Profil ingenuu de planetă: Saturn în Vărsător

Transparența răului necesar sau „mai bine un vrăjmaș înțelept decât un prieten nerod”

Notă: Aceasta este o prezentare generală și exprimă o opinie personală asupra subiectului; scopul nu este neapărat o analiză a tranzitului actual, ci mai degrabă o introducere într-un ciclu de înțelegere și interpretare a planetelor în semnele zodiacale.

Introducere

Când intri pe tărâmul fascinant al astrologiei și ajungi să-l studiezi pe Saturn îți iei o primă palmă de binevenită realitate. Mai lași sferele înalte și cobori cu picioarele pe Pământ! Și ce introducere să-i faci lui Saturn? Ce să spui că-ți place la el? Un moș morocănos, cu secera timpului în mână, cu vocea hârșâită și frustrantă ce tot îți repetă: „Ai grijă!” „Vezi ce faci!” „Ascultă la ce zici!” „Fii atent pe unde calci!” „Plătește prețul!” „Fii responsabil!”

Saturn nu e nici filosof (ca Jupiter), nici gingaș (ca Venus), nici diplomat (ca Mercur), nici impulsiv (ca Marte), nici plin de toane (ca Luna) și nici doritor de glorie (ca Soarele). El ți le zice franc în față și se așteaptă să le duci. Nu se poartă cu mânuși și nu-l interesează dacă-ți convine sau nu.

Poftiți dumneavoastră cuminți în bancă, inspectați-vă uniforma, scoateți temele la verificare, pregătiți-vă să notați rapid după dictare și să fiți scoși oricând la tablă. Ciuliți urechile și deschideți bine ochii, ridicați mâna dacă aveți ceva de spus, la fix începe lecția lui Saturn. Poate cea mai importantă lecție de viață. Rezultatele finale vor fi comunicate ulterior, pentru un pic de umor! În funcție de acestea e posibilă și organizarea unei ceremonii de acordare de premii și o serată dansantă acompaniată de un foc de tabără.

Expresii cheie

Cuvintele asociate cu Saturn în astrologie și cu care intrăm în contact încă de la primele lecturări sunt: autoritate, control, rigiditate, reguli, reglementari, limitare, restricție, blocaj, materialism, manifestare, conformism, discriminare, izolare, detașare, timp, trecut, tradiție. Să mai amintim aici și titlurile onorifice de : „Marele Malefic”, „Lordul Karmei”, „Profesorul sever”, „Tatăl autoritar”, „Marele Maestru” și alte câteva pe aceiași notă. Fabulos! Și un pic de răbdare, vă rog!

Introducerea Vărsătorului în planul de lecție e mult mai ofertantă. Acesta, ca frumosul Ganymede[1], ne magnetizează, ne tentează și ne aprinde imaginația în cele mai strălucitoare feluri. E generos cu dorințele, ideile și idealurile sale înalte, ne face să ne ațintim îndrăzneți ochii spre stele și artificii în timp ce dansăm hora unirii în jurul focului prometeic[2]…

Expresiile cheie corelate cu energiile semnului Vărsătorului? Viitor, viziune, futurologie, astrologie, știință și tehnologie, excentricitate, eclectism, rebeliune, revoluție, noutate, evoluție, inovație, invenție, egalitarism, fraternitate, umanism, unicitate, creativitate, sociabilitate. Sună bine, chiar prea bine, nu?

Și după această beție de cuvinte (Vărsătorul, semn de aer, are mereu cuvintele la el), cum operează subiecții noștri împreună?

O analogie simplă care îmi vine în minte acum: imaginează-ți că ai avea o cutie neagră, mare, cu multe lacăte, plină cu instrumente diferite, unele mai noi, altele mai uzate (atributele planetei, în cazul nostru Saturn) cu care intri într-o cameră aglomerată (Vărsătorul) pe care vrei să o (re)amenajezi/renovezi ca să o faci mai funcțională, mai în acord cu nevoile tale de viață (casa pe care ți-o ocupă Vărsătorul în harta personală).

Deși speculez că mai degrabă camera preferată a Vărsătorului e mansarda, garajul, sala de clasă și de conferințe, laboratorul, linia de producție și/sau mai nou, …vreo rachetă ori o stație spațială, să ne gândim ce am putea scoate din cutia de scule ca să lucrăm mai cu spor.

