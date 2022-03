Introducere

Din punct de vedere astrologic, eclipsele sunt evenimente care generează în cadrul memoriei colective, dar și individuale, o serie de conștientizări care au menirea de a ne determina să acționăm într-o direcție benefică pentru evoluția noastră. În funcție de tipul eclipsei, putem deduce care sunt principalele puncte spre care ne putem îndrepta atenția. De asemenea, semnul zodiacal, casa astrologică și gradul pe care se produce eclipsa sunt semnificatori importanți de care ar fi bine să ținem cont pentru o analiză mai detaliată.

În anul 2022, un an cu vibrația 6, un an al Tigrului de Apă, vom avea 4 (patru) eclipse. Expunerea de mai jos are rolul de a crea o imagine de ansamblu asupra acestora. Voi vorbi în mare parte despre mentalul colectiv și despre modul în care aceste eclipse ne pot ajuta să înțelegem cauzele care creează efecte în viața noastră. Dacă înțelegem totalitatea factorilor de infuență, putem reuși, pe de o parte, să ne optimizăm modul de gândire, iar pe de altă parte putem să concepem o strategie prin care lucrăm cu propria noastră persoană, atât pentru binele nostru suprem, cât și pentru al celor din jurul nostru.

Eclipsele anului 2022

Eclipsă parțială de Soare: 30 aprilie 2022

Se produce în semnul zodiacal al Taurului pe gradul 10°35’. Această Eclipsă parțială de Soare sugerează că este un interval de timp potrivit pentru a face o introspecție referitoare la zona noastră de confort și mai ales asupra lucrurilor care ne țin într-o stare latentă. Cu Nodul Nord în semnul Taurului, alături de Uranus, se poate spune că sistemul nostru de credințe și ideologii legate de propria stare de securitate poate fi ajustat. La nivel general, pot avea loc conștientizări profunde, însă acestea se pot produce într-un mod gradual.

Semnul Taurului, un semn Fix, indică faptul că poate exista și o dorință de a ne împotrivi transformărilor, întrucât putem să ne simțim vulnerabili dacă riscăm. Însă tocmai acest „risc” ne poate propulsa spre ceva mai bun pentru noi. Totodată, dacă reușim să înțelegem ce anume ne ține blocați, vom avea șansa să optimizăm lucrurile în așa fel încât să construim ceva cu adevărat durabil.

Eclipsa de Soare are un efect puternic asupra esenței noastre personale, iar acest lucru deschide o cale către găsirea autenticității personale. Dacă această Eclipsă ar transmite ceva umanității, în opinia mea, ea ar spune: Ieși din zona de confort, unde stai pentru că este „bine”, dar în cadrul căreia nu ți-ai găsi liniștea. Caută, mai bine, să fii autentic. Poți regăsi starea de securitate personală dacă te înțelegi cu adevărat.

Întrebări benefice la care se poate reflecta în perioada din preajma acestei eclipse:

Ce înseamnă starea de securitate pentru mine?

Care sunt factorii care-mi perturbă această stare?

De ce am atras în viața mea acești factori?

Sunt autentic/ă? Sunt cine îmi doresc să fiu?

Mă simt împuternicit/ă să fac ceea ce îmi doresc?

Simt teamă atunci când trebuie să risc?

Comportamentul meu este conform esenței mele sau este ceva preluat din exterior?

Deși semnul Taurului ne oferă mult mai multe informații, în contextul astral de fond (conform aspectelor dintre planetele transpersonale), consider că, în momentul de față, întrebările enumerate mai sus ar avea cea mai puternică utilitate.

În opinia mea, „puterea” memoriei colective se construiește atunci când fiecare om este în armonie cu propria sa persoană. Atunci, efectele se observă și în exterior, în planul fizic, în relațiile dintre oameni, grupuri sau regiuni. Eclipsele au efecte asupra tuturor, dar nu într-un mod egal: fiecare „primește” după nivelul său și necesitatea sa. La momentul producerii Eclipsei, Venus, guvernatoarea Taurului, se găsește într-o strânsă legătură (conjuncție) cu octava sa superioară, Neptun, ceea ce simbolizează faptul că vom fi mult mai deschiși să înțelegem aspectele noastre superioare legate de posesiuni și control.

