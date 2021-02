Jocul puterii în doi

(Ascendent conjunct cu Pluton în Scorpion – Sinastrie)

Când vorbim despre Scorpion, de cele mai multe ori ne referim la o formă de putere care poate fi asemuită cu controlul asupra celorlalți, asupra propriei persoane sau asupra situațiilor în sine. Iar atunci când Ascendentul unei persoane se întâlnește cu Pluton al altei persoane în Scorpion, apar uneori momente tensionate, pentru că la nivel subconștient fiecare dintre cei doi se întreabă „cine conduce pe cine?”.

Cine deține puterea?

Unii astrologi susțin faptul că legătura dintre un Ascendent și un Pluton poate fi problematică în privința longevității acesteia și nu de puține ori se finalizează prin despărțire. Personal, consider că acest fapt este discutabil.

O sinastrie analizată recent, mi-a dezvăluit o legătură (nu cuplu) ce avea în spate o istorie de 7 ani și încă era în desfășurare. Cel mai probabil și faptul că Saturn al unuia dintre cei doi, în conjuncție cu Nodul Nord al celuilalt, avea o contribuție în privința duratei relației. Cu toate acestea, aspectul includea un Ascendent și Pluton la puterea a doua. Cel care avea Ascendentul și Pluton natale în conjuncție, întâmpina și un Nod Sud în casa VIII, ceea ce înseamnă că în trecutul său karmic a înțeles eronat cum să aplice puterea și probabil că în această viață avea nevoie de o amplificare a zodiei Scorpionului la răsărit, pentru ca acesta să nu reușească să își ascundă dorința de dominare față de ceilalți, iar cei din jurul său să nu îi dea voie să aibă control asupra lor. Să nu uităm că tot ce este la Ascendent se vede în prim plan, iar în cazul Ascendentului în Scorpion tendința lui de a manipula situațiile în interesul său se va observa imediat, iar ceilalți au timp să se protejeze pe ei, în timp ce interesul Ascendentului în Scorpion se pierde. O lecție majoră de învățat în acest caz este faptul că pentru a avea acces la controlul celorlalți, prima dată va trebui să se confrunte cu controlul de sine. Până nu se întoarce spre sine pentru a deține autocontrol, nu i se va permite să îi domine pe ceilalți sau cu alte cuvinte să își asume responsabilitatea pentru influența pe care o poate avea.

În cazul în care Pluton al unei persoane cade peste o conjuncție Ascendent-Pluton din harta altei persoane, acesta are un mai mare control asupra relației dintre cei doi. Puterea se află la el și în general vede în adâncul sufletului Ascendentului, dincolo de cuvintele acestuia și chiar trece dincolo de unele induceri în eroare lăsate în urmă de Ascendent.

Atunci când există o simplă conjuncție Pluton-Pluton, cei doi, instinctiv, nu intervin în domeniul de viață unde celălalt are Pluton pentru că simt unde are celălalt puterea și intuiesc că nu au sorți de izbândă. Astfel că, în exemplul de mai sus, Pluton singur nu va interveni să dea sfaturi Ascendentului cu privire la înfățișarea acestuia, machiajul folosit sau îmbrăcămintea cu care iese pe ușă, pentru că acesta mai are un Pluton natal lângă Ascendent. Însă, sunt multe alte domenii alte vieții unde Pluton găsește să-și lase subtila influență, lăsându-l pe naivul Ascendent în Scorpion să creadă că deține controlul, când de fapt interesul lui Pluton este acoperit din toate părțile.

”Pe mine cui mă lași?”

Un alt exemplu ce susține longevitatea aspectului este o sinastrie întâlnită între copil (Pluton) și părinte (Ascendentul). Ca timp, vorbim de mai mult de 30 de ani. Astfel că, au existat episoade în care părintele a dorit să dețină controlul asupra vieții copilului și să ia decizii în locul acestuia, ceea ce un Pluton, din fire,… nu acceptă. Mai mult, Ascendentul s-a trezit într-o zi că Pluton se îndepărtează în mod fizic de el și pleacă cât mai departe (în străinătate). De fiecare dată, când Pluton decide să se îndepărteze într-un mod sau altul de Ascendent, Ascendentul suferă o traumă de abandon, ca și cum fără Pluton nu își poate imagina viața și apare la nivelul subconștientului său întrebarea ”pe mine cui mă lași?”. Lui Pluton, pe de altă parte, nu îi place deloc să fie controlat, iar atunci când Ascendentul în Scorpion își încearcă vechile trucuri de control asupra lui Pluton, acesta într-un final pleacă pentru că își pierde de cele mai multe ori răbdarea. Mesajul la nivelul subconștientului, pe care îl transmite Pluton, indiferent dacă alege să rupă definitiv legătura sau doar pleacă fizic de lângă Ascendent, este ”Maturizează-te și descurcă-te singur!”.

