

Să luăm totuși treburile mai răbdător, în manieră taurină, căci vai și-amar să grăbim, să înfuriem sau să nu vrem să înțelegem un Taur, nu-i așa? Iar pe Scorpion greu îl dezveți de prostul obicei de a se lua mult prea în serios sau de a renunța la un anumit tip de gândire magică.

„Follow the money, money” și „catastrophizing” revin totuși pe lista de hituri cu toate corolarele de rigoare.

Probabil și testarea unui soi de epicurism reajustat.

De ce despre această Axă Nodală?

Pentru că tocmai ce începurăm acest tranzit ce o să ne „țină” până prin vara lui 2023. Și zic țină nu numai în sensul de timp, dar și pentru că avem de-a face cu 2 semne fixe, fixe și iar fixe, ca să mă exprim poetic.

Pentru că axa actuală e puternic marcată și activată de:

rezonanța de semn din Taur, în care avem NN împreună cu impredictibilul Uranus, plus rămășițele necompostate ale cuadraturii acestuia cu Saturn (se va intensifica „urgența” de manifestare a acesteia); conjuncția NN – Uranus, aspectul exact se va perfecta la 31 iulie 2022 (vă recomand să vă uitaţi și la simbolul sabian al conjuncției, e Uau!), dar se va manifesta și la două dintre eclipse: cea din 30 aprilie 2022 (eclipsă de Soare în Taur/gradul 10, plus Venus, guvernatoare, conjunctă cu Jupiter și Neptun în Pești) și cea din 8 noiembrie 2022 (eclipsă de Lună în Taur/gradul 15); cuadratura NN Taur – Saturn (Vărsător) la mijlocul lui aprilie, și last but not least, intrarea NN în Taur se face cu Venus, guvernatoarea, retrogradă și aflată în chingi cu Pluton (sâc!), guvernatorul secundar al…ați ghicit, Nodului Sud în Scorpion. În acelaşi timp, reținem că aceeași Venus e la întâlnire cu Marte (celălalt guvernator al Scorpionului), dans/aspect foarte interesant căruia îi vom simți efectele încă de când intră Marte în Capricorn, semnul său de exaltare, iar eclipsa de Soare în Scorpion din 25 octombrie 2022/gradul 2 e în conjuncție cu Venus.

Hai că mi-am și v-am făcut capul calendar!

În esență, vom fi provocați și inspirați să ne (re-)construim și (re-)învigorăm raportarea la conformismele și inerentele constrângeri ale formelor „realității” noastre material-colective și să investigăm și reformăm (calitativ și/sau cantitativ) din structurile nefuncționale și adicțiile emoțional-relaționale (și de alte naturi) pe care ni le-am însușit voluntar sau involuntar. Boombastic, fantastic!

Cu toți suntem vizați într-un fel sau altul, individual și colectiv. Primii targetați sunt clar Taurii și Scorpionii, plus frații de cruce: Leul și Vărsătorul. La egalitate, vin cei născuți cu Nodurile Lunare pe aceasta axă (care vor trăi întoarcerea/conjuncția sau opoziția Nodurilor). Sunt influenţaţi şi cei care au planete sau puncte importante pe axa Taur-Scorpion, mai ales la gradele la care se perfectează eclipsele (vezi mai sus).

Mi s-a năzărit acum și gândul că, dacă tragem mai câș cu ochiul la Nodul Sud, o parte bunicică din populația activă de azi are o planetă transpersonală (Uranus, Neptun, Pluton) acasă la d-l Scorpion.

Foarte Important: identificați „arena”/casa(/casele) din harta dvs. în care vor performa nodurile în tranzit. Teoretic, așa cum știm, Taurului îi este asociată casa a II-a, iar Scorpionului, casa a VIII-a.

Teorii și alte teorii

A cam răsuflat vremea lor, așa că ne limităm la strictul necesar. Eu am început aleatoriu cu: „Nodurile Lunare” de Rodica Purniche, „Lunar Nodes: Keys to Emotions and Life Experience” de Diane Ronngren – la sfârșit este un tabel de efemeride foarte util, 1940-2040 –, „Karmic Astrology, Vol.1: The Moon’s Nodes and Reincarnation” de Martin Schulman. Doar sugestii, oferta e abundentă, timp să-ți faci pentru cercetare.

