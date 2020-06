Punct și de la capăt – Pluton, Saturn și Jupiter în Capricorn

“Podul de piatră s-a dărâmat,

A venit apa și l-a luat.

Vom face altul pe râu în jos,

Altul mai trainic și mai frumos.”

S-au spus multe despre pandemia pe care o trăim în această perioadă. Teorii ale conspirației, încercări divine, timp mai mult pentru noi, agonie, le-am văzut, auzit și simțit pe toate, într-un timp scurt. Este ceva nou pentru noi toți, este o nouă lume care pare că vrea a-i lua locul celei pe care ne mințim că o știam bine. Și pe care o iubeam, zicem noi. Ne e dor de viața noastră de dinainte de pandemie și acum am vrea să facem tot ce nu apreciam atunci. La început ne-am păcălit că avem mai mult timp pentru noi, că vom face toate acele lucruri pe care nu aveam niciodată timp să le facem, că vom medita mai mult, că vom citi, că vom ieși mai puternici, mai curați și mai învățați din toate astea.

Apoi am fost agitați, triști și nervoși. Voiam să ieșim, să ne vedem familia și prietenii și ne era dor până și de mătușa care era invitată doar la masa de Crăciun și pe care nu o suporta nimeni. Ne era dor să ieșim în parc, să alergăm și să petrecem, deși înainte ajungeam acasă de multe ori blestemându-ne zilele și dorind să nu mai ieșim din casă. Ni s-a făcut dor de muncă, deși veneam dimineața la serviciu boscorodindu-l pe șeful care ne punea la treabă zi de zi. Ne-am temut de îmbolnăvire, de pauperitate, de pierderea persoanelor dragi, de schimbare și de tot. Sentimentele și gândurile au fost dintre cele mai diverse, iar stările noastre au cunoscut schimbări. Ne-am revoltat, ne-am contrariat și ne-am săturat. Ne-am pus întrebări. Unii dintre noi am găsit și răspunsuri. Alții încă le caută. Alții caută încă întrebările, iar alții nici nu se gândesc la ele.

Din punct de vedere astrologic, anul 2020 ne-a întâmpinat cu trei planete lente, aflându-se în semnul hotărât și ambițios al Capricornului, creând premisele producerii unor evenimente de mare amploare.

Pluton, cea mai lentă planetă a sistemului solar, este prima care a bătut la ușa Capricornului la sfârșitul lui 2008 și va rămâne în acest semn zodical până în 2024. Cum și Pluton și Capricornul vizează puterea și ascensiunea, nu e de mirare că mediul politic, economic, social, dar și marile corporații sunt scuturate din temelii. Suntem avertizați asupra cumpătării în ceea ce privește resursele planetei. Lui Pluton nu-i place cârpeala. Ce nu e autentic va pica pentru a se putea construi ceva solid în loc. Vor exista transformări, nu schimbări “pe ici pe colo, și anume în punctele esențiale”, cum zicea Caragiale, aceste schimbări fiind pe termen lung. Și, cum scopul scuză mijloacele, Pluton în Capricorn poate indica și excese și destul de multă manipulare și chiar tendințe dictatoriale. Retrogradarea lui Pluton între 25 aprilie și 4 octombrie ne-ar putea testa serios capacitatea de transformare și rezistența la schimbări.

După 500 de ani în care nu a mai stat alături de Pluton în Capricorn, Saturn i s-a alăturat în decembrie 2017 și-i va ține companie până la sfârșitul lui 2020. Aflat în domiciliu în Capricorn, Saturn este într-o poziție de forță. Se pot atinge multe obiective în această perioadă. Pentru a nu apărea dezechilibre, este important ca energia să fie folosită în scopuri constructive, cu răbdare, disciplină și planuri bine stabilite. Intoleranța și rigiditatea sunt de evitat, căci vin cu piedici mari. Saturn în Capricorn dă putere autorităților prin impunerea unor măsuri severe. Și, cu ajutorul lui Pluton, aceste măsuri pot fi chiar îngrădiri ale libertăților personale.

După doi ani în care au mers la braț prin Capricorn, tatonându-se, întâlnirea a avut loc pe 12 ianuarie 2020, amplificând efectele drumului comun al celor două. Cum Capricornul și Saturn au de-a face cu politica și au un apetit crescut pentru putere și control, iar despre Pluton putem spune că este chiar obsedat de putere și control, conjuncția aceasta vorbește despre autocrație, manipulare, spirit distructiv. În istorie, perioadele astrale similare au adus căderea imperiilor, abolirea monarhiilor și a marilor alianțe.

Pe scena ocupată de cei doi protagoniști își făcea intrarea pe 2 decembrie 2019, Jupiter. În Capricorn, acesta nu se simte prea bine pentru că i se cam taie din elan și exuberanță. Va fi o întoarcere la realitate, care nu ne va prinde chiar rău. Însă, o abordare superficială a lucrurilor va veni la pachet cu deznădejde și cu uși închise la care ne vom chinui să batem. Jupiter poate ajuta la schimbarea paradigmei fiecăruia dintre noi, a ceea ce gândim și credem, dar și a societății. Energia Capricornului vine în sprijinul nostru, în sensul că ne ancorează în realitate și ne îndemnă către concret și către palpabil.

