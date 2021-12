Careul Saturn-Uranus: 24 decembrie 2021

Contextul astrologic actual

Luna decembrie ne aduce câteva evenimente astrale importante care ne stimulează atât la nivel colectiv, cât și în plan individual. Pentru înțelegerea și aprofundarea analizei asupra Careului Saturn – Uranus, consider că este absolut necesar să prezint și contextul în care ne aflăm din punct de vedere astral. La baza acestei judecăți personale se află ideea că toate lucrurile sunt interdependente, formând un tot unitar pe mai multe niveluri de existență și de conștiință.

Aspectele astrale importante ale lunii decembrie 2021:

Pe data de 4 decembrie, avem parte de ultima eclipsă din acest an, o Eclipsă totală de Soare. Chiar dacă aceasta nu va fi vizibilă pe teritoriul României, ea va avea impact asupra noastră şi va genera o serie de conștientizări importante.

În 13 decembrie, planeta Marte intră în semnul Săgetătorului, semn în care va forma trei aspecte relevante: opoziția cu Nodul Nord (14 decembrie), trigonul cu Chiron (25 decembrie) și sextilul cu Saturn (30 decembrie).

Tot pe 13 decembrie, planeta Mercur intră în semnul zodiacal al Capricornului, unde va realiza un aspect de cuadratură cu Chiron (19 decembrie), un trigon cu Uranus (20 decembrie), un sextil cu Neptun (26 decembrie), o conjuncție cu Venus (29 decembrie) și o conjuncție cu Pluton (30 decembrie).

Venus, care se află tot în semnul Capricornului în cadrul ciclului ei de retrogradare, formează o conjuncţie cu Pluton (11 decembrie) în timp ce este în mers direct. Pe 19 decembrie, Venus intră în mișcare aparent retrogradă și se reîntoarce pentru o a doua conjuncție cu planeta Pluton pe data de 25 decembrie.

A treia conjuncție Venus – Pluton în Capricorn va avea loc pe data de 3 martie 2022, iar a patra pe data de 1 ianuarie 2023, când acest ciclu al conjuncţiilor în zodia Capricornului va ajunge la final. Începând cu anul 2024, cele două planete se vor reîntâlni la gradul 0 în semnul Vărsătorului timp de aproximativ 21 de ani.

Luna Plină are loc pe 19 decembrie, în semnul Gemenilor, iar Soarele intră în Capricorn pe 21 decembrie, atunci când vom celebra și Solstițiul de Iarnă. Pe 29 decembrie 2021, Jupiter intră în semnul Peștilor.

Careul Saturn – Uranus

Într-un alt articol, am vorbit despre careul Saturn – Uranus care s-a produs pe data de 14 iunie și am menționat faptul că vom avea de-a face cu trei astfel de aspecte pe parcursul anului 2021:

17 februarie 2021 – ambele planete în mers direct

14 iunie 2021 – Saturn rx – Uranus direct

24 decembrie 2021 – Saturn direct – Uranus rx

Mai jos regăsiți un gând care să aducă lumină asupra celor ce vor urma, ca temă de analiză:

„În principiu, omul e ființa aceasta individuală care ia câte o întruchipare caracteristică la fiecare respirație a Timpului. În principiu, deci, istoria lui e istoria individualităților. În fapt, însă, insul singur ajunge la un ceas când nu se poate înțelege pe sine decât prin istoria comunităților.”

Constantin Noica „Povestiri despre om”

Pentru că îmi face o deosebită plăcere să realizez investigații complete, am vrut să văd când anume s-a mai produs acest aspect între cele două planete și în ce context se afla atunci umanitatea. Astfel, am căutat începând cu anul 1 d.Hr. până în prezent.

