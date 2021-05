Pluton în cele douăsprezece ipostaze

Enigmaticul Pluton este cel care, în harta natală, simbolizează puterea de regenerare și transmutare. Poate revela și autoritatea pe care o persoană este capabilă să o manifeste pe un anumit segment din viață și își extinde sfera de influență până la angoase, karma, rebeliune și inconștient.

El este alchimistul care ne împinge să renaștem în permanență. Dar transformarea are multe fațete și poate fi destul de variabilă. În fiecare clipă din viață, în acest spațiu și timp, ceva se regenerează în noi. Ceva moare și se naște altceva. Tu de peste 10 minute vei fi altfel decât cel ce ești acum, dar va rămâne totuși experiența anterioară. Cât de mult și cât de departe se extinde această renaștere?

Din punctul meu de vedere, răspunsul se află prin înțelegerea profundă a acestei planete. Așa că am ales să concep acest articol despre cele doisprezece ipostaze ale planetei Pluton.

Casa I: Casa Vieții și Personalității

Pluton poziționat în casa I își exercită sfera de influență asupra imaginii personale, mai ales dacă acesta este conjunct cu Ascendentul. O persoană ce-l are pe Pluton în casa personalității sau casa „Eu sunt” va simți nevoia să facă schimbări legate de propria imagine sau identitate, dar nu numai! Un astfel de aspect își „împinge” beneficiarul spre schimbări totale legate de interesele pe care le are, filosofia de viață schimbându-i-se radical de mai multe ori, cei din jur considerându-l uneori superficial. Acesta poate avea tendința să treacă de la o extremă la alta, misiunea acestuia fiind experimentarea diferitelor planuri, stadii și spații, pentru ca în final să se înțeleagă pe sine.

O vulnerabilitate simțită de cel ce are un astfel de aspect, este aceea că nu-și poate găsi ceva ce i se potrivește 100%, indiferent cât de mult efort depune în căutarea sa. Cine se află într-o astfel de situație, din punctul meu de vedere, nici nu trebuie să se identifice cu ceva anume, scopul său fiind călătoria și experiențele acesteia, nu neapărat destinația.

Casa II: Casa Valorilor și Resurselor

Aici Pluton „acționează” asupra modului în care beneficiarul acestei poziții își gestionează resursele personale. Prin urmare, acesta din urmă, poate trăi situații de criză legate de casă, bani, moșteniri, dar și în privința darurilor personale înnăscute. Totodată în casa II, Pluton poate să pună o oarecare presiune pe individ, referitoare la resursele spirituale care se manifestă prin dorința individului de a ajunge într-un anumit stadiu spiritual, care să-i ofere un sentiment de securitate.

Cel ce-l are pe Pluton în casa resurselor întotdeauna își va dori să ajungă la stadiul în care să aibă un echilibru, în sensul în care vrea să știe unde începe drumul și unde se termină. Dar Pluton va acționa pe căi tainice pentru ca omul să-și descopere resursele interioare ascunse, pe care nu le-ar fi identificat urmând un traseu clasic.

Casa III: Casa Comunicării și a Fraților

Cu Pluton în casa III, se pot experimenta schimbări profunde legate de comunicare în următoarele moduri: comunicare verbală și non-verbală. Cel cu Pluton în casa comunicării va experimenta stadii diferite de emisie și recepție a informațiilor. Această schimbare se va produce brusc sau sistematic și are rolul de a-l face pe cel ce deține o astfel de poziție a lui Pluton să înțeleagă pe deplin care este efectul cuvântului și gestului. Pe scurt acesta poate deveni un maestru al comunicării, dacă-și dă voie să o experimenteze în toate formele ei. Procesul de evoluție, de multe ori nu e plăcut, dar uneori prin suferință se ajunge la conștientizare.

Un copil cu Pluton în casa III, poate avea o multitudine de experiențe legate de informații și de modul în care le percepe. În primii ani de viață, va avea mai mulți învățători, cel mai probabil cu valori diferite. Fie va schimba grădinița, școala, orașul în care stă, fie va fi modelat de mai mulți oameni, fiecare lăsându-și amprenta asupra sa.

Datorită faptului că o persoană cu Pluton în casa III va experimenta în copilărie o mare diversitate de informații, aceasta va avea predispoziția de a fi schimbătoare în gândire și totodată poate beneficia de o rațiune ascuțită și o mare inteligență. Dacă Pluton se află în relații dinamice cu planeta Mercur, persoana care deține aspectul poate fi un bun orator care aduce schimbare prin comunicare.

În relația cu frații, acesta poate fi schimbător, irascibil dacă nu i se face pe plac și poate avea tendința naturală de a-și domina fratele sau sora, indiferent dacă acesta este mai mare sau mai mic. Mai ales în primii ani de viață, își poate urmări propriul interes în raport cu frații, fără să conștientizeze acest lucru.