Din punct de vedere geocentric, Nodurile (puncte virtuale) reprezintă intersecția dintre orbita Lunii în jurul Terrei și ecliptică (traictoria Soarelui în mișcarea sa aparentă în jurul Pământului). Fancy și sec, între noi fie vorba, cu gust de iarbă mestecată peste limita de timp alocată. Ca să vizualizați și să înțelegeți mai ușor, căutați câteva diagrame/filmulețe și veţi avea o imagine vie și mai clară.

Ele vă vor edifica și în privința felului în care au loc eclipsele, aspect relevant pentru Axa Nodală și geometria astrală.

Luna traversează ecliptica de două ori pe lună, o dată urcând – Nodul Nord/Nodul Ascendent sau Capul Dragonului, o dată coborând – Nodul Sud/Nodul Descendent sau Coada Dragonului. Nu intru acum în simbolistica și în mitologia Dragonului și a Axei Dragonului (deși mă mănâncă rău tastatura), nici în dezbaterea – neproductivă (cel puțin în acest context) – a diferenței (de calcul/punct de referință) care se folosește în determinarea atât de titratelor „true node”& „mean node”.

Ce zic eu că e de notat la acest nivel:

a) mișcarea/tranzitul Nodurilor pe cercul zodiacal are loc în sensul acelor de ceasornic, adicătelea „retrograd”;

b) durata de deplasare e de aproximativ 2 grade pe lună;

c) un ciclu complet de întoarcere în punctul de plecare este de aproximativ 18 ani și 6 luni;

d) Nodurile sunt mereu aflate în elemente complementare (aer-foc, pământ-apă),

e) sunt dispuse la 180 de grade distanță/opoziție unul de altul, automat suprapunându-se peste o axă zodiacală și, băbește judecând, țes firul vizibil și invizibil al permanentului și coloratului goblen dintre

f) Lună (trecut), Pământ (prezent) și Soare (viitor).

Pffuii, o peticirăm un pic și cu teoria. Mai statornicim încă o frază și gata!

Întâlnim o mulțime de abordări mai mult sau mai puțin complementare asupra semnificației Nodurilor Lunare. Că rezonezi cu perspectiva astrologiei indiene (NN-Rahu și NS-Ketu, iconografie bogată, ambele noduri de natură subversivă, nocivă, eretică) sau cu cele ale astrologiei karmice (reîncarnare, Karma și Dharma – reinterpretate și dezvoltate), cu cele elenistice (NN de natură benefică/jupiteriană, NS de natură malefică/saturniană) sau cu cele modern/umaniste (subconștient și conștient, arhetipuri, tipare, ce trebuie să eliberăm/NS și spre ce trebuie să ne orientăm/NN, pentru a ne împlini sufletul și „scopul” spiritual), că îți plac cadrele realizate de William Lilly, ori cele ale lui Dane Rudhyar, e de dorit să ne facem o idee generală despre acestea.

Apoi, cred că cel mai bine (pentru mine, cel puțin) e să adopți perspectiva cea mai apropiată de intuiția ta și să-i validezi funcționalitatea prin experiențele și observațiile pe care i le corelezi.

Axa Nodală rămâne totuși un „steag roșu”, ca să ne întoarcem la coridele și la arenele noastre. O axă evolutivă, de substrat sau suprastrat a hărții, ce poate schimba panorama. Și dacă treci printr-un scurt lapsus interpretativ și nu ai de unde „să agăți” o hartă mai alambicată (sau să „deschizi” un client mai cu emoții), începe de la noduri (mai ales cu NS).

Psihologic, eu leg foarte mult Axa Nodală de iluzia de control (și variațiile sale) și de cele 3 defecte majore ale imaginației: default-ul optic, al retrospecției și prospecției. Clar, pentru cei aplecați mai spre psihanaliză, stadiul oral (NN) și stadiul anal (NS). Shaggy, again!

