Marte tranzitând valurile independente ale Vărsătorului

Marte revine din nou în Vărsător din 12 septembrie și până în 16 noiembrie 2018. Zodia Vărsătorului a fost favorita acestei planete în acest an, Marte plimbându-se dintr-un colț în altul prin rebelul și independentul Vărsător, atât direct cât și retrograd, iar acum pentru următoarele două luni face ultimele vizite pentru a aranja lucrurile așa cum îi place lui. Astfel, pentru fiecare zodie în parte influențele sunt altele:

Berbec

În următoarele două luni de zile, Marte își ține sejurul în casa prietenilor ceea ce poate aduce cu sine prietenii spontane sau cel puțin un cerc de prieteni mai activ decât în timpul verii, când probabil ai avut tendința să căsăpești acei amici care nu-ți recunoșteau autoritatea în interiorul grupulului. Acum e momentul în care să te decizi dacă îi primești sau nu înapoi în jurul tău. Este o perioadă favorabilă pentru tine să iei în considerare punerea în practică a planurilor tale de viitor. Cel mai probabil în ultimele două luni ai urmărit câteva uși care să-ți permită o deschidere către ceea ce îți dorești, dar niciuna nu prea s-a deschis sau poate ai avut o reținere prudentă în acest sens. Poate chiar te-ai gândit cu entuziasm la ele undeva prin mai, iunie anul acesta, iar acum Marte te impulsionează din nou și îți dă curaj să acționezi. Probabil, fără să vrei, vor apărea oameni în viața ta care într-un fel sau altul, cu protecția și îndrumarea lor, te vor ajuta ca visele tale să prindă culoarea pe care tu ai vrut să le-o dai de multă vreme.

Taur

Imaginea Taurilor a avut de suferit în ultimele două luni, chiar dacă au acționat direct asupra acestui lucru sau nu au avut cunoștință de cauză. Probabil ai simțit că valoare ta personală scade în ochii celorlați, iar ascensiunea spre cariera dorită este astfel împiedicată. Marte retrograd nu și-a dorit în mod expres să îți pună bețe în roate, ci poate doar ți-a oferit o altă perpectivă a situației, în sensul în care poate poziția socială pe care o ocupi nu este cea potrivită pentru tine sau poate imaginea pe care ți-ai construit-o până acum nu te ajută în recunoașterea meritelor tale de către societate pe viitor și ai nevoie de o schimbare. Până în noiembrie, Marte te impinge de la spate să acționezi și să-ți consolidezi renumele, poate prin asumarea unor noi responsabilități. Ești un om stabil în ocupație, care muncește din greu până ajunge acolo unde și-a propus, iar următoarea perioadă este una favorabilă pentru a fi remarcat.

Gemeni

Treci prin sită în continuare principiile tale de viață, doar că în următoarea perioadă primești un impuls interior să și acționezi în sensul în care aceste principii te duc. Probabil de la sfârșitul primăverii te gândești să te înscrii la o nouă facultate sau să te specializezi într-un nou domeniu și nu te-ai putut decide pe timpul verii asupra acestui lucru, dar acum Marte te invită să ai curaj și să iei o hotărâre. Până în noiembrie, ai șanse să aprofundezi relația ta cu persoanele pe care le consideri ghizi și de la care ai întotdeauna ceva de învățat, în special când vine vorba de principiile morale în care crezi. Poate au existat valori după care te-ai ghidat până acum, ce nu își mai găsesc locul într-un mod aplicabil în viața ta și ești dispus să le schimbi. Consolidarea noilor valori poate fi ajutată și de oportunitățile apărute în privința călătoriilor în străinătate și aprofundarea unor noi culturi sau stiluri de viață.

Rac

Banii primiți de la ceilalți probabil că nu au reprezentat neapărat un motiv de bucurie pe timpul verii, când Marte s-a plimbat în sens invers prin Vărsător, fiindcă o bună parte din ei a trebuit să-i dai altora, cum ar fi contractori, parteneri de afaceri sau ai făcut cumpărături neprevăzute care ți-au afectat serios bugetul. Începând cu luna septembrie, Marte s-ar putea să-ți scormonească un pic afacerile și să le pună pe un alt drum sau să îți dea curaj să faci investiții care se pot dovedi profitabile mai târziu. Nu sunt excluse cazurile în care poți primi moșteniri sau afacerile partenerului tău de viață se pot îmbunătății ceea ce îți aduce și ție o satisfacție. Cel mai probabil vei simți o eliberare de probleme îndeosebi emoționale, de îndată ce Marte intră în mers direct în Vărsător, probleme care posibil să-ți fi creat un oarecare disconfort interior în ultimele două luni. Se întrevede o trasformare la nivel interior întreținută de focul puternic al lui Marte.

