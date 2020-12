Sfârșit de an, început de ciclu Jupiter-Saturn

Luna decembrie ne aduce în atenție două evenimente astrologice importante. Este vorba despre eclipsa de Soare de pe 14 decembrie și de conjuncția dintre Jupiter și Saturn, care are loc pe 21 decembrie. Ambele evenimente vorbesc despre noi începuturi, iar conjuncția Jupiter – Saturn deschide un ciclu nou, de 20 de ani, ciclu ce presupune reconfigurări sociale și financiare de anvergură.

Conjuncția Soare-Lună are loc în Săgetător, în apropierea Nodului Sud, ceea ce reprezintă o frumoasă oportunitate de a ne desprinde de trecut, de convingeri și credințe expirate sau care ne-au fost inoculate de alții de-a lungul timpului. E vremea unor concluzii generale, pentru a putea păși spre un nou început, pe un nou drum al cunoașterii, eliberați de sisteme de gândire retrograde. Dar cum întotdeauna vor exista persoane, grupuri care să se agațe de ceea ce știu deja, de sisteme filosofice, religioase, științifice, legislative existente, nu aș miza pe tranziții line, pe armonie. De aceea, e posibil să vedem manifestări de fanatism sau ieșiri vocale ale reprezentanților celor care doresc să conserve ceea ce este.

Atât timp cât Nodul Sud se află în Săgetător, regentul său este Jupiter. De aceea, conjuncția sa cu Saturn, în Vărsător, este cu atât mai interesantă. Trebuie, de asemenea, să ținem cont de faptul că anul acesta Jupiter și Saturn încep o serie de conjuncții în alt element decât până acum. Dacă în ultimii 200 de ani conjuncțiile Jupiter-Saturn au avut loc în semne de Pământ, acum se deschide o perioadă de 200 de ani în care conjuncțiile vor avea loc în semne de Aer. Excepție o fac conjuncțiile din 1980 și 1981, care au avut loc în Balanță, semn de Aer, considerate a fi un fel de introducere la momentul pe care urmează să îl trăim în decembrie.

Trecem așadar dinspre o perioadă îndelungată în care preocuparea principală au reprezentat-o resursele materiale, financiare, spre o perioadă în care am putea fi mai interesați de inovație, creativitate, de resursele intelectuale, de tehnologie avansată și științe de frontieră.

Într-un articol excepțional scris de Raymond Merriman, despre ciclurile Jupiter – Saturn, pentru ISAR (International Society for Astrological Research), articol pe care îl puteți studia aici, https://isarastrology.org/raymond-merriman-the-great-mutation-and-the-start-of-a-new-era-jupiter-and-saturn/, acesta remarcă o simetrie interesantă între plasarea în semne a conjuncției Jupiter – Saturn și a lui Uranus, în 2000 și acum. Mai precis, în cazul ciclului început la 28 mai 2000, conjuncția Jupiter- Saturn a avut loc în Taur, în vreme ce Uranus era în Vărsător. Acum, ciclul începe cu Jupiter și Saturn conjuncte în Vărsător, iar Uranus este în Taur. Avem parte așadar de careuri între aceleași planete și aceleași semne Fixe, ceea ce sugerează că am putea avea parte din nou de evenimente financiare similare cu cele din 2000. Am putea fi martorii destabilizării piețelor bursiere, dar putem să ne confruntăm și cu teme mai actuale, cum ar fi criptomonedele și posibile eșecuri legate de investițiile în acestea. Pe fundal rămâne însă în picioare o luptă feroce între cei care doresc să păstreze vechile sisteme sociale, politice, eventual vor să implementeze sisteme care înrobesc, limitează popoarele, și nevoia de libertate, nevoia de exprimare, de autenticitate pe care o trezește Vărsătorul.

Dacă ținem cont de faptul că Vărsătorul este un semn al echității sociale, al conștiinței sociale este posibil să fim martorii unor frământări sociale de amploare care să impună o distribuire echitabilă a resurselor, găsirea de soluții ieșite din comun pentru probleme cu care umanitatea se confruntă de foarte mulți ani, probleme generate de exploatarea abuzivă a resurselor naturale, a resurselor Pământului.

Așa cum spuneam mai sus, atât timp cât Nodul Sud se găsește în Săgetător, Jupiter, ca regent al acestuia, poate oferi soluții despre cum să ne desprindem de erorile trecutului, dar poate activa și acea dorință irațională de a ne agăța de ceea ce cunoaștem, de ceea ce credem că a funcționat până acum. Putem afirma că în Vărsător, un semn ce simbolizează viitorul, inovația, noutatea, experimentarea, avem două planete legate puternic de trecut, posibile simboluri ale unei karme sociale, nu doar individuale.

Precedată de eclipsa de Soare de la Nodul Sud, din Săgetător, conjuncția Jupiter – Saturn în Vărsător ar putea scoate foarte bine în evidență prejudecățile, dogmele, sistemele religioase și politice care nu mai au nimic în comun cu libertatea, egalitatea și fraternitatea, care limitează și înrobesc ființa umană, în loc să îi ofere libertatea de a crea, de a-și folosi talentele în folosul societății. Eliberarea mentală, obiectivarea și detașarea de dogme, prejudecăți ar fi un pas important în evoluția noastră, a fiecăruia dintre noi.

Printre tendințele mai puțin faste care se pot înregistra în perioada următoare am putea menționa predispoziții spre accentuarea fanatismului, fie el religios, fie de altă natură, predispoziția de a dezvolta multe teorii care să ne entuziasmeze, dar care să nu poată fi aplicate în practică, o predispoziție spre diverse utopii, precum socialismul utopic.

Constructiv, am putea folosi energia acestor tranzite pentru a clădi un viitor în care structurile de orice tip să aibă la bază altruismul Vărsătorului, mai puțin ierarhiile, să țină cont de interesele tuturor, nu doar de ale unora. În plus, cel mai important capital ar trebui considerat capitalul uman. De asemenea, cu siguranță vom avea parte de descoperiri importante legate de tehnologie, IT, dar probabil și de medicină și științele exacte. În plus, conjuncția Jupiter-Saturn în Vărsător vorbește mult despre responsabilitate socială și contribuție individuală la crearea unei societăți în care să aibă loc toată lumea, în toată diversitatea sa.

Ada Cocoș

Redactor-șef