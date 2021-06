Iubire ca în filme cu tranzitul Planetei Venus prin Rac

În intervalul 2-27 iunie, planeta Venus tranzitează semnul Racului. Zeița născută din spuma mării, zeița iubirii și a frumuseții, Afrodita, pășește timid în semnul emoțiilor și al familiei. Tot în Rac se află, din 23 aprilie, și Marte, Ares, sau zeul războiului, partenerul ei din mitologia greacă. Sună destul de bine, nu?

Venus în Rac debordează în energie Yin, feminitate, romantism, iubire și sensibilitate. Când planeta Venus tranzitează semnul Racului, sunt favorizate căsătoriile, romantismul, parteneriatele, relațiile de afaceri, relațiile de iubire, prietenie, sexualitatea, pasiunea, arta(literatura, dansul, muzica, pictura, teatrul, saloanele de înfrumusețare ). Venus mai guvernează și banii și, cu siguranță, în această perioadă vom fi mai atenți cu investirea / cheltuirea banilor pentru casă și familie.

Venus guvernează semnele Taur și Balanță, într-o astrogramă feminină arată modul în care persoana primește și oferă iubire, în vreme ce, într-o astrogramă masculină, arată tipul de parteneră de care este atras nativul din punct de vedere fizic.

Racul fiind un semn de Apă, un semn al emoțiilor și al sensibilității, modul în care ne vom manifesta în relații și parteneriate va deveni unul intens emoțional, protectiv, vom iubi și vom cere totul de la partenerii noștri. Racul caută și oferă iubirea și protecția sa, Racul gândește și trăiește prin emoții. Atâtea sentimente pot bulversa și pot răni, uneori pot apărea situații care sa ducă la dezamăgiri, în cazul în care sentimentele nu sunt împărtășite sau la suferință. Puțină precauție în aceasta perioadă nu strică. Atenție cui îi oferiți inima !În relații urmează cu siguranță o perioadă frumoasă, înfloritoare, o perioadă în care se vor spune și se vor programa multe, dar și o perioadă în care se va merge pe principiul totul sau nimic, o perioada de vulnerabilitate. Acum este vremea să urmărim și să trăim povești de iubire ca în filme !

Venus în Rac reprezintă iubirea maternă și domestică, afectivitatea e îndreptată către partener și copii. Urmează o perioadă bună pentru a rezolva problemele legate de copii, pentru a petrece mai mult timp cu aceștia.

Dacă tranzitul prin primele semne ale zodiacului ne-a ținut ocupați cu latura mai rațională și mai practică a vieții, tranzitul lui Venus prin Rac ne aduce toată atenția acasă, în sânul familiei. Obsesia lui Venus pentru frumusețe sigur se va materializa și în locuințele noastre, în locul în care petrecem cel mai mult timp, vom renova, vom cumpăra diverse articole casnice, vom redecora, vom investi în obiecte care să înfrumusețeze și să aducă culoare și armonie.

În numerologie, pentru cifra 6 găsim două cuvinte cheie “responsabilitate” și „familie”. Cifra 6 este guvernată de Venus, iar faptul că acest tranzit este în luna a- VI -a anului ne întărește convingerea că aceasta este o lună benefică pentru viața de familie, pentru căsătorii și pentru decizii legate de copii, pentru feminitate, frumusețe, și maternitate.

Pe 2 iunie, între cei doi benefici ai astrologiei (Jupiter și Venus) se formează aspectul de trigon, acest trigon mai poartă denumirea de Trigonul de aur și îi vom simți influența pană pe 10 iunie. Jupiter se află în Pești ,tot semn de Apă, de emoții intense. Jupiter este asociat expansiunii, norocului, abundenței, progresului și protecției divine. Primim un ajutor divin, un cadou din cer, o șansă absolut neașteptată. Trigonul de aur poate prevesti câștiguri, oportunități și daruri, în funcție de ceea ce am gândit și ceea ce am oferit fiecare. Dar din dar se face rai ! Oricine începe ceva nou sub această influență și acționează corect, va avea succes pe termen lung. Căsătoriile din această perioadă au toate șansele să fie reușite și fericite. Relațiile de iubire începute în această perioadă se află sub protecția celor doi benefici. Parteneriatele sunt prospere, afacerile de bun augur.

Pe 9 iunie, Venus face aspectul de sextil cu Uranus. Astfel, se găsesc modalități noi de exprimare, de reinventare, se pot lua decizii rapide și neașteptate, decizii care vor surprinde, decizii la care nimeni nu se așteaptă, însă care sunt benefice și care erau necesare.

Trigonul făcut cu Neptun, în 16 iunie, amplifică compasiunea, inspirația artistică, armonia, dăruirea, uitarea și sacrificiul de sine, sensibilitatea, grija adesea chiar exagerată fața de cei ai familiei.

Opoziția dintre Venus și Pluton, din 19 iunie, generează impulsivitate sentimentală, pasiune și intensitate emoțională, apare un conflict între Eros și moarte, între iubirea pasională și moartea și renașterea unei relații, se cere și se dăruiește totul, pot exista crize în relații pe principiul totul sau nimic. Racul trăiește pur emoțional și duce totul la extrem, din dorința de a fi iubit și de a primi atenție, fie se retrage atunci când vede ca nu primește suficient, fie nu știe să își exprime sentimentele și adevăratele intenții.

Cu Venus în Rac, iubirea va fi trăită intens, emoțional, casa redecorată și înfrumusețată, copiii răsfățați și iubiți, femeia soție și mamă, timpul liber va fi petrecut în casă și cu cei dragi!

Iubire ca în filme să fie !

Costina Buzduc