Leu

Personalitatea ta regală se pliază foarte bine cu conducătorul marțian în tranzit în casa ta a VII-a. Poate fi o perioadă propice pentru a juca rolul de adevărat lider pentru ceilalți și de a le fi un adevărat organizator și administrator al grupului. Pentru cei care sunt în căutarea unui partener de viața, Marte le energizează viața și le creează șanse să întâlnească o persoană cu care să clădească o relație specială. Sau cei care au tărăgănat în ultimele două luni și nu s-au putut decide referitor la cursul pe care relația lor să îl urmeze se pot găsi în situația în care sunt cumva împinși de la spate să își asume riscul unei relații sau să închidă acea ușă pentru totdeauna. Dar asta depinde de cât de impunători vor fi partenerii ce îi înconjoară pe Lei. Marte în tranzit în casa parteneriatelor și a asocierilor poate aduce asociați ușor autoritari și care știu să se impună, care pot să fie sau nu benefici în funcție de aspetele natale a fiecăruia.

Fecioară

Fiind o fire serioasă și foarte muncitoare a existat riscul ca impulsionat de energicul Marte să exagerezi prin muncă și să te expui sabotării sănătății proprii, în special prin stres și griji prea mari la locul de muncă. Având în vedere faptul că Marte tranzitează voios casa sănătății, în mers direct de această dată, Fecioarele se bucură de un răsfăț demn de ele și pot începe într-un mod benefic orice tratament la care s-au gândit și pe care l-au analizat în detaliu în ultima vreme. Iubitor de detalii și planificare, Fecioara are șansa în următoarea perioadă să planifice cu o „mână de fier” activitățile colegilor de muncă și să participe intens la programarea proiectelor și la împărțirea responsabilităților tuturor celor implicați în proiecte astfel încât totul să fie perfect. Există posibilitatea planificării în prealabil a unei schimbări de serviciu, iar odată cu intrarea lui Marte în mers direct aceasta să și aibă loc efectiv.

Balanță

Ești o persoană care își dorește să aibă pe cineva alături, iar în următoarea perioadă ai toate șansele să te îndrăgostești de o persoană care îți va răspunde la fel. Începând cu luna septembrie, nu ai cum să nu simți acel sentiment de bucurie care îți dă dorință de viață. Ai o energie debordantă în ceea ce privește creativitatea și jocurile și nu te vei da la o parte atunci când va fi vorba să ieși în oraș cu prietenii și să te distrezi. Marte te trimite să faci și sport, iar dacă nu ți-ai făcut abonament la sală până acum, sunt șanse mari să te gândești să o faci. Posibil ca sub impulsul momentului să te hotărăști și faci și copii, poate vei simți că a venit timpul și pentru asta. Dacă ai deja copii, aceștia pot avea succes în tot ce ține de competiții, mai ales cele sportive. Este o perioadă în care emani multă dragoste, iar cei din jur se simt norocoși să te aibă prin preajmă pentru că le inspiri fericire.

Scorpion

Modul tău de relaționare cu membrii familiei poate a fost ușor pasiv-agresiv în ultima vreme, dar asta nu înseamnă că poate ține la nesfârșit. Perioada ce urmează va pune totul la punct în căminul tău, poate chiar te hotărăști să îți schimbi domiciliul sau să-ți achiziționezi o locuință. Ar putea apărea oportunități de afaceri imobiliare destul de rentabile, iar dacă lucrezi în domeniul imobiliar vei simți cum perioada devine antrenantă pentru tine. Dacă până acum ai ținut secrete față de familie în scopul de a proteja liniștea acesteia, cel mai probabil că, în perioada imediat următoare, vei avea mai mult curaj să spui lucrurilor pe nume. Marte arde cu putere în căminul tău și pe lângă acea inimă neînfricată în fața conflictelor pe care ți-o conturează, adaugă și un strop de competiție între tine și membrii familiei, totul în semn de mobilizare reciprocă.