Mai am o teorie: cred că atât NN, cât și NS suferă de un soi de alexitimie, adică o absență a cuvintelor care să descrie stările emoționale și de o anumită impresionabilitate a simțurilor, în raport cu ele însele (NS), dar și cu mediul, contextul, viața (NN). „Frica poate fi confundată cu dorința, teama cu sentimentul de vină, rușinea cu anxietatea”. Favorita mea la disimulări este surpriza. Deseori nu știm cum să numim ceea ce simțim, dar cu un pic de prezență știm cum simțim. Și greșim inocent, dar sistematic în a ne extrapola în „cum m-aș simți dacă”…

Experiența (senzații, emoții, gânduri)/=NN și sensibilitatea (receptivitatea, recurența, atenția, adaptarea la senzații, emoții, gânduri)/=NS se susțin, lucrează în reciprocitate, se construiesc și se confirmă în reprize interminabile.

Asta dacă nu cumva AI (sau am trecut la AGI?) va interpreta, cât de curând, toți algoritmii noștri biochimici și îi va (de)numi cu precizie, salvându-ne și de anevoioasa sarcină de a desluși și decide cu ce se mănâncă toată treaba asta și indicându-ne „obiectiv” și ce să facem cu ale noastre Noduri Lunare. Totul sub copita eterică a fluxului neîntrerupt de date și a promisiunii unui viitor strălucit, dar negândit și, automat, neasumat.

Pffui! Cred că rămăsei prinsă pe ailaltă axă cu atâta teorie și poliloghie, ori îmbătrânesc și-mi stătu mintea-n loc! Ca mai mereu, scriu noaptea și vederea hoinărește.

Pardon, iertați, să vă scăpați de karmă, că se poartă!

Și, ca să nu rămân ca boul la poarta nouă, zic să ne și vedem de temă mai departe.

Dezvoltare Axa Nodală

Așadar, nerămânând supuși nici comparațiilor lejere (NN în Gemeni), nici antitezelor supreme (NS în Sagetător), treaba cu Nodurile Lunare, business like usual, e că, deși aflate mereu în opoziție, așa cum deja am lăsat de înțeles, informațiile și experiențele pe care ni le oferă lucrează (și ar trebui să funcționeze) în complementaritate.

În plus, relevantă și concretizantă este ciclicitatea (18 ani: reîntoarcere, conjuncție, 9 ani: opoziție și jumătatea perioadei, 4/5 ani: cuadratură).

Acum, pentru că cele două zodii (Taur și Scorpion, să nu cumva să uit) nu se dau în lături de la cuvinte tari (astupați-vă urechile!) când au ceva de punctat, zic și eu așa: NN poate să fie despre „a face din rahat bici” (și să mai și pocnească), iar NS poate să fie despre „a face rahatul praf” (și să te-alegi cu mai mult decât cu vreo tuse măgărească). Sau așa ni se lasă de înțeles, pe principiul că în viață „se mai întâmplă și rahaturi”.

Capul Dragonului e flămând (înghite Soarele) și Coada Dragonului… excretă. În cele mai multe imagini și în alte reprezentări, Dragonul apare înghițindu-și (mâncându-și) coada. Hhmm, oare ce să simbolizeze asta? Vă las să vă gândiți.

Mai aruncați o cugetare și la faptul că Luna, vrea, nu vrea, este a Pământului și vorbește despre oameni, grup, nevoi, memoria intuitivă, emoții, confort, securitate, receptivitate, îngrijire, hrană, digestie, metabolism și creează spații de manifestare (inclusiv și în special pentru Soare).

Nodurile sunt extensii ale Lunii; puteți să le priviți ca pe niște brațe bionice (așa ne upgradăm un pic și imaginația astrologică) care o ajută să-și cunoască, mărească și îmbunătățească sfera de acțiune și influență. Toate informațiile pe care le înregistrează Nodurile Lunare se examinează și stochează în memoria virtuală a Lunii, fiind reutilizate ca triggeri în diverse feluri (unii au dezvoltat chiar ideea că NS natal este sau se comportă ca o a doua Lună).

