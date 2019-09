Greu cu ea, greu fără ea

Gândind la rosturile Fecioarei din zodiac, te poți simți prins într-o misiune imposibilă. Perfecționismul ei nu are un sfârșit; firul se poate despica în patru și apoi în multiplii lui patru; greșeli nu e nevoie să inventăm, căci în cel mai realist bilanț al lumii ele există mereu din plin. Fecioara este acea neliniște din noi pornită dintr-o luciditate de necontestat: nu o poți liniști sugerându-i că ar fi paranoică fiindcă în manifestările ei pure chiar nu e; punctează răspicat imperfecțiuni reale. Este, poate, cea mai sinceră voce din capul nostru, care răsună atunci când niciun romantism poetic, nicio speranță amăgitoare, nicio trecere cu vederea nu mai funcționează.

Fecioara este, adesea, cea mai înspăimântătoare confruntare cu realitatea pentru că la final ceea ce ea va identifica va fi întotdeauna o eroare. Dacă ceva deja e bine, iese ușor din vizorul său. Va merge mai departe în cursa ei contracronometru după imperfecțiuni.

Se găsesc mereu câte unii care să constate cât de incomodă este o astfel de atitudine. E ușor să acuzăm Fecioara că ne exasperează vânându-ne cele mai mărunte greșeli. E mai dificil să nu luăm personal sau drept reproș observațiile ei. Iar adevărul despre cusururile Fecioarei pare a fi întotdeauna undeva la mijloc.

Ce le-am putea recomanda acestor nativi pentru îmbunătățirea lucrării lor? Să se accepte și să se ierte în primul rând pe ei înșiși. Fecioarele sunt la fel de critice pe interior precum par în exterior. Să aibă curajul să se analizeze foarte lucid, abținându-se pentru moment de la judecată. Dacă reușesc să facă asta în plan personal, le va ieși la fel de bine și cu ceilalți. Problemele Fecioarei nu apar pentru că văd erori pe care alții nu sunt dispuși să le confrunte și caută să le ignore, ci pentru că adesea însoțesc acest proces cu învinovățirea. A lor, a celorlalți. Și este o mare diferență între a stabili obiectiv cauze, responsabili și a numi vinovați.

Nu se poate dicta Fecioarei să iubească necondiționat și să îmbrățișeze lumea așa cum e dacă acest lucru îi împiedică din start disecția detaliilor, identificarea erorilor. Pur și simplu ar însemna să își trădeze adevărata natură. Fecioara are de traversat întregul proces al sortării, observațiilor, analizei, constatării inadvertențelor. Fără această bucată de zodiac lumea ar fi un haos sugrumat în propria-i indolență și visare în gol. Fără mintea rece a Fecioarei am fi ușor de păcălit. Ne-am uita unii la alții și nu am găsi nimic în neregulă cu stadiul nostru actual de a fi și astfel nu am mai putea înainta spre niciun progres viitor pentru că de ce am face-o? – ne-am crede deja perfecți.

Ne convine sau nu, Fecioara, cu nepotolita ei nemulțumire față de statu-quo este indispensabilă în zodiac și în lume. Dar ce i-am putea totuși recomanda este să se gândească la ochiul ei critic ca la o cale de îmbunătățire a vieții, ca la primul pas spre “mai bine” din numeroși alții care se vor face. Sunt prea multe cazuri când Fecioara se limitează să caute greșeli și poate chiar să se mândrească bucuros cu asta. Abia atunci luciditatea ei devine toxică și păguboasă. Parcă nu mai permite lucrurilor să se îmbunătățească pentru că le îngheață cu nemulțumirea ei. Dar dacă s-ar folosi de aceste constatări doar ca etapă intermediară și-apoi ar încuraja mai optimist soluțiile, oamenii i-ar primi cu drag bilanțurile nefavorabile și chiar i-ar fi recunoscători pentru ele.

Sunt complexe și greu de elucidat cazurile pe care putem adesea considera “Fecioara întoarsă împotriva ei însăși”. Există astfel de nativi care par mai puțin preocupați să își deruleze spiritul critic în exterior și rămân absorbiți într-o încăpățânată învinovățire de sine. Și este foarte greu să convingi un astfel de om că nu e cel mai îngrozitor de pe pământ, că nu are de izbăvit păcate capitale.

Altfel spus, Fecioara s-ar putea să fie greu de convins că nu are de ce să se simtă vinovată, că imperfecțiunile ei nu sunt mai speciale ca ale altora și că în loc să își piardă timpul cu fel și fel de penitențe autoimpuse, ar fi mult mai harnic și cinstit din partea ei să se ierte și să se iubească. Da, oricât de ciudat ar suna, sunt și oameni care se agață orgolios de credința că sunt cei mai grozavi nevrednici de pe față planetei și-i cel mai greu să îi convingi că nu e chiar așa. Dar oare nu este aceasta o agresivitate pasivă și-o renunțare la adevărata îndreptare?

Și astfel pentru Fecioară leacul ce pare să funcționeze cel mai bine este aprecierea harului său analitic combinat cu suficientă iertare, cu suficientă iubire și cu suficient chef de a se implica în schimbare, țintind mai conștient spre progres, nu doar spre analiza datelor. Îi face bine și să îi lase pe ceilalți să muncească pentru ei, să nu le preia sarcinile. Și să încerce nu se simtă exasperată în această lume a greșelilor, ci să se bucure de ea și să îi contemple din când în când sublimele aspecte pozitive.

Cristiana Tănase