Casa IV: Casa Începutului și Sfârșitului

Pluton în casa IV vine cu o încărcătură karmică, prin care transmite deținătorului acestui aspect faptul că are o karma legată de familia sa sau de origini. Prin aceasta, el trebuie să înțeleagă că poate trăi la un moment dat schimbări radicale în familia din care face parte, acestea având rolul de a-l determina să conștientizeze că face parte din acea familie pentru a-și învăța lecțiile personale legate de cadrul, timpul și locul în care s-a născut.

De asemenea, cel ce are planeta Pluton în casa IV, poate experimenta transformări referitoare la ceea ce va lăsa în urma sa după moarte, acest aspect îndreptându-l fie spre a lăsa ceva semnificativ în urmă, fie spre a pierde tot ce are. Din punctul meu de vedere, Pluton în casa IV înseamnă o formă de alchimie profundă prin care trebuie să treacă cel ce are un astfel de aspect. El va trebui să înțeleagă cine este, de unde vine, care este parcursul său și încotro se îndreaptă. În acest caz, călătoria prin viață va desluși misterul prin experimentarea în permanență a cercului începutului și sfârșitului.

Casa V: Casa Creației și a Dragostei

În cadrul casei V, Pluton aduce o serie de trăiri interesante. Pe de o parte, acesta va da celui ce-l deține, o creativitate care poate să uimească, ba chiar să șocheze. De la artă la știință, cel ce-l are pe Pluton în casa V poate fi un adevărat etalon, dar poate experimenta succesul doar o anumită perioadă de timp, deoarece imediat va apărea o nouă schimbare ce-l poate da jos de pe piedestal. Dacă persistă în succes pe partea profesională, transformarea va interveni în relațiile pe care acesta le are.

Pe de altă parte, Pluton în casa V dă o anumită doză de jovialitate, care se poate manifesta fie în raport cu copiii, fie în relațiile pe care nativul le are. Poate avea iubiri multiple, cu un sfârșit brusc, pe care tinde să le dramatizeze. De obicei se simte rănit dacă nu este pus pe primul loc în cuplu și este înclinat să caute cât mai multe experiențe.

Cel cu Pluton în casa creativității trebuie să-și lucreze potențialul de care dispune, fiindcă poate ajunge un bun exemplu pentru cei din jur. Dacă nu pune accentul pe această putere transformatoare, ea va fi direcționată spre activități care-l pot costa în timp.

Casa VI: Casa Serviciului și Sănătății

Pluton în casa VI deschide viziunea persoanei care-l posedă, spre o carieră dinamică. De obicei, această persoană se poate plictisi în cadrul unui serviciu care-i oferă rutină, având nevoie ca întotdeauna să experimenteze ceva nou. Fie va avea o activitate care implică o permanentă învățare, fie va fi tentată să-și schimbe de mai multe ori domeniul de activitate. În cazul în care aceasta deține o societate juridică, există posibilitatea să-și reinventeze afacerea pe parcursul timpului, considerând că aceasta este o extensie a propriei persoane.

Referitor la sănătate, Pluton în casa VI aduce schimbări de scenariu în viața unui om, prin însăși acțiunile pe care acesta le întreprinde. Pot apărea în viața acestuia oscilații sau evenimente transformatoare, care să-i schimbe viziunea referitor la protecția și grija pe care o acordă stării de sănătate.

Casa VII: Casa Colaborării și Asocierii

Pluton în casa VII își va lăsa amprenta asupra relațiilor interumane începând de la relațiile între soți și până la cele cu partenerii de afaceri. Aici Pluton se impune prin cel ce-l deține în harta natală. Acesta dorind să aibă dreptate, riscă să cadă în conflict, iar contradicția va genera schimbări profunde de obicei prin suferința părților implicate. Pentru că, în acest caz, Pluton nu acționează numai în sfera celui ce-l are în Casa VII, ci într-o anumită măsură efectele sale se extind și în viața celor care-i sunt asociați. Se recomandă prudență și temperanță, care se vor conștientiza doar prin trăirea unor experiențe transformatoare.

Casa VIII: Casa Morții și Regenerării

În cadrul acestei case, Pluton acționează asupra resurselor financiare, pe care deținătorul acestei poziții le va gestiona foarte bine. Totuși pot să apară fluctuații pe care le înțelege și le acceptă. Dacă acesta are o postură de conducere în cadrul unei instituții, societăți juridice sau deține propria afacere, el va fi capabil să iasă din situații dificile și să aducă un plus de valoare și originalitate acolo unde se află.

Pluton în casa VIII dă individului și o mare capacitate de conștientizare pe care acesta din urmă o poate utiliza pentru a-și pune ordine în viață pe toate sectoarele acesteia.

Cel cu Pluton în această casă poate avea o înclinație puternică pentru științele oculte și claritatea mentală îl va ajuta să-și găsească calea, dar nu înainte de a-și crea o bază solidă prin ceea ce a învățat anterior și prin experiențele acumulate de-a lungul vieții. În concluzie, dacă acesta se îndreaptă spre studiul ocultismului, va trece prin diferite etape de cunoaștere și va integra cunoștințele acumulate la propria-i viață.