Cred că ustensilele favorite ale lui Saturn sunt următoarele: muncă, consecvență, construcție, ordine, organizare, disciplină, perseverență, plan, structură, formă, funcționalitate, rezultate palpabile, maturitate, măiestrie, expertiză.

Acum Vărsătorul, când îi vine lui cheful, vrea multă lume care să-i intre în camera de experimentare/testare, vrea prieteni și martori la inaugurarea și dezbaterea extraordinarelor sale descoperiri, iar Saturn eliberat din lădița cu minuni vine și spune: vezi ca pe colțarul tău intră doar 8 persoane și mai ai niște scaune cu picioarele cam instabile, ia fixează tu mai bine; nu ai nimic pe masă decât hârtii cu notițe și chipsuri de anul trecut, fac oamenii săracii vreo indigestie..; uită-te că locul telescopului nu e prin gaura din țigla, dacă vine furtuna, ia de pune-ți și tu o fereastră; pune mâna pe ciocan, bate un cui și urcă oglinda aia pe perete să ai unde te aranja; aaa!, și bagă de seamă: paratrăsnetul e rupt și routerul e scos din priză, verifică bine rețeaua, te faci de mândra rușine fără muzică la petrecere etc..Am prins ideea, măcar la suprafață.

Puțină istorie

Să redevenim serioși așa cum îi place lui Saturn, căci despre el aducem vorba.

Planeta buclucașă, cum bine știm, a guvernat Vărsătorul înainte de descoperirea și alocarea lui Uranus ca stăpân modern. Saturn a intrat cu surle și trâmbițe în acest semn în decembrie 2020, mână în mână cu expansionistul Jupiter [3], după ce și-a făcut în voie mendrele acasă în Capricorn. Acasă la Vărsător se simte poate și mai bine și va sta aici până pe la începutul lui martie 2023, dar are multe comentarii, testări, examinări, evaluări și reparații de realizat pentru a se simți mulțumit de contribuția lui la bunul mers al lucrurilor(mai ales dată fiind situația actuală).

Cum lui Cronos[4] îi place timpul, tradiția, direcția și guvernarea, iar mitul ne vorbește agil de faptul că istoria (uneori) se repetă și păcatele părinților cad (deseori) pe umerii fiilor, facem o rapidă trecere pe la arhivele de stat. S-au desecretizat pe parcurs.

La tranzitul anterior, prin 1991-1993 ( vezi tabel link nota 3) Saturn prin Vărsător ne-a făcut cunoștința în primul rând cu miracolul internetului, apoi cu evenimentele televizate via satelit (primii sateliți fiind instalați prin 1962 pe același tranzit planetar), care au fost la mare căutare și au schimbat fața lumii (plus ne-au învățat să ne ținem legați de ecranele TV și de contractele de cablu). Am urmărit împărțirea cu cântec a fostei URSS și începutul Războiul din Golf, negocierile de pace israeliano-palestiniene și din Africa de Sud, reglementarea regimului armelor nucleare (Start I) și un Exxon care a recunoscut și a plătit pentru pagubele dezastrului ecologic creat (printr-o eroare umană). Printre cutremure, uragane, vulcani și alte fapte întâmplătoare, memoria mea reține și acum sunetul dial-up-ului (și disperarea mătușii mele, fugită în America și proaspăt reîntoarsă, că nu se poate conecta să-și depună declarația fiscală), lacrimile pentru moartea lui Freddi Mercury, obsesia mea pentru Nirvana, Tăcerea Mieilor și Twin Peaks (da și Dallas), întoarcerea regelui Mihai în țară, ”Mineriadele” și ”Golaniada” din stradă, ideea nemaiauzită că puteam ieși din România, că există un Consiliu al Europei, că fabricile sunt vândute la fier vechi (plus că oamenii nu vor mai avea de muncă și educația e învechită și ea) și că drăguțele chioșcuri cu sifon, Cola și gumă de mestecat se înmulțeau ca ciupercile după ploaie. Libertatea și capitalismul băteau cu îndrăzneală la poarta cetății.