Săgetător

Urmează o perioadă favorabilă în care ți se pot așterne situații în care să te folosești de cunoștințele pe care le-ai adunat până acum și să le găsești o întrebuințare practică. Marte te așază la masa discuțiilor și te impulsionează să fii mai optimist în relațiile tale cu frații, în special cei mai mari, verii sau vecinii, iar orice conflict subtil apărut în ultimul timp să fie rezolvat acum cu mult curaj. Ești un om căruia îi place să comunice adevărul și a existat riscul ca ceea ce a reprezentat pentru tine adevăr pentru ceilalți să fi fost o exprimare prea dură la adresa lor din partea ta. Probabil ai început să simți asta începând cu luna iulie, însă în perioada imediat următoare vei fi apreciat pentru sinceritatea ta și cel mai probabil de un alt anturaj. Cu acest tranzit a lui Marte ai avut probabil tendința să faci curățenie și să înlături acele persoane care reprezentau un neadevăr în viața ta și care îți îngreunau evoluția.

Capricorn

Vara această parcă ai avut impresia că mergi cu „frâna de mână trasă” în ceea ce privește sectorul finanțelor tale. Probabil nici achizițiile făcute nu te-au mulțumit sau poate ți-ai dat seama că au fost făcute sub impulsul momentului și nu au fost tocmai de bun augur. Deși ești un om care dă dovadă de prudență ai simțit cumva că lucrurile scapă de sub control. În continuare, Marte îți șoptește călduros să oferi sau să investești material în diverse proiecte inovative care de această dată se pot dovedi mult mai profitabile. Sub tutela lui Marte, veniturile tale pot crește ambițios de mult și te poți bucura de o economisire constantă a lor. Mai mult, este o perioadă favorabilă în a-ți exprima talentele, în special pentru faptul că în sufletul tău arde demult o dorință de a te valorifica personal. În acest sens, plimbarea lui Marte prin Vărsător îți poate aduce și o oarecare recunoaștere la nivel de masă a acestor talente.

Vărsător

Ai simțit poate, undeva la sfârșitul primăverii, că ești mult mai energic și plin de viață. Parcă toate ți-au mers din plin, iar indiferent de obstacole ai simțit că poți ieși învingător. Aceeași energie te întâmpină și în următoarea perioadă, iar asociată cu spiritul tău revoluționar și întotdeauna în căutarea strategiilor ieșite din comun îți pot ieși lucruri minunate și inovative. Probabil vei dori și să îți ajustezi puțin trupul, lucru care poate până acum nu ți-a ieșit cum ți-ai dorit, însă cu Marte călăuzindu-ți pașii vei cocheta mai mult cu ideea de a începe practicarea unui sport, evident un sport neaccesibil tuturor. Ceilalți te vor percepe mult mai expansiv decât de obicei, iar tu îți vei exprima mult mai ușor emoțiile ceea ce îți va fluidiza relațiile cu apropiații. Este o perioadă în care personalitatea ta iese la rampă și există șanse să atârne greu când au loc adunări. Indiferent de cât de mare e numărul de persoane, Marte face cumva să te scoată în evidență.

Pești

Te-ai confruntat cu o încărcătură psihică destul de agresivă în ultimele două luni și poate și o teamă pentru lucruri ascunse și pe care nu le puteai cunoaște chiar dacă ai încercat. Poate ai experimentat și câteva trădări din partea oamenilor din preajma ta pe care îi considerai prieteni. Probabil și în continuare, psihic, te vei simți ușor mai încărcat. Pe de altă parte chiar dacă vei încerca, posibil să nu te poți manifesta pe cât de mult și deschis ai vrea, dar poate nici nu ai nevoie de acest lucru în următoarea perioadă. Marte s-ar putea să agite apele și să afli secrete care îți schimbă perpectiva asupra propriei vieți și, de asemenea, parcă vei fi mai impulsionat să te retragi într-o stare meditativă cu cât mai puține persoane în jur. În plus, vei simți nevoia să pui accent mai mult pe viața ta privată și să o ții departe de ochii lumii. Impulsivitatea, însă, s-ar putea să te facă să mai scapi câteva informații. Accentul cade pe introspecție, iar intuiția ta este la cote considerabile, ceea ce te plasează pe o poziție avantajoasă vizavi de evenimentele ce vor veni.

Elena Stănescu