Casa IX: Casa Înțelepciunii și Filosofiei

În casa înțelepciunii și filosofiei, dar și a spiritualității, Pluton accentuează dorința de învățare și acumulare a cunoștințelor, care se poate manifesta încă din copilărie prin curiozitatea copilului de a afla cât mai multe. O persoană ce-l are pe Pluton în Casa IX va fi dornică să înțeleagă viața și va avea capacitatea de analiză a celor din jurul său. Totuși, acesta poate fi superficial la anumite aspecte ale învățării, având tendința să treacă de la una la alta, astfel crezând că acumulează mai multe cunoștințe. Are de măiestrit importanța consecvenței în acumularea cunoștințelor, în caz contrar nu va pătrunde cu adevărat în profunzimea lucrurilor.

Pluton în Casa IX arată și o predispoziție spre studii superioare, pe care deținătorul acestei poziții le poate duce la bun sfârșit sau nu, în funcție de ocaziile care se ivesc în viața sa. Dar chiar și fără studii universitare, acesta va deține vaste cunoștințe prin studiul individual.

O altă predispoziție a acestuia este de a fi orgolios și autoritar, prin urmare poate respinge pe cei ce apar în viața sa cu scopul de a-i cizela cultura. Trebuie să învețe să accepte și alte opinii care-i vor fi de mare ajutor, chiar dacă nu le va aplica, întrucât acestea au doar rostul de a-l pune în ipostaza de ascultător împingându-l spre perfecționare.

Casa X: Casa Realizărilor și Carierei

Aici, Pluton își exercită influența asupra sectorului carierei și realizărilor personale, dând celui ce-l deține o capacitate de a avansa repede pe scara socială prin efortul depus. Cel cu Pluton în Casa X va munci neobosit pentru a se înălța profesional și va dobândi foarte bune capacități manageriale. În cadrul serviciului, acesta poate fi înclinat spre a-și exercita autoritatea într-un mod eficient, dar care-i poate răni pe ceilalți, fiind uneori lipsit de empatie.

Poate avea multiple responsabilități pe care le gestionează foarte bine sau are capacitatea de a-i face pe alții să le rezolve pentru el. Dacă învață să fie atent la nevoile celor din jur, poate fi admirat pentru ceea ce întreprinde, în caz contrar va avea parte doar de un respect formal.

Dacă o persoană cu Pluton în casa X nu obține o poziție de conducere, poate suferi crize existențiale care-i vor afecta și celelalte sectoare ale vieții. Sau poate adopta atitudinea în care în calitate de angajat își domină șeful și colegii, acest comportament aducându-i numeroase conflicte și schimbări în carieră.

Trebuie să conștientizeze că puterea pe care și-o dorește nu poate fi dobândită cu forța, ci doar printr-o atitudine constructivă și atentă la nevoile celorlalți, întrucât într-o companie cu toții lucrează împreună pentru un folos comun.

Casa XI: Casa Prieteniei și Idealurilor

Idealismul este cuvântul cheie pentru cel ce-l are pe Pluton în Casa XI! Acesta are o predispoziție spre transformare pe sectorul relațiilor interumane, dar și spirituale sau tehnologice. El va fi dornic să facă parte din grupuri sau asociații în care-și poate lăsa amprenta și în care poate să-și exercite puterea de transmutare. Influența pe care o are Pluton în această casă se extinde la scară mult mai largă, fiind o fuziune între idealul celui ce-l deține și grupurile de oameni cu care acesta intră în contact.

Beneficiarul acestei poziții pe harta natală are capacitatea de a identifica ușor punctele forte și punctele slabe din cadrul relațiilor interumane, de multe ori având darul de a-și face din dușmani prieteni. Are o bună intuiție pe care o folosește neîntrerupt, fiind un magnet pentru cei din jur. Poate adopta o atitudine dominantă, însă dacă o direcționează inteligent, aceasta apare doar acolo unde este nevoie de autoritate.

Casa XII: Casa Sacrificiilor și Izolării

Cel ce l-a dobândit pe Pluton în casa sacrificiilor are o mare dorință de a căuta sensul vieții sale. De multe ori neînțelegându-și rostul, trece prin crize de identitate interioară. Poate avea fluctuații de la agonie la extaz, uneori dorind să se retragă în singurătate pentru a se regăsi.

Această configurație dă o înclinație spre studiul ocultismului în profunzimea sa și o discreție în dezvăluirea misterelor vieții. O persoană cu Pluton în această casă se poate cufunda mult timp în studiul acestei lumi oculte, simțindu-se bine în această stare de cercetare. Trebuie să aibă grijă să nu stea prea mult detașat de realitate, mai ales dacă Pluton are aspecte dinamice cu planeta Neptun.

În concluzie, cele douăsprezece ipostaze ale lui Pluton au rolul de a ne face să conștientizăm că totul este într-o continuă transformare. Indiferent de poziția în care acesta se află în harta natală, își extinde influența asupra celorlalte sectoare, cuprinzând totul în cercul metamorfozei.

Cristina Maria Puscas