În zilele noastre, fără să mai avem nevoie de arhivă, căci totul e la un click distanță, pomenim pe scurt: un internet al lucrurilor (IoT[5]), o inteligență artificială(AI[6]), Netflix, un L.A.T. model[7] , bani virtuali, o inundație de știri la secundă și o agravare și/sau accelerare a accidentelor și fenomenelor naturale extreme. Și acum, ca în urmă cu 30 de ani, ne este teamă pentru locurile noastre de muncă (și stilul nostru de viață), reformăm prin digitalizare un sistem educațional învechit, ne ținem bine legați de ecranele noastre performante(plus de contractele la net), app-urile[8] se înmulțesc ca virusurile și ne întrebăm ce ne va aduce viitorul. Libertății și capitalismului li se cam arată ușa, cu șuturile de rigoare.

Bun, ce-i prea mult strică, deci să ne întoarcem la oile, pardon, lecția noastră de astrologie.

Colectiv

Saturn este a doua planetă socială după Jupiter. Pentru o mai rapidă înțelegere (plus că și jupânul Jupiter e tot în Vărsător anul acesta) folosim imbatabilul tandem: profesorul autoritar/ profesorul amical sau dacă vreți, polițistul rău /polițistul bun. Jupiter e cu plus și optimism, Saturn e cu minus și pesimism. Dacă Jupiter ne arată ce merge și cum să tot creștem, Saturn arată cu degetul spre ce nu mai funcționează și ce ne lipsește pentru ca să putem crește. Jupiter face legile de investiții și dezvoltare, Saturn votează legile de economisire și restructurare/restricționare. Jupiter îți șoptește că poți să faci ce vrei, ce-ți place și că faci bine așa, Saturn iți strigă că trebuie să faci întâi ce e nevoie, ce trebuie, nu ce vrei și îți indică ce greșești. Jupiter ne învață puterea libertății și a credinței, Saturn ne familiarizează cu lecția datoriei și cu drumul muncit al discipolului loial credinței sale. Dacă Jupiter se joacă cu un milion de posibilități ale viitorului și ne construiește temple ale dorinței, Saturn se focusează pe cum ne susținem prezentul și care e soclul nevoilor noastre. Ok, mă opresc, cred că e suficient, altă treabă a lui Saturn..

Tot suficiente, numeroase și bine argumentate sunt și analizele și previziunile făcute de numeroși astrologi experimentați pe această temă. Nu vreau să mă repet prea mult, deși înțeleg importanța repetiției în procesul învățării.

Așadar ce ar mai fi de recapitulat despre rolul lui Saturn la nivel social/colectiv:

ne sprijină să chestionăm cu obiectivitate rolul și scopul sistemelor pe care le avem și al autorităților pe care le-am investit să ne reprezinte; expune atenției noastre mare parte din cauzele care ne-au condus în acest prezent și ne cere să revizuim felul în care utilizam tehnologia de ultimă generație, modul în care ne măsurăm și folosim resursele (umane, financiare, naturale) și care sunt cele mai eficiente și etice instrumente de reglaj al discrepanțelor și polarităților actuale.

Mai pe românește, cum l-am înțeles eu pe Saturn în Vărsător, nu că e mare fan al dictaturilor politice, în schimb are tendința de a se concentra și a acorda importanță experților/specialiștilor din diferite arii de activitate, mai ales celor de pe latura tehnică, științifică, informatică. Să fie niște ideologii elitiste, chiar dacă ținem la clasa muncitoare?

Saturn nu distruge ca Marte, nu visează frumos ca Jupiter, dar poate susține o inerție a realității și o reticență extremă la vocile, inițiativele, mediile și grupurile mai puțin confortabile, atitudine care frânează sau chiar anulează orice schimbare necesară, deși știe că nu mai e sănătos să continue așa. Da, Saturn e capabil în numele siguranței și apărării grupului mare, colectivului, etniei, poporului să rămână surd și orb la orice chemare de reformare și să se autosaboteze în menținerea unui status quo.

Dar nu vă dezamăgiți, pe măsură ce planeta va ajunge să traverseze decadele mai mature ale semnului, energia transformării și transparența măsurilor ce trebuie clarificate și îmbrățișate vor începe să fie legiferate și apoi integrate practic. Procesul continuă apoi și pe ciclurile mari.