Oare n-ar fi mai de bun simț (părerea mea, că tot e „la modă”, să zicem așa), să ne folosim de ambele brațe, bionice sau oricum ar fi? Indiferent dacă din naștere suntem stângaci sau dreptaci? Și fără să uităm ce mână ne e mai pricepută?

Treaba quinky cu tehnologiile astea e că nu ai deloc asigurări încotro vor apuca, ce dezvoltări colaterale vor exista și că mereu se va isca ingrata întrebare: dacă noi, oamenii, suntem fiii naturii, iar tehnologia este fiica noastră, se cheamă că și tehnologia este naturală?

Cam la asta (printre altele) vom fi chemați să le răspundem lui Uranus și Nodului Nord în Taur. Să revenim totuși la cele clasice, că nu-i deloc sănătos să te bați cu 2 balauri/dragoni deodată.

În Taur, programul de rulare al Lunii este bine conceput, fiabil, garantat 100% (asta clar e o expresie inventată de un nativ Taur), fiind semnul ei de exaltare și domiciliul lui Venus. În Scorpion, la Marte acasă, Luna e în cădere, și-a piratat licența de protecție, deci raportăm ceva malware și tentative de phishing.

Cu atât mai bine, facem un efort către consens, căci NN este despre neprevăzut, asumare de riscuri, despre a căuta/primi noi provocări, despre expunerea la direcții noi de dezvoltare, acumulare de experiențe practice, aplecare/focus spre mediul extern, iar NS este despre ce ne este familiar, rezultatele culese/internalizate, conștientizarea, depășirea, eliminarea sau transformarea anumitor tipare, dar și îmbunătățirea și reorganizarea acelor calități și abilități deja însușite și testate. Deci, cel puțin în cărți, se combină binișor cu energia semnelor și a domeniilor de viață regăsite în casele naturale afiliate semnelor (în practică, când omul te întreabă de ce și cum, trebuie să fim simțitori și cu băgare de seamă).

Acum, dacă preferați vocabularul clasic, avem așa:

a) axa Taur-Scorpion = axa financiară, a valorilor și posesiunilor;

b) NN = viitor, schimbare, direcție, potențialitate, evoluție, progres, acțiune, asimilare, decizie, conștient, maturizare, dar și rezistență și surprize;

c) NS = trecut, umbre, condiționări, consolidare/cristalizare, restricție/eliminare, reactivitate, amânare, subconștient, infantilism, dar și cunoaștere intuitivă și confort.

Pe Scorpion l-am provocat îndestulat chiar în articolul despre Lună, așa că acum țintim repejor și nemilos în străfundurile ochiului sfânt al Taurului. Așa, pentru a ne face o scurtă idee de pornire.

Figurile consacrate ale Taurului sunt constructorul/arhitectul, grădinarul, bucătarul, artistul. Arhetipurile Scorpionului? Distrugătorul, supraviețuitorul, detectivul, alchimistul.

De remarcat, ca și stereotipuri astrologice, că Scorpionului i se atribuie uneori tot întunericul, gunoiul și negativitatea care nu pot sau nu vor a se recunoaște în alte semne, iar Taurul e evident (de)favorizat și suprasimplificat din start cu câteva atribute laconice, rar înțelese la adevărata lor „valoare”: pace, practicalitate, realism, răgaz, răbdare, consecvență, perseverență, securitate, confort, conservare, forță, rezistență, senzualitate, simțuri, trup, sănătate, loialitate, materialitate, resurse, bunuri, acumulări, avere, artă/simț artistic, frumusețe, teritorialitate.

Pe energiile mai joase putem să vorbim despre: posesivitate, gelozie, încăpățânare, închistare, furie, dezgust, respingeri violente, pretenții, capricii, indulgență, indolență, hedonism, lăcomie, lentoare, lene, bâlbâială, naivitate, etc.