Dar sentimentul de încarcerare al lui Jupiter în Capricorn este justificat, căci Pluton îi va sufla tot timpul în ceafă, iar din ultima parte a lui februarie până în decembrie nu va sta la mai mult de 6 grade. Jupiter va face conjuncție triplă cu Pluton, pe 5 aprilie în mers direct, pe 30 iunie în mers retrograd și pe 12 noiembrie în mers direct. Cu un Jupiter deloc confortabil în Capricorn, ne putem aștepta la efectele nefavorabile ale conjuncției Jupiter-Pluton: lupta pentru putere, nedreptatea, abuzul, brutalitatea, falimentul. Are influență în zona financiară, juridică, religioasă, poate reconfigura granițele, poate anunța accidente de mari proporții sau catastrofe naturale. La ultima conjuncție Jupiter-Pluton din 1955-1956, în Leu (03.11.1955, 08.02.1956, 16.06.1956) începea războiul din Vietnam, General Motors devenea prima corporație cu un profit anual de peste 1 miliard de dolari, Maroc devenea stat independent față de Franța, Pakistan devenea prima republică islamică.

Nici Saturn nu-i dă pace lui Jupiter vreme de un an, cu o mică pauză între 22 martie și 2 iulie 2020, când Saturn tatonează intrarea în Vărsător. Chiar dacă cele două merg umăr la umăr prin Capricorn, conjuncția perfectă se va realiza în primul grad al Vărsătorului, pe 21 decembrie. Se întrevede în zare un nou orizont, iar conjuncția dintre Jupiter și Saturn poate pune pietre de temelie acestui nou orizont. Această conjuncție ar putea veni cu efecte pozitive pe termen lung. Mai marii planetei și-ar putea uni forțele pentru proiecte serioase, vizând prosperitatea, relațiile internaționale ar putea fi favorizate. Dar pot apărea și bulversări politice, conflicte politice interne și regres economic.

Cuadratura pe care conjuncția dintre Jupiter și Saturn o formează cu Uranus în Taur ar putea ajuta la eliberarea tensiunilor acumulate pe parcursul anului. Conjuncția Jupiter-Saturn deschide cicluri noi, iar anul 2020 pare a fi “anul pregătitor”. Chiar dacă lucrurile par greu de digerat în 2020, sfârșitul anului ar putea veni cu o schimbare de macaz bruscă, specifică Vărsătorului.

Întâlnirea dintre Saturn, Jupiter și Pluton în zodia Capricornului o prindem o dată în viață, această triadă venind cu o nevoie de a distruge pentru a construi ceva nou, mai trainic. Poate chiar și mai frumos, ca podul din cântecul copilăriei noastre.

La nivelul fiecăruia dintre noi ar putea însemna o redobândire a independenței pe care am cedat-o demult. Ar putea însemna câștigarea războiului nostru cu noi înșine, cu piedicile pe care ni le punem singuri și cu umbra jungiană pe care o purtăm cu noi. Am putea fi mai liberi, mai încrezători în forțele noastre și mai greu de manipulat. Am putea să ne uităm mai puțin la televizor, să citim mai mult și să ne formăm singuri păreri. Să ne reîndreptăm atenția către natură, către oameni și către bine. Către rău prea mult am sălășluit.

Întrebarea ar fi cât de pregătiți pentru schimbare ne-a prins această perioadă. Câți dintre noi s-au gândit la asta și câți suntem într-adevăr dispuși să punem la pământ tipare vechi, pentru a clădi ceva nou în loc.

DEX-ul ne spune că schimbarea înseamnă înlocuirea unui lucru cu altul, întorsătură care s-a produs la cineva sau la ceva spre ceva nou, modificare, transformare, prefacere. Dar oare ce înseamnă schimbarea pentru noi? În plan material este ușor, căci poate ne dorim o mașină nouă, o casă, un telefon sau dorim să ne schimbăm garderoba. În plan spiritual și cognitiv, oare ce presupune? Cu siguranță, pentru fiecare dintre noi însemnă altceva. Aș vrea să vă gândiți cât de tangibilă e schimbarea pentru fiecare dintre dumneavoastră și în ce manieră ați vrea ca aceasta să se petreacă. Poate să scrieți sau să proiectați într-un fel schimbarea pentru a încerca să o vizualizați din afară. Să vă priviți pe voi, din afară, hic et nunc, față de voi cei de acum un an sau doi, sau zece. Ce observați? Ce vă place sau ce nu vă place?

E vremea să fim chiar noi schimbarea pe care o vrem în alții. Să începem să plantăm semințele pentru a avea ce să culegem mai târziu. Să le plantăm cu liniște, iubire și calm. Încheind în această notă, vă-ndemn să fiți frumoși și veseli și să primiți schimbarea în viețile voastre cu încredere și asumare. Va fi bine, dacă vom fi bine.

Alina Nedeloiu