Vărsătorul este despre justiție socială ( grijă aici și la utopiile la fel de specifice) și generarea de reforme creative, dar ajungem aici prin pierderea controlului și suspendarea echilibrului ( Saturn). Oricum ierarhiile pe verticală, clasice, formale, specifice Capricornului sunt deja și vor fi în continuare înlocuite treptat cu structuri ierarhice orizontale, active și fluide.

Sinteză: Limitele sistemului, erorile structurale, proba realității, principiul sustenabilității, echitatea legii, restricționarea rolurilor, echilibrul obiectiv- resurse, timpul fizic;

Figuri: statul, regele/președintele, guvernul/ministrul, țara, regiunea, poporul, primarul, instituția X, organizația Y, comisia, patronul, șeful, expertul/specialistul, rețeaua socială Z, platforma W, etc..

Întrebări esențiale: Ce idei pot schimba și ce modificări pot face în structura mea socială fără să o distrug? Cum îmi pot păstra reputația chiar dacă aleg să renunț, suspend sau micșorez un anumit rol/ poziție pe care nu mai vreau sau nu mai pot să mi-o asum? Cât de responsabil, implicat și activ mă comport în structurile sociale din care fac parte? Cu ce contribui eu practic la viața mare și ce las în urma mea? Mă conformez normelor/legilor din cunoaștere/credință sau din frică? Ce idei, intenții sau oameni au schimbat lumea până acum? Ce au făcut ei diferit? etc…

Individual

La nivel personal, când vine vorba de Saturn trebuie schimbată metodologia de predare sau simți că ți-a intrat tot Inspectoratul Școlar Județean în clasă. Fără panică! Catedra e mare, tabla curată și sala aerisită. Vărsătorul e și el în alertă, își suflecă harnic mâinile și afirmă detașat că înțelegerea situației este parte a soluției. Deci care e problema? Aaa, nu știm sigur, stai să mai tragem un ochi la cuvintele cheie.

Ce părere aveți? Să începem cu …”blocaj”? Mai bine nu. Aranjăm câteva artificii ca să setăm decorul.

Nu știu de ce îmi închipui că Saturn înmagazinează cumva natural toate tensiunile unei cuadraturi. Predispune la neliniște, frustrare, indispoziții și conflicte, fie ele externe sau interne și ne face să gândim și să acționăm in direcția eliberării și/sau reglării acestora. Planeta asta nu face nimic fără un scop.

Fiecare ciclu saturnian se manifestă aproape inevitabil prin evenimente, experiențe sau momente în care devenim aproape dureros de conștienți de forța și consecințele deciziilor noastre mici sau mari.

Mi-aș fi dorit să dau o nuanță mai amuzantă acestor descrieri, dar se pare că lucrurile sunt prea serioase ca să le iau în glumă.

Cea mai bună teorie rămâne aceea că Saturn generează cu dibăcie (și cu ghilimelele de rigoare) …ghinioane, ciudățenii, neatenții, temeri, boli, ezitări, întârzieri, amânări, lipsuri, erori, blocaje în semnul în care se află (natal sau în tranzit) tocmai pentru a ne trezi la realitatea noastră personală, la o mai bună înțelegere a ceea ce suntem cu adevărat ( nu ceea ce credem că suntem), asemenea unui ceas cu alarma presetată. Ne expune acelor părți ascunse și mai puțin acceptate din noi, care nu ne onorează prea tare și pe care ne e rușine să le recunoaștem față de alții (și de multe ori și față de noi). Saturn mai aduce în satisfacerea aceluiași scop mântuitor al cunoașterii și stăpânirii de sine și persoane (de la membrii ai familiei și până la străinul din tren), care ne oglindesc ori care exercită asupra noastră o autoritate nejustificată, tocmai pentru a ne provoca să ne depășim stările emoționale/pattern-urile de gândire/condițiile concrete în care ne aflăm și să gestionăm (preferabil) constructiv relațiile noastre.

S-a complicat complicațiunea. Zic să nu ne facem viața mai grea decât este, să ieșim ușor din psihanalize și să revenim pe astrologie.

Saturn ne arată negru pe alb unde suntem „slab de înger”. Unde suntem mici. Unde nu ne-am maturizat. Unde nu ne-am împuternicit. Unde nu avem o bază solidă, un plan clar, o disciplină. Indiferent că e vorba de familie, iubire, relații de orice fel, muncă, bani, sănătate, rutina zilnică, rostul nostru aici în lume.