Pe fondul superior, însă, Taurul este grădinarul și protectorul Mamei Gaia. El poate ajunge la o înaltă înțelegere spirituală și aduce abundență în tapițeria vieții prin captarea energiei/substanței în formele materiale, are dorința și putința de a ne arăta lumina, divinitatea din toate lucrurile simple, ne indică „puterea prezentului” și ne demonstrează că frumusețea se clădește prin găsirea relației/raportului corect dintre forme și orice alte înfățișări.

Oricum, dacă e să dau un bonus celor două zodii, e pentru că sunt amândouă al naibii de pricepute să-și controleze și camufleze cu o tenacitate iritantă atât cele mai bune atribute, cât și cele mai spurcate defecte. Cam cum e cu Dharma și Karma. Repede zicem, puține cunoaștem.

Să luăm totuși câteva pe rând:

Taurul este despre asimilare, creștere, trup, mâncare, gătit/artă culinară, relația noastră cu tot ce e de natură fizică și e fiziologic corelat și cu partea superioară a sistemului digestiv, deci gura e inclusă; Capul Dragonului (NN) are mereu gura deschisă, este pofticios, chiar insațiabil, deci avem match;

Scorpionul este despre control, toxicitate, curățare, eliminare, expulzare și fiziologic stăpânește și organele de excreție, deci Coada Dragonului (NS) este lăsată să-și împlinească astfel rostul;

Taurul este despre a construi forme, structuri, fundații și a acumula bunuri materiale; NN vrea să acționeze și să se remarce în lumea materială, deci suntem ok;

Scorpionul este despre dizolvarea/distrugerea formelor, cufundarea într-o realitate proprie, internă, ascunsă de privirile din afară și despre a se folosi de bunurile, banii și privilegiile altora; NS are corelație cu lumea subconștientului, cu tiparele nerecunoscute și cu ce avem deja primit ca moștenire, deci iar ok;

Taurul stăpânește și lucrează răbdător pământul, se îngrijește și se bucură de roadele acestuia; NN ne cere să avem evoluție, creștere, chiar dacă nu știm încă riscurile sau rezultatele finale, deci e de bine;

Scorpionul guvernează tot ce este sub pâmânt, resursele subterane, procesele nevăzute ale alchimiei/transformării; NS cere (auto)cunoaștere, observare, cercetare și timp pentru ca lucrurile să iasă la lumină;

Taurul vrea să se bucure în tihnă de lucrurile simple ale vieții, are încredere doar în lucrurile palpabile, este sănătos, senzual și fertil, se desfată în simțurile sale; NN are nevoie de aceste forțe și provocări pentru că vrea să experimenteze;

Scorpionul funcționează după principiul „ce nu te omoară te face mai puternic”, este suspicios, extremist și manipulator în plăcerile sale, șochează cu dorințe imposibile, vrea să vadă și să treacă dincolo de simțurile fizice cunoscute, e dornic să fuzioneze dincolo de limitările acestora și să se dezbrace pe sine și pe alții de tot ce este de fațadă; NS ne cere să ne desprindem, să renunțăm la cele care nu ne mai servesc, indiferent cât de intens și intim emoțional ne-am atașat de ele, să recunoștem acele tipare care ne bulversează și ne deschid răni vechi, care nu fac decât să ne absoarbă în repetarea unor scenarii dureroase.

Iar lista poate continua, mai ales dacă începem să ne legăm și de temele reîncarnărilor, dar zic să trecem peste și să le adunăm pe cele actuale.

Luăm taurul de coarne și vedem spre ce pășune ne orientăm și unde-i iarba mai verde.