Cel mai probabil, dacă Ascendentul conștientizează că nu îl pierde pe Pluton (pentru că nu poți pierde ceea ce nu îți aparține), și nu este nevoie să îl controleze pentru a-l ține aproape, atunci poate deveni la fel de puternic ca și Pluton. Iar o relație în care există doi parteneri independenți poate fi extrem de funcțională.

Pluton în Scorpion, în sinastrie, față de un Ascendent, este puternic tocmai pentru că nu se atașează. Dacă, de exemplu, este jignit, cuvintele trec pe lângă el pentru că este conștient deja de latura sa întunecată și se aprobă așa cum e, ceea ce un Ascendent în Scorpion nu reușește. De fapt, Ascendentul în Scorpion poate deveni intolerant cu ceilalți, pentru că, de fapt, nu poate fi tolerant cu sine și să își accepte părțile negative ca făcând parte din el. Probabil, aceasta este una din multele lucruri pe care Pluton îl poate învăța.

”Război și pace”

Cu ani în urmă, am analizat o sinastrie a unui cuplu cu aspect Ascendent-Pluton în Scorpion, unde relația a ținut fix 3 ani. Venus a jucat un rol important în privința durabilității relației pentru că Venus-el era în casa VII-ea, iar Venus-ea era în casa VII-el. Pluton era al ei, iar Ascendentul al lui. Ca observator extern al relației, puteai vedea cum Ascendentul pare a fi la putere: el conduce și tot el ia deciziile; Pluton fiind doar un martor tăcut al relației care se supune dorințelor Ascendentului. Numai când deschideai sinastria celor doi puteai observa că, de fapt, ea are Luna în Leu, pe când el avea Luna în Fecioară. Emoțional, el avea nevoie de o femeie pe care să o conducă și având un Ascendent în Scorpion îi plăcea să se afișeze cu această dominare. În schimb, cu Luna în Leu, ea era o conducătoare înnăscută, iar cu Pluton al ei pe Ascendentul lui, de fapt ea era păpușarul care mânuia toate acțiunile în relație. Cel mai probabil, timp de 3 ani, s-au purtat lupte subtile și fiecare a luptat pentru cucerirea puterii în acel cuplu.

Și în această relație, Ascendentul în Scorpion a aplicat toate tehnicile învățate de-a lungul vieții pentru a-i face față lui Pluton în Scorpion. Posibil să fi simțit cum niciuna nu funcționează și a sperat să găsească o cale prin care să spargă gheața și să îl domine pe Pluton.

Prin urmare, Ascendentul a ajuns de disperare la șantaj, în ideea de a-l face să creadă că dacă el-Ascendentul pleacă, Pluton vine în genunchi să se împace și atunci va reuși să negocieze termenii relației într-o manieră proprie. Însă, puterea din mâinile lui Pluton nu dispare, iar aceasta este de multe ori imun la zgomotele Ascendentului.

După cum spuneam, Pluton este puternic tocmai pentru că nu se atașează sau cel puțin atunci când o face, se detașează în mai puțin de o secundă când îi este amenințat controlul asupra propriei vieți. Iar atunci când Pluton decide să plece definitiv, o face fără să se mai uite înapoi (totul sau nimic), iar cel care are de suferit cel mai mult la nivel emoțional este Ascendentul.

Pe de altă parte, la o analiză mai profundă, de-a lungul mai multor vieți, Pluton și Ascendentul au avut o legătură strânsă, din care niciunul nu voia să iasă și poate din această cauză și-au ratat evoluția la nivel individual. Apoi, în această viață, au din nou șansa să rupă acel lanț emoțional care îi ține pe loc și pot prospera mult mai profitabil separat unul de celălalt decât împreună.

De la cei care au acest aspect putem învăța că în viață va trebui să mai și renunțăm la anumiți oameni pentru a face loc unor oportunități pe care le-am omis până acum. Totuși, să nu considerăm că un astfel de aspect predispune la despărțire sigură. El propune doar o detașare emoțională.

Notă: Pluton a tranzitat Scorpionul în perioada 1983-1995 (aproximativ).

Elena Stănescu