Unde e acest unde? Răspuns: în calitățile și caracteristicile insuficient dezvoltate ale semnului.

Care ar putea fi acestea în cazul Vărsătorului? Să dăm iar un scroll la expresiile cheie…

Luăm unul ca să vedem cum le lucrăm, restul dacă doriți rămân la temă de casă.

Unicitatea. Știm că zeii i-au oferit Vărsătorului atributul unicității. Ce ar putea însemna să fii unic?

Păi, unii ar zice că să fii original, autentic, inedit. Că ai un fel sincer, necenzurat de a fi, în acord cu ceea ce declari și/sau demonstrezi că ești. Alții vor spune că ai un comportament nonconformist, neobișnuit și poate chiar un pic ciudat. Mai sunt și cei care văd în tine un bizar, unul cu capul în nori sau tipul care doar vrea să se dea mare și să atragă atenția. Puțini vor spune chiar că ești cam dus, nebun.

Dar să-i lăsăm pe aceștia în treaba lor. Tu, Vărsătorule, te simți cu adevărat unic? Cum îți exprimi această unicitate? Ai încredere suficientă în tine să fii diferit, să fii altfel (indiferent ce înseamnă la tine acest altfel, indiferent că e în felul în care te îmbraci, cum vorbești, ce mănânci, în munca pe care ți-o alegi, în felul în care faci dragoste sau în maniera în care îl vezi pe Dumnezeu)? Ceea ce simți, gândești, spui, faci se aliniază, sunt congruente? Și sunt congruente nu doar azi, ci și în toamnă, nu doar când e bine, ci și când ți-e greu, nu doar de față cu mama și prietenul de liceu, ci cu toți cei pe care îi întâlnești? Atunci felicitări ești unic! Ești asumat și responsabil în relație cu tine ca ființă completă. Dar dacă toate astea nu se întâmplă, dacă cineva îți critică vorba, blugii, iubita și macheta aia idioată cu care te-ai dus la șefa, și tu nu te mai simți unic, ci doar un ciudat, un oarecare, un rebel fără cauză, nu îți place să mai simți și să mai crezi că ești diferit. Dacă e al naibii de dureros, straniu și inconfortabil și chiar crezi că ești singur în nebunia ta, ce te faci, ce vei face? Te vei izola în mintea ta, vei zace în pat, te voi schimba/preface de dragul cuiva, vei cumpăra o pereche de blugi la modă doar ca să fii acceptat? Și putem merge și mai departe, dar Saturn spune că e destul.

Saturn e o muncă de descoperire de viață și pe viață.

Figuri: orice figură asociată conștient sau nu cu principiul autorității: bunic/bunică, tată/mamă, fratele/sora mai mare, soțul-soția/iubitul-iubita, prietenul/(a), colegul/(a), profesorul, proprietarul, mentorul, instructorul de samba, etc…

Întrebări esențiale: De ce ți-e frică? Ce eviți? Ce îți lipsește? Ce ți-ai promis că faci și nu ai făcut? Ce simți că trebuie să faci? De ce crezi că ești aici? Care crezi că este scopul tău în viață sau ..ce te vei face când vei crește mare?

Sinteză: învăță despre tine, confruntă-ți fricile, fii sincer cu tine, provoacă-te și maturizează-te, îndeplinește-și promisiunile, plătește-ți datoriile, acordă-ți permisiunea de a face greșeli.

Ești doar un Om.

Posibile concluzii

E greu sa oferi structură unui Vărsător. E atât de complex că nu poate fi conținut. Și Saturn, și Vărsătorul sunt încăpățânați în draci și nu reacționează în conformitate cu așteptările comune. Omul complet pe care îl simbolizează acest semn (și pe care vrea să-l modeleze Saturn) se poate manifesta plenar, în Aici și Acum, numai după o bună integrare a elementelor esențiale ale semnelor surori de pe Crucea Fixă. Vărsătorul are nevoie să înțeleagă răbdarea, tenacitatea, necesitatea/uzul resurselor și bucuria senzualității (simțuri, trup) Taurului (să fie o coincidență că-l avem pe Uranus aici?); individualismul, bucuria de viață, egoul sănătos, inima mare și strălucirea aproape orbitoare a Leului; pasionalitatea, abisul emoțional, umbrele psihice complexe, intuiția deseori paralizantă a Scorpionului. Doar așa îi vor crește aripile de înger și va construi un plan genial pentru un viitor plin de minuni.