*Taurul știe ce vrea, este autonom, muncitor și găsește sau își construiește soluții și resurse; asta înseamnă că e vremea să echilibrăm sau să părăsim orice situații și relații (cuplu, părinți, prieteni, colaboratori, serviciu, afaceri) de dependență exagerată, abuz și/sau intimitate toxică (Scorpion) și să atingem un anumit grad de independență și maturitate financiară, emoțională, decizională; să ne revizium bugetele, să gândim și alte surse de venit, să ne punem talentele la înaintare sau măcar să ne arătăm folositori și săritori, să renunțăm la extravaganțe, poate să vindem sau dăruim ce nu mai folosim; să fim realiști și corecți cu oamenii care ne-au fost alături și ne-au sprijinit;

*Taurul este răbdător și prudent, își este loial sieși, ne învăță cum să avem grijă de corpul nostru, deci e un timp bun să regândim ce, cât și cum mâncăm, cât ne mișcăm, ce facem practic să ne susținem și să ne menținem sănătoși și în formă, căci da, prima noastră casă e trupul și tot prin el ne reglăm și emoțiile; Scorpionul, nimic de zis, este emoțional și intens, vorbește despre otrăvuri și adicții, dar e și un bun și ambițios vindecător când este încurajat sau i se oferă un argument bun;

*Taurul apreciază lucrul bine făcut și binecuvântările mici ale vieții, are încredere în el și știe că merită, Scorpionul poate să ne învețe la ce gânduri și atitudini trebuie să renunțăm ca să nu ne mai pregătim mereu pentru cel mai rău scenariu posibil sau cea mai periculoasă conspirație, plus să ne dăm seama la timp ce stă în puterea noastră să facem, dar și ce nu știm și nu putem controla; nu vă mai validați sau căutați valoarea proprie prin ochii altora, concentrați-vă pe ce aveți, nu pe ce credeți că vă lipsește.

Analizați ce ați început prin august 2012 – februarie 2014, în ce stadiu se mai află acum acele inițiative și cum se mai prezintă rezultatele/consecințele aferente. La fel, amintiți-vă de 2003- 2004, ce evenimente/situații/oameni vă revin în memorie și v-au marcat.

La nivel colectiv? „Toate-s vechi și nouă toate”. Deși cu Uranus nu știi niciodată…

Pe foarte scurt:

– sectorul scorpionic: vânătoare de resurse, tehnologiile noi de producere a energiei nucleare, posibile raționalizări sau scăderi forțate ale prețurilor materiilor prime subterane, dezbateri virulente legate de eutanasiere și sinuciderea asistată, situația datoriilor reale ale statelor, rafinarea teoriilor conspiraționiste prin dovedirea parțială a unor segmente ale acestora, abuzuri și scandaluri de corupție, mafie, legalizarea prostituției;

– sectorul taurin: avânt al tehnologiilor alternative și energiilor verzi în vederea diminuării crizei climatice globale, posibile strategii de reformare a modului în care ne producem mâncarea (reforme agricole, zootehnice) sau alte inginerii alimentare, încercarea statelor și băncilor de a interveni și legaliza/controla/stabiliza sectorul criptomonedelor, metode/intervenții genetic-medicale de întinerire, înfrumusețare, investiții și inovații în sectorul dezvoltării pieței muncii, materiale de construcție ecologice și un nou fel de a face muzică și artă în general, cu sau fără AI.

Încheiere

E posibil ca 2022 să fie un an în care ne vom îmbăta și cu apă rece. Majoritatea vocilor astrologilor vorbesc despre un timp al vindecării și visării. Corect. Există însă multe metode de vindecare și multe feluri de visare. Uranus și aspectele sale în combinație cu NN/Axa Dragonului vor predispune categoric la multe zgândăriri, surprize și zguduiri. Îmi doresc din suflet ca magia lui Jupiter și Neptun din Pești, așa scurtă cum se prezintă, să se manifeste pe partea sa pozitivă. Ce va rămâne important după această…fulgerare și infuzare/inundare colectivă e dacă vom alege să privim partea plină a paharului sau pe cea goală. Și zic să nu punem căruța înaintea boilor sau să bem, cum zice cântecul, și „boii și carul”! Oricum, vorba lui Patapievici, până la urmă „valoroase sunt doar lucrurile care îți intensifică ființa”.

Așa că închei cu drag, cu faimoasele saluturi vulcaniene : „peace and long life” și „live long and prosper”!

Să avem un 2022 fabulos de frumos și fructuos! Și cum mai era? Aaaa…da: „cele rele să se spele, cele bune să se-adune”!

Narcisa Tomus