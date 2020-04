România în luna aprilie

Într-o zi – așa cum s-a întâmplat de multe ori în decursul istoriei oamenilor, dar am zis întotdeauna că n-o să ni se întâmple tocmai nouă – timpul, vorba celebră a lui Marin Preda, n-a mai avut răbdare. Sub pretextul Coronavirus s-a declanșat începutul nebunei Batacanda. Ce-i Batacanda, o să mă întrebați. Nu știu, vă voi răspunde sincer. (Ca să nu rămânem totuși în ceață totală, putem asculta melodia Batacanda a formației Cargo.) Și astfel a început pandemia, nebunia, paranoia.

Ce mi-am propus pentru astăzi este să adresez cărților următoarea întrebare: care va fi situația României în luna aprilie?

Docile, ele au răspuns: Norii, Biciul, Casa, Muntele, Călărețul + Scrisoarea, Cheia și Grădina. Pornind de la etalarea de 5 cărți, observăm cum cartea Casa este centrală. Așadar, cea mai mare parte a lunii aprilie o vom petrece în casă. Începutul lunii ne prinde într-o dispoziție destul de tulbure și de confuză. Nu ne putem da seama ce se întâmplă de-adevăratelea, nu avem limpezime și claritate. (Norii). Mai mult de atât, luăm la rând aceleași idei și le trecem prin malaxorul acelorași sisteme de gândire. (Biciul).

Citim aceleași date, ne uităm pe aceleași statistici, devenim dependenți de aceleași informații. Informații care nu ne ajută, care nu ne dau lumină, ci ne mențin confuzi. Informații de același tip și care nu contribuie la luminarea nostră, ci la păstrarea și amplificarea haosului din mintea noastră. Ideea de a sta în casă devine din ce în ce mai greu de digerat. (Muntele) Probabil că, inclusiv persoanele care au pornit cu maxim avânt și determinare de la mijlocul lunii martie cu statul acasă, vor constata că elanul și determinarea pierd din ce în ce mai mult teren pe măsură ce zilele de izolare se tranformă în săptămâni. Așadar, frustrarea, greul, opintirea se vor resimți din ce în ce mai puternic către mijlocul lunii aprilie. După Paști, spre sfârșitul lunii, apare vestea. (Călărețul). Aici se termină etalarea celor 5 cărți, dar, pentru ca lucrurile să nu rămână în coadă de pește, am adăugat următoarele trei cărți: Scrisoarea, Cheia, Socializarea.

Spre sfârșitul lunii aprilie lucrurile se vor schimba, în sensul în care socializarea ne va fi din nou permisă. Probabil că, cel târziu la începutul lunii mai, casele își vor descuia ușile și, într-un mod adaptat, viața își va relua cursul.

Cărțile de Tarot pe care le-am scos vin să completeze informațiile de mai sus: Regele de Spade, Regina de Bâte, 5 de Bâte. Regele de Spade reprezintă autoritatea, legea. Rămânem în case pentru că așa s-a stabilit. Autoritatea poate fi cea pe care o vedem pe străzi sau la televizor, dar poate fi și una mult mai înaltă, pe care noi, oamenii de rând nu o putem vedea. Unde e lege, nu e tocmeală și nici sentimente/ sentimentalisme (Regele de Spade). Totuși, pe acest fundal, poporul începe să devină conștient de prezența lui. Nu suntem doar indivizi separați, ci și un neam. Că ne convine sau nu. Că ne auto-hulim ca neam sau nu. Așadar, luna aprilie permite o conștientizare a neamului și a vocii neamului. Putem, și ar fi de dorit, să avem idei, inițiative salvatoare atât la nivel de individ, cât și la nivel de masă. (Regina de Bâte). Putem, și ar fi de dorit, să ne gândim cum am putea să ne descurcăm singuri. Pentru că suntem mici, e drept, dar suntem deja mari. Ultima carte (5 de Bâte) arată că, deși la nivel individual lucrurile se vor relaxa, la nivel macro confruntarea continuă.

România, trezește-te! Hai că poți, știu că poți, ți-am zis că poți!

Sfatul astrologului: când eram eu în generală, era foarte la modă, la ora de desen, dar nu numai, următoarea temă: cum vă imaginați anul 2000. Hai să reluăm tema acum, că tot vom avea timp de teme în luna aprilie: cum ne imaginăm noi viața noastră! Și, aș sugera eu, cea mai bună variantă a vieții noastre.

Imaginație, lumină, răbdare și curaj!

Cristina Podoreanu