Eclipsă totală de Lună: 16 mai 2022

Se va desfășura pe gradul 25°16’ din Scorpion și va aduce în atenția noastră aspecte legate de mentalul nostru inferior, adică emoții, sentimente, trăiri, gânduri. Această Lună Plină, respectiv Eclipsă totală, sugerează faptul că este momentul să încheiem acele cicluri din viața noastră pe care le continuăm în permanență pentru că „așa știm noi”, „așa vrem” și „așa e bine”, dar asupra cărora nu putem emite un argument rațional într-o manieră concretă.

Astfel de manifestări recurente trebuie depășite prin conștientizarea dorințelor noastre reale, conforme cu realitatea pe care ne-am creat-o. La un nivel practic, se poate spune că ar fi bine să facem „curățenie” în gândurile și emoțiile care nu ne ajută și care în unele cazuri pot fi reminiscențe ale unor situații mai vechi. Luna Plină arată momentul unei încheieri, iar Eclipsa totală de Lună facilitează și poate accelera procesul de purificare mentală. Nu am notat toate aspectele din harta momentului, însă am ținut cont de acestea atunci când am formulat ideea generală privind această Eclipsă Totală.

Eclipsă parțială de Soare: 25 octombrie 2022

Această Eclipsă are loc tot în semnul zodiacal al Scorpionului, de această dată pe gradul 2°07’. Este ultima Eclipsă de Soare din anul 2022 și aduce în atenția energiei colective necesitatea accesării modului de manifestare a dorințelor ascunse. De asemenea, în acest interval de timp se poate conștientiza care sunt afinitățile personale în materie de mister sau de ocult.

Într-o formă extremă, poate exista o tendință de a ne manifesta în voie prin a da la o parte orice fel de constrângere. Aici, ar fi bine să avem o atenție sporită, întrucât există posibilitatea unei recidive, a unei întoarceri spre tendinţe din trecut. Luna Nouă ne transmite exact contrariul, adică să ieșim din bucla fantasmelor, să trecem peste traumele mai vechi și să ne ascultăm Eul Superior.

În această perioadă, planurile emoțional, mental și fizic pot manifesta o volatilitate mai crescută, însă ar fi bine să ne păstrăm rațiunea intactă și să ținem cont de necesitatea de a cântări foarte bine lucrurile înainte de a acționa.

Eclipsă totală de Lună: 8 noiembrie 2022

Ultima Eclipsă din anul 2022, de pe gradul 15°59’ din Taur, este un moment potrivit să ne debarasăm de lucruri care nu ne mai sunt utile, care ne dau o senzație de încărcare, de greutate. Acest lucru poate fi valabil atât în plan spiritual, cât și fizic. Poate fi un moment bun chiar și pentru o curățenie amănunțită în casă.

Venus, guvernatoarea zodiei Taur, se află în Scorpion, alături de Soare, Mercur și Nodul Sud. Dacă ne hotărâm să aplicăm o „curățenie” de toamnă târzie, indiferent de sectorul de viață spre care ne vom îndrepta atenția, ar fi bine să ținem cont de faptul că vom putea să ne simțim oarecum lipsiți de determinare, întrucât în ziua Eclipsei nicio planetă nu se află în semne de Foc. Chiar dacă știm că trebuie să ne mișcăm, putem simți că nu avem suficientă energie pentru a face ceva.

În acest caz, ar fi bine să facem ce putem și să acordăm timp odihnei, postului, purificării, studiului sau meditației, urmând să punem în aplicare ceea ce ne-am propus după ce ne simțim mai bine. Este important să nu forțăm lucrurile și să ne oferim timpul necesar pentru odihnă și refacere. Aceste acțiuni nu se fac sub presiune sau stres, ci într-o stare de conștientizare profundă, pentru a maximiza rezultatele.

Concluzii

Este un an interesant, în care Eclipsele sunt strâns legate de Axa valorilor materiale. Se pare că lecțiile redate de către aceasta vor veni și vor reveni în mai multe forme. Din perspectiva mea, Eclipsele anului 2022 merită studiate din cât mai multe unghiuri; prin urmare, voi mai aduce, cel mai probabil, în atenția voastră și alte analize.

Vă sugerez să rămâneți receptivi și deschiși oportunităților.

Succes!

Cristina Maria Puşcaş