Mai avem în față un an și jumătate din tranzitul lui Saturn prin Vărsător. Eu mă simt norocoasă. Mulți dintre prietenii mei sunt Vărsători sau au marcaje în acest semn. Soțul meu are Luna în Vărsător. Pe toți îi iubesc și îi admir cu ardoare. Au o forță a convingerilor proprii și un fel degajat de a valida și vitaliza contextele de viață și oamenii cu care se însoțesc la drum, care mă încântă mereu. Îmi sunt cei mai buni profesori. Și aproape toți au în hărțile natale aspecte puternice ale lui Saturn. În onorarea acestei planete atât de marginalizate și de neînțelese merită un gând sau un studiu în acest sens.

Încheiere

În încheiere un „verde-n față” prestat de dragul lui Saturn și al Vărsătorului din noi.

E un citat celebru care spune că „dansul e o expresie pe verticală a unei dorințe orizontale”[9]. Poate că da, sau poate nu. Eu zic așa: când ne ținem noi mână în mâna, cu ochii pe stele și încălziți de focul inspirației, dansând hora unirii, să avem grijă să nu ne călcăm prea tare pe bătături sau să cădem în vreo groapă neobservată. Și dacă se întâmplă, nu dați drumul la mâini, ridicați-i și pe cei care se mai împiedică, încurcă puțin pașii sau pur si simplu nu și-au lucrat urechea muzicală.

Perfecțiunea nu există și dacă ar fi să existe, ne-ar plictisi grozav. Așa ne zic toți marii înțelepți.

P.S. Într-o notă mai amuzantă pentru cei rezistenți care au ajuns până aici și pentru că, n-o să vă vină să credeți, Saturn vrea să se și distreze după ce și-a terminat treaba, transcriu un mic fragment din ”Conu Leonida față cu reacțiunea” de I.L.Caragiale, în cinstea temei noastre, a lui Galibardi și a republicii:

”(….)EFIMIŢA (aprinzând lampa): E fandacsie, bobocule ?

LEONIDA (tremurând): Nu-i lucru curat, Miţule!

(Zgomotul tot mai tare)

EFIMIŢA:E ipohondrie, soro?

(Zgomotul creşte mereu)

LEONIDA: E primejdie mare, domnule! Ce să fie?

EFIMIŢA: Ce să fie? dumneata nu vezi ce să fie? Revuluţie, bătălie mare, Leonido!

LEONIDA (ciudindu-se): Bine, frate, revuluţie ca revuluţie, da’ nu-ţi spusei că nu-i voie de la poliţie să dai focuri în oraş ?

(Zgomotul crește înainte)(…)”

Numai bine înainte.

[1] Ganymede: figură mitologică și cel mai mare asteroid al planetei Jupiter, corelat uneori cu simbolistica Vărsătorului; pe scurt aici: https://ro.wikipedia.org/wiki/Ganymede_(mitologie)

[2] Prometeu:figură mitologică, asociată uneori în astrologie cu Vărsătorul: pe scurt aici: https://ro.wikipedia.org/wiki/Prometeu

[3] Precizare: nu comentez aici ingresul inițial a lui Saturn in Vărsător din martie-iulie 2020(cunoaștem acum ce ne-a adus), nici conjuncția Jupiter -Saturn din decembrie 2020(foarte comentată) și nici cuadratura lui Saturn în Vărsător la Uranus în Taur, care face parte și ea dintr-un ciclu, va fi activă pe tot parcursul anului 2021 și o mare parte din 2022 și care vine cu o mare presiune, atât la nivel individual, cât și la nivel colectiv, social; tabel date aici: https://cafeastrology.com/saturnsigntables.html

[4] Cronos, varianta elenă a lui Saturn, pe scurt aici: https://ro.wikipedia.org/wiki/Cronos

[5] IoT: în engleză: The Internet of Things;

[6] A.I.: în engleză: Artificial Intelligence;

[7] L.A.T.model: în engleză: Living apart together, a trăi împreună și separat;

[8] App: în engleză: abbreviation for application or application program; aplicație ptr. dispozitivele mobile;

[9] Autor: George Bernard Shaw

Narcisa Tomus