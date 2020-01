Astrologia, mijloc de autojustificare sau de autocunoaștere?

Articolul de față mi-a fost inspirat de un domn care, undeva în preajma Crăciunului, mi-a scris pe Facebook despre predispozițiile sale de a controla totul, ceea ce îi creează anxietate. Acest domn dădea vina pe faptul că este născut în semnul Scorpionului, pentru a-și motiva singurătatea și alte probleme existențiale. Degeaba am încercat să-i explic că s-a născut într-un anumit semn pentru că sufletul său are o anumită structură și vibrație, anumite caracteristici acumulate în nenumărate încarnări și că pentru această încarnare a ales să manifeste anumite tipuri de energii, la un anumit nivel. Iar acestea îl ajută să își învețe anumite lecții, să se debaraseze de anumite tipare ori să exerseze altele, să rafineze anumite calități ori abia să și le descopere etc.

Astfel, persoana care m-a abordat nu manifestă anumite trăsături pentru că s-a născut într-o anumită zodie, ci s-a născut într-o anumită zodie pentru că a venit pe Pământ să manifeste anumite caracteristici, să înalțe vibrația anumitor trăsături și acțiuni, lucru ce se va reflecta în plan fizic, psihic și spiritual. Dar omul o ținea una și bună că el e așa din cauza zodiei în care s-a născut. Am renunțat la a mai aduce argumente și am întrerupt conversația pentru că nu conducea nicăieri. Sub aparența căutării de soluții, omul părea mai mult să caute autojustificări.

Discuția în sine m-a făcut însă să mă gândesc că n-ar fi rău să readuc în atenția astrologilor amatori și profesioniști, a pasionaților de astrologie și a clienților faptul că planetele reprezintă pe de-o parte emițători de energie, iar pe de altă parte sunt indicatori de predispoziții, de posibile evenimente, întâmplări, relaționări etc. Ele nu fac nimic în locul nostru, nu ne scriu destinul și nu determină anumite direcții. Destinul ni-l scriem singuri, eventual cu ajutorul energiei emise de aceste planete, descifrând ciclurile de dezvoltare, de evoluție, sincronizându-ne cu noi înșine pentru ca totul să fie „precum în cer, așa și pe pământ”.

În harta natală, planetele reprezintă indicii importante care ne ajută să descifrăm ce ne-am propus să ducem la bun sfârșit în această încarnare, ce ne-am propus să învățăm, care sunt temele principale, pivoții acestei existențe, care sunt posibilele conflicte emoționale care ne dau de furcă, tiparele de neam etc. Dar toate acestea nu sunt determinate de plasarea planetelor în semne, case sau în anumite aspecte unele cu altele. Anumite lecții sau obstacole, greutăți nu sunt determinate de poziția lui Saturn, să zicem, într-un anumit semn și într-o anumită casă, ci invers.

O persoană are Saturn într-un anume semn și într-o anume casă pentru că a ales alături de ghizii săi să învețe anumite lucruri. Iar obstacolele ar putea avea un adevărat rol pedagogic la nivel spiritual, mai degrabă decât să reprezinte piedici.

În ceea ce privește tranzitele, primesc adesea comentarii și întrebări de la cititori, care sună cam așa: „Tranzitul lui Pluton prin casa z m-a dat și-așa peste cap, intrarea lui Jupiter în Capricorn va fi pentru mine de bine sau de rău?”. Planetele sunt emițătoare de energie. Ce face fiecare om cu această energie reprezintă alegeri personale, iar acestea emană din capacitatea individului de a fi conștient de sine, de vibrația lui energetică, de deschiderea spre a înțelege lumea și de a se înțelege pe sine.

Evenimentele din viața unui individ nu sunt dictate de planete. Acestea indică faptul că o persoană e mai predispusă la anumite întâmplări, în funcție de ceea ce a realizat anterior sau de motivațiile cu care dorește să își scrie mai departe viitorul. De asemenea, planetele în tranzit ne pot furniza energia necesară pentru a progresa în anumite sectoare de viață, conștientizând, transformând, consolidând, învățând, iubind, renunțând etc. Energia planetelor ne poate susține în a descătușa propria energie interioară sau în a o concentra spre anumite scopuri.

Ar fi păcat ca astrologia să devină un mijloc de autojustificare și nu un instrument de descoperire, autodescoperire și evoluție. Accesând simbolurile arhetipale ale planetelor și ale semnelor zodiacale nu facem decât să accesăm forțe subconștiente, inconștiente, în încercarea de a le aduce spre centrul ființei noastre pentru utilizare conștientă, constructivă, în efortul de întregire a ființei noastre.

Același lucru devine valabil și pentru clienții noștri care nu ar trebui încurajați să găsească justificări pentru ceea ce nu merge în viața lor, ci încurajați să se descopere, să își învețe mecanismele subtile de funcționare și să își asume alegeri, direcții, soluții, nu să le lase în seama astrologului. Acesta poate oferi sugestii, dar ar fi poate mai nimerit ca astrologul să încurajeze clientul să descopere soluții, să le formuleze și să le aplice, punând în acord energiile natale cu cele ale momentului.

Ada Cocoș

Redactor-șef