Subiectul căutării:

Pozițiile planetelor: Saturn în Vărsător și Uranus în Taur

Aspect: cuadratură (90°)

An (după calendarul Iulian)

Rezultatul:

11 iunie 343

11 februarie 454

27 ianuarie 933 – ambele în mers direct

21 iulie 933 – Saturn rx – Uranus direct

6 decembrie 933 – Saturn direct – Uranus rx

31 iulie 1432

1 noiembrie 1432

14 martie 1522 – ambele în mers direct

20 iunie 1522 – Saturn rx – Uranus direct

14 ianuarie 1523 – Saturn direct – Uranus rx

Datele evidenţiate redau aceleași mișcări astrale pe care le-am trăit şi noi în acest an. Prin urmare, mai jos regăsiți câteva idei privind evenimentele din secolul al X-lea, secolul al XVI-lea, dar și secolul XXI.

Secolul al X-lea:

În toate marile regiuni ale lumii se produceau schimbări la nivel geopolitic (Europa, America, Asia);

S-au făcut descoperiri legate de arme, s-au adus îmbunătățiri asupra armelor existente;

Dispariția unor specii de animale de pe anumite teritorii;

Descoperiri importante în domeniul astronomiei în lumea arabă.

Secolul al XVI-lea:

Evoluția umanității prin invenții: telescopul, eterul, pendulul, mitraliera, ceasornicul, rulmentul ș.a.m.d.;

Arta și literatura iau amploare;

Explorarea și descoperirea noilor teritorii (spre exemplu, Canada);

Cuceriri și împărțirea unor teritorii;

Personalități ale secolului: Leonardo Da Vinci, Galileo Galilei, Giordano Bruno, Paolo Veronrese, Rafael, Vasco da Gama, Akbar cel Mare ș.a.m.d.

Secolul al XXI-lea (prezent):

Explorarea spațiului cosmic;

Inteligența artificială;

Ingineria genetică;

Încălzirea globală;

Expansiunea tehnologiei;

Conflicte armate și schimbări ideologice;

Problema resurselor.

Am vorbit despre secole și nu despre anii exacți întrucât aceste aspecte tensionate între planetele grele creează un context general, iar schimbările care se produc se întind pe o perioadă mai lungă de timp.

Pentru că fiecare individ face parte din această energie colectivă, înţelegerea schimbărilor generale este importantă pentru că ne ajută să ne identificăm drumul individual într-un context mai larg.

Putem observa că acest aspect de 90° între Saturn din Vărsător și Uranus din Taur a adus, de-a lungul timpului, atât noutăți, cât și reconfigurarea unor structuri vechi.

Este un bun exercițiu să facem o introspecție asupra perioadei în care s-au produs aceste aspecte în anul 2021 pentru a vedea unde ne-am situat, ce acțiuni am generat și cum am tratat situațiile de la acea vreme (februarie, iunie). Această analiză ne va fi utilă acum, în luna decembrie, când Saturn și Uranus formează un careu pentru ultima dată în acest secol în aceste semne zodiacale.

Avem timpul și spațiul necesar pentru a simți, gândi și acționa; avem contextul creat de alegerile pe care le-am făcut. Modul în care vom gestiona acest context depinde de fiecare dintre noi, însă este bine de reținut: cauza individuală are efecte și asupra colectivului. Prin urmare, schimbarea începe cu fiecare dintre noi. Dacă ne dorim o viață mai bună, într-o lume mai bună, responsabilitatea este a noastră.

După cum se poate vedea foarte ușor în contextul istoric, cuadratura Saturn – Uranus a pus de fiecare dată accentul asupra relațiilor sociale și comunitare. În secolul al X-lea, tulburările sociale și globale aveau să ducă umanitatea spre o reașezare (conflicte). În secolul al XVI-lea, lumea deja arăta diferit (redistribuire, cuceriri, reașezare), iar acum, în secolul XXI, în era tehnologiei, schimbările se petrec cu o și mai mare viteză (globalizare).

În semnul progresist al Vărsătorului, Saturn – care reprezintă structura – ne susține să producem schimbări fără să uităm cine suntem. În semnul tradiționalist al Taurului, Uranus ne oferă imboldul necesar pentru a identifica valorile noastre reale. Aspectul dintre cele două planete ne susține să facem „curăţenie” şi să ne reaşezăm într-o formă nouă, folosindu-ne de înțelepciunea acumulată de-a lungul timpului.

Asocieri – numerologie şi tarot

În articolul anterior dedicat careului Saturn – Uranus am scris despre importanța interpretării vibrației zilei din perspectivă numerologică, mai ales atunci când avem astfel de evenimente rare. De asemenea, am corelat informația și cu Arcanele Majore ale Tarotului.

Vibrația zilei de 24 decembrie 2021 este 5. Cifra 5 este caracterizată de dinamică, de mișcare. Când ne aflăm într-o astfel de zi, avem multe de făcut; este o zi a acțiunii, dar și a creativității, a inventivității și a adaptării. Din punctul de vedere al ideologiei Cabala, cifra 5 este cifra lui Marte, este reprezentată de sfera Geburah, corespunde elementului foc și este asociată cu Arcanele Minore din Tarot (5 de Bâte, 5 de Monede, 5 de Spade, 5 de Cupe). Din perspectivă astrologică, cifra 5 este asociată cu Mercur (intelectul), iar glifa lui Mercur este vizibilă în unele sisteme de Tarot în reprezentarea Arcanei Majore nr. 5 (Marele Preot).

În Tarotul Egiptean, Ierarhul (Marele Preot) este reprezentat prin zeul Anubis, care ține în mână Bastonul Puterii, așa cum îl descrie Samael Aun Weor în cartea sa, „Tarot și Kabala”. Anubis este Lordul Karmei, este un reprezentat al Justiției Divine, iar scrierile ezoterice spun că el este cel care deține cheile Karmei.

Karma și Dharma reprezintă efectele acțiunilor noastre. O acțiune bună generează un efect benefic (Dharma), în timp ce o acțiune mai puțin bună (mai ales dacă este făcută cu știință) ne propulsează spre diverse situații neplăcute (Karma) prin care putem să o înțelegem și să o corectăm.

Ierarhul ne descrie legătura puternică dintre cauză şi efect, iar cifra 5 arată modul în care această lege se răsfrânge asupra omului (microcosmos). Totul se monitorizează într-un „cont personal”, iar mai devreme sau mai târziu are loc corectarea.

Arcana nr. 5 (Ierarhul) ne arată că timpul ne face mai înțelepți, întrucât acumulăm experiența necesară pentru a ajusta deciziile impulsive sau acțiunile trecute încărcate karmic.

Data la care se produce careul Saturn – Uranus ne relevă o tendință spre impulsivitate, spre acţiuni întreprinse cu rapiditate, fără prea multă introspecție. În această perioadă, este recomandat să avem în vedere faptul că raţiunea ne poate fi un bun aliat. Provocarea poate fi aceea de a ne aminti de intelect în momentele în care simţim că nu avem răbdare să facem analize.

Dacă observăm că avem, de asemenea, o rezistență în fața schimbării și o atitudine de revoltă interioară, secretul constă în maleabilitatea intelectului: înţelegerea profundă atenuează indignarea și deschide omul către evoluție și elevare. Întreg anul 2021 a stat sub vibrația cifrei 5 și a fost reprezentat de către Arcana Majoră Ierarhul (Marele Preot), fapt ce arată că acesta a fost un an al spiritualității, al valorilor şi al Justiției Divine.

În încheiere, aş vrea să aduc în prim-plan vibrația anului 2022. Este vorba despre cifra 6, reprezentată de Arcana Majoră nr. 6: Indecizia (Îndrăgostiții). Din punct de vedere astrologic, această cifră îi corespunde planetei Venus. Dacă 2021 a fost un an în care am putut să ne reconstruim valorile, să ajustăm sau să ne eliberăm de ceea ce duceam cu noi ca „bagaj”, în 2022 vine vremea alegerilor. Am derulat deja un astfel de exercițiu în iunie, atunci când al doilea aspect de cuadratură între Saturn și Uranus s-a format într-o zi cu vibrația 6.

Acum, la final de an, avem timp să facem curățenie în interiorul și în exteriorul nostru. Cele trei conjuncții pe care Venus le va face cu Pluton ne vor ajuta să intrăm deja „stimulaţi” în energia cifrei 6 – ne vom dori să facem unele alegeri –, iar cuadratura Saturn – Uranus creează contextul potrivit pentru acest proces.

Cristina